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デジタル写真集「EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION」の配信開始！

［株式会社イマジカインフォス］

プラチナムプロダクションのグラビアタレント4名が登場するデジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』が8月4日（金）より配信開始しました。


犬嶋英沙　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』
花巻杏奈　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』
蘭　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』
清水サニ　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』

Kｒuｓｈラウンドガールのリーダーを務める犬嶋英沙が表紙と巻頭グラビアを飾り、
『グラビアネクスト2020』で審査員特別賞に選出され、グラビアタレントとしても活躍する花巻杏奈、
レースクイーンやラウンドガールなどで活躍し得意のスケボーでも注目を集める蘭、
次世代のグラビアタレントオーディション『グラビアネクスト2021』で準グランプリを獲得した清水サニが中面を飾ります。

【B3サイズアクリル額装ポスターの予約受付中】
デジタル写真集『EMO　girl ZERO Digital　PHOTOBOOK 001』にて撮影した写真から厳選した1枚をB3サイズにプリントしてアクリル額装の中に入れ、更に直筆サインとシリアルナンバーを記入したオリジナル・アクリル額装ポスターを販売中！
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蘭　https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068697
蘭
清水サニ　https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068711
清水サニ


【書誌】
タイトル／デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION
モデル／犬嶋英沙（24ページ）、花巻杏奈（20ページ）、蘭（16ページ）、清水サニ（8ページ）
撮影／楠本隆貴（Will Creative）
配信日／2023年8月4日（金）
価格／2,000円（税込）
発行／イマジカインフォス

●デジタル写真集のご購入URL
kindle
https://onl.bz/Qve5dtW

DMMブックス
https://onl.bz/WeBKdqL

honto
https://honto.jp/ebook/pd_32698992.html

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企業プレスリリース詳細へ （2023/08/05-12:46）

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