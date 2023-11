[タワーレコード株式会社]

『12 hugs (like butterflies)』ご購入で、ポスターが当たるポストカードプレゼントも



タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、羊文学の初登場が決定しました。このポスターは、全国のタワーレコードおよびTOWERmini全店で12月2日(土)より順次掲示します。また、このポスターの裏側が覗けるメイキング&インタビュー動画を「NO MUSIC, NO LIFE.」ページにて12月5日(火)から公開します。

































根本的な価値観があたらしく、優しくなってゆく。

その流れを感じながら、緩やかに取り込めるように、私たちは音楽を作るのだとおもう。



(羊文学 / 塩塚モエカ)





「FUJI ROCK FESTIVAL‘23」への出演、TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ決定など圧倒的異才な存在感を確固たるものにしつつある羊文学。第15回CDショップ大賞2023 大賞<青>を受賞した前作『our hope』より約1年半ぶりとなるニューアルバム『12 hugs (like butterflies)』を12月6日(水)に発売します。

タワーレコードではアルバム『12 hugs (like butterflies)』のリリースと、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターへの初出演を記念して、同作品購入者に直筆サイン入り「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが応募抽選で10名に当たる抽選付ポストカード(「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター絵柄)を差し上げます。



タワーレコード オンライン「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ

https://tower.jp/nomusicnolife



◆タワーレコード オリジナル 抽選特典ポスター

12月6日(水)発売のニューアルバム『12 hugs (like butterflies)』をタワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコード オンラインのいずれかにてご購入の方に直筆サイン入り「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で10名様に当たる応募抽選付ポストカード(「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター絵柄)を差し上げます。

【応募期間】2023年12月5日(火)~2024年1月1日(月)23:59



◆リリース情報

アーティスト :羊文学

タイトル :12 hugs (like butterflies)

発売日 :12月6日(水)

レーベル :F.C.L.S.

形態/価格 :2形態

・[初回生産限定盤] CD+Blu-ray KSCL-3480 5,500円(税込) ※ジャケット写真左

・[通常盤] CD KSCL-3482 3,850円(税込) ※ジャケット写真右

































【CD収録曲 ※2形態共通】

01 Hug.m4a

02 more than words

03 Addiction

04 GO!!!

05 永遠のブルー

06 countdown

07 Flower

08 honestly

09 深呼吸

10 人魚

11 つづく

12 FOOL



【Blu-ray(初回生産限定盤)収録内容】

「Live at FUJI ROCK FESTIVAL’21」

【収録曲】

01 mother

02 人間だった

03 ロマンス

04 1999

05 砂漠のきみへ

06 ghost

07 powers

08 マヨイガ

09 夜を越えて

10 あいまいでいいよ

11 祈り



◆羊文学 プロフィール

Vo.Gt.塩塚モエカ、Ba.河西ゆりか、Dr.フクダヒロアからなる、繊細ながらも力強いサウンドが特徴の

オルタナティブロックバンド。2020年8月19日にF.C.L.S.(ソニー・ミュージックレーベルズ)よりメジャーデビュー。

2023年、最新アルバム「our hope」が、第15回CDショップ大賞2023 大賞<青>を受賞するほか、

「永遠のブルー」、「FOOL」とコンスタントに新曲をリリース。

9月にはTVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ「more than words」を配信リリース。

ライブではFUJI ROCK FESTIVAL’23に出演。日中のGREEN STAGE出演アーティストとしては異例の動員数を記録した。

さらにバンド初となる海外ワンマンライブを台北、上海で開催。両公演共にチケットは販売開始直後にソールドアウト。

香港、仁川、温州の野外音楽フェスに出演するなどアジアを中心に海外での注目度も上昇中。

2024年4月21日(日)には、キャリア史上最大規模となる初の横浜アリーナ単独公演「羊文学 LIVE 2024 “III”」の開催も決定している。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-17:16)