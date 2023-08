[株式会社イマジカインフォス]

プラチナムプロダクションのグラビアタレント4名が登場するデジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』が8月4日(金)より配信開始しました。















Krushラウンドガールのリーダーを務める犬嶋英沙が表紙と巻頭グラビアを飾り、

『グラビアネクスト2020』で審査員特別賞に選出され、グラビアタレントとしても活躍する花巻杏奈、

レースクイーンやラウンドガールなどで活躍し得意のスケボーでも注目を集める蘭、

次世代のグラビアタレントオーディション『グラビアネクスト2021』で準グランプリを獲得した清水サニが中面を飾ります。



【B3サイズアクリル額装ポスターの予約受付中】

デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001』にて撮影した写真から厳選した1枚をB3サイズにプリントしてアクリル額装の中に入れ、更に直筆サインとシリアルナンバーを記入したオリジナル・アクリル額装ポスターを販売中!

詳しくは、https://st-infos.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2887891

をチェックして!



◎額装ポスターのご購入URLと参考画像例はこちら

犬嶋英沙 https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176065656



花巻杏奈 https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068623



蘭 https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068697



清水サニ https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068711







【書誌】

タイトル/デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』

モデル/犬嶋英沙(24ページ)、花巻杏奈(20ページ)、蘭(16ページ)、清水サニ(8ページ)

撮影/楠本隆貴(Will Creative)

配信日/2023年8月4日(金)

価格/2,000円(税込)

発行/イマジカインフォス



●デジタル写真集のご購入URL

kindle

https://onl.bz/Qve5dtW



DMMブックス

https://onl.bz/WeBKdqL



honto

https://honto.jp/ebook/pd_32698992.html



楽天ブックス

https://onl.bz/3X7scUh





企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-12:46)