デジタル写真集「EMO girl ZERO Digital …
［株式会社イマジカインフォス］
プラチナムプロダクションのグラビアタレント4名が登場するデジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』が8月4日（金）より配信開始しました。
Kｒuｓｈラウンドガールのリーダーを務める犬嶋英沙が表紙と巻頭グラビアを飾り、
『グラビアネクスト2020』で審査員特別賞に選出され、グラビアタレントとしても活躍する花巻杏奈、
レースクイーンやラウンドガールなどで活躍し得意のスケボーでも注目を集める蘭、
次世代のグラビアタレントオーディション『グラビアネクスト2021』で準グランプリを獲得した清水サニが中面を飾ります。
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デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001』にて撮影した写真から厳選した1枚をB3サイズにプリントしてアクリル額装の中に入れ、更に直筆サインとシリアルナンバーを記入したオリジナル・アクリル額装ポスターを販売中！
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犬嶋英沙 https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176065656
花巻杏奈 https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068623
蘭 https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068697
清水サニ https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=176068711
【書誌】
タイトル／デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』
モデル／犬嶋英沙（24ページ）、花巻杏奈（20ページ）、蘭（16ページ）、清水サニ（8ページ）
撮影／楠本隆貴（Will Creative）
配信日／2023年8月4日（金）
価格／2,000円（税込）
発行／イマジカインフォス
●デジタル写真集のご購入URL
kindle
https://onl.bz/Qve5dtW
DMMブックス
https://onl.bz/WeBKdqL
honto
https://honto.jp/ebook/pd_32698992.html
楽天ブックス
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企業プレスリリース詳細へ （2023/08/05-12:46）
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