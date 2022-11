[DONUTS]

「美少女図鑑AWARD2022」準グランプリ一ノ瀬みゆと美男子図鑑の宗像隼司によるキービジュアル初解禁



株式会社美少女図鑑(東京都渋谷区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少女図鑑』は、ジーンズセレクトショップを展開する株式会社ライトオン(東京都渋谷区、代表取締役社長:藤原祐介)と共に、フリーペーパー『PLAYFUL by 美少女図鑑 × 美男子図鑑 × Right-on』を発行し、2022年12月3日(土)から全国の『Right-on(ライトオン)』404店舗(2022年11月24日時点)にて数量限定で配布いたします。









全国各地の美少女を被写体とした地方発のフリーペーパー『美少女図鑑』は、2002年の創刊以降、デビュー前の⼆階堂ふみ、山本舞香、 桜井日奈子、馬場ふみか、黒島結菜らを掲載するなど、これまで数多くの女優やタレントを輩出してきました。 現在はフリーペーパーにとどまらず、SNSやライブ配信といった媒体を駆使して地元の美少女を取り上げる地域密着型のメディアとして展開しています。



このたび発行するフリーペーパー『PLAYFUL by 美少女図鑑 × 美男子図鑑 × Right-on』では、ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」にて開催されたオーディションを勝ち抜いた総勢22名の次世代美少女・美男子が、『Right-on』オススメの最新秋冬トレンドファッションを身に纏い、その魅力を余すところなくお伝えします。



なお、配布枚数には限りがございますので、ぜひお早めに全国の『Right-on』店舗でお手に取ってご覧ください。







配布開始に先駆けて、未公開カットで制作されたキービジュアルを初解禁





アメカジからトレンドまで幅広いファッションを提案するジーンズセレクトショップ『Right-on』がオススメする最新秋冬トレンドファッションが詰まったフリーペーパー『PLAYFUL by 美少女図鑑 × 美男子図鑑 × Right-on』。配布開始に先駆けて、「美少女図鑑AWARD2022」準グランプリの一ノ瀬みゆ(イチノセ ミユ、所属:広島美少女図鑑)と、現在開催中の「第35回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリストの宗像隼司(ムナカタ シュンジ、所属:美男子図鑑)によるキービジュアルを初解禁しました。フリーペーパーには含まれない貴重な未公開カットとなります。





宗像隼司(ムナカタ シュンジ) プロフィール

2001年8月24日生まれ、身長172cm、福島県出身、美男子図鑑所属



《受賞歴》

「第35回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」 ファイナリスト (2022年)





一ノ瀬みゆ(イチノセ ミユ) プロフィール

2003年12月9日生まれ、身長161cm、広島県出身、広島美少女図鑑所属



《受賞歴》

「第1回 広島美少女コンテスト」 準グランプリ(2021年)

「美少女図鑑AWARD2022」 準グランプリ、クレド賞、トラックトップガール賞 (2022年)



《出演歴》

「Kuu Presents SAPPORO COLLECTION 2022 SPRING/SUMMER」 (2022年)

「美少女図鑑COLLECTION 2022」(2022年)







フリーペーパー『PLAYFUL by 美少女図鑑 × 美男子図鑑 × Right-on』について









タイトル :PLAYFUL by 美少女図鑑 × 美男子図鑑 × Right-on

発行元 :株式会社美少女図鑑、株式会社ライトオン

配布期間 :2022年12月3日(土)~2022年12月31日(土) ※なくなり次第終了

配布場所 :全国の『Right-on』404店舗(2022年11月24日時点)

(店舗情報はこちら: https://biz.right-on.co.jp/shop/ )

サイズ :A5サイズ

カメラマン:西原伸也



【掲載モデル 一覧】 ※50音順

愛鈴 (アイリン、所属:福岡美少女図鑑)

一ノ瀬みゆ (イチノセ ミユ、所属:広島美少女図鑑)

加藤時一郎 (カトウ トキイチロウ、所属:美男子図鑑)

川崎愛彩未 (カワサキ アサミ、所属:茨城美少女図鑑)

木村沙由里 (キムラ サユリ、所属:福島美少女図鑑)

くー (クー、所属:広島美少女図鑑)

倉嶋ひな (クラシマ ヒナ、所属:高知美少女図鑑)

小林聖河 (コバヤシ セイガ)

菅原夕亜 (スガワラ ユア、所属:福島美少女図鑑)

大雅 (タイガ)

ちゃっちゃ (チャッチャ)

なお (ナオ、所属:群馬美少女図鑑)

西川茉佑 (ニシカワ マユ、所属:東京美少女図鑑)

HAJIME (ハジメ)

藤澤亜海 (フジサワ アミ、所属:福島美少女図鑑)

mayu (マユ、所属:滋賀美少女図鑑)

万徳充穂 (マントク ミツホ)

宗像隼司 (ムナカタ シュンジ、所属:美男子図鑑)

紅葉 (モミジ)

ゆせゆせ (ユセユセ)

ユノ (ユノ)

りんか (リンカ、所属:山梨美少女図鑑)







『Right-on』について





年齢・性別を超えた幅広い客層に、ジーンズを中核アイテムとしたカジュアルウェアを販売するジーンズセレクトショップ。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。



◆ オンラインショップ : https://right-on.co.jp

◆ 公式Twitter : https://twitter.com/righton_pr

◆ 公式Instagram : https://www.instagram.com/righton_pr/







『美少女図鑑』について





『美少女図鑑』は、"街に美少女を増やそう"というコンセプトのもと、全国各地にいる美少女を被写体として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には二階堂ふみ、黒島結菜、馬場ふみか、桜井日奈子ら数多くの女優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美しい顔100人」では、『美少女図鑑』出身の女優・山本舞香が 2019年に日本人第1位にランクイン、また20年・21年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。



『美少女図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは2020年3月、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と資本業務提携を締結しました。

http://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/



◆ 公式サイト : http://bishoujo-zukan.jp/

◆ 公式Twitter : https://twitter.com/bishoujozukan

◆ 公式Instagram : https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/







ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」について





株式会社DONUTSが運営する、ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,700万ダウンロードを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。



◆ 公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

◆ アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/dv5zeqn







株式会社ライトオン 概要





社名 : 株式会社ライトオン

所在地 : 東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル 6F

代表者 : 代表取締役 藤原祐介

設立 : 1980年4月1日

事業内容 : ・年齢・性別を超えた幅広い客層に、ジーンズを中核アイテムとした

カジュアルウェアを販売する専門店。

・ショッピングセンター、パワーセンター、駅ビル等のインショップ、都市型

路面店及びロードサイド型店舗と様々な出店形態により全国チェーン展開。

企業サイト: https://biz.right-on.co.jp/







株式会社美少女図鑑 概要





社名 : 株式会社美少女図鑑

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目21番7号 第5瑞穂ビル 3F

代表者 : 代表取締役 中村孔亮

設立 : 2007年

事業内容 : 『美少女図鑑』ライセンス提供事業

企業サイト: http://bishoujo-zukan.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-17:16)