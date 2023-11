[タワーレコード株式会社]

タワーレコードは、12月8日(金)から12月17日(日)にかけてタワーレコード渋谷店、あべのHoop店、名古屋近鉄パッセ店、福岡パルコ店の4店舗で「『幽☆遊☆白書』POP UP SHOP in TOWER RECORDS」を開催、販売する新作グッズのラインナップを発表します。これらのグッズは、同開催期間中タワーレコード オンラインでも販売します。







タワーレコード オンライン 特設ページ

https://tower.jp/article/feature_item/2023/11/24/4001



1990年から週刊少年ジャンプに連載され、多彩なバトル展開や魅力的なキャラで一大ブームを巻き起こした不朽の名作『幽☆遊☆白書』。TVアニメ版も全世界で人気を博し、2022年には放送から30周年を迎えています。



今回のポップアップショップにあわせ『幽☆遊☆白書』に登場するキャラクターたちの”戦う背中”をコンセプトにした新規イラストが描き下ろされました。ポップアップショップを開催する4店舗では、この新規イラストを使用したグッズを多数先行販売し、対象商品を税込2,000円以上ご購入の方には限定特典イラストカードを先着で差し上げます。



さらにポップアップショップで取り扱う新作グッズは、開催期間中タワーレコード オンラインでも販売が決定。BOX商品をご購入の方にはオンライン限定特典として各種特典グッズを差し上げます。

※新作グッズは、ECサイト「AMNIBUS」(https://amnibus.com/ )でも取り扱い予定です。





描き下ろしイラスト 先行販売グッズ





描き下ろし 戦う背中ver. トレーディング缶バッジ(全12種)

単品:440円(税込)/BOX:5,280円(税込)



※ブラインド仕様のため単品で購入いただいた場合、絵柄はお選びいただけません。

※1BOX購入で絵柄全種揃います。



描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングブロマイド(全12種)

単品:275円(税込)/BOX:3,300円(税込)



※ブラインド仕様のため単品で購入いただいた場合、絵柄はお選びいただけません。

※1BOX購入で絵柄全種揃います。





描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングアクリルスタンド(全12種)

単品:880円(税込)/BOX:10,560円(税込)



※ブラインド仕様のため単品で購入いただいた場合、絵柄はお選びいただけません。

※1BOX購入で絵柄全種揃います。



描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングアクリルカード(全12種)

単品:715円(税込)/BOX:8,580円(税込)



※ブラインド仕様のため単品で購入いただいた場合、絵柄はお選びいただけません。

※1BOX購入で絵柄全種揃います。





描き下ろし 戦う背中ver. BIGアクリルスタンド(全6種)

各1,980円(税込)





描き下ろし 戦う背中ver. 特大アクリルスタンド(全6種)

各3,300円(税込)









描き下ろし 戦う背中ver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー(全6種)

各990円(税込)







描き下ろし 戦う背中ver. キャラファイングラフ(全6種)

各14,300円(税込)





描き下ろし 戦う背中ver. A3マット加工ポスター(全6種)

各880円(税込)





描き下ろし 戦う背中ver. キャンバスボード(全6種)

各5,500円(税込)





描き下ろし集合 戦う背中ver. マルチデスクマット(全1種)

各3,850円(税込)



※画像はイメージで、実際の商品とは異なる場合があります。

※購入上限数について、トレーディング商品は1人1会計につき単品でのご購入は入り数まで、BOXでのご購入は1箱までです。その他の商品は1人1会計につき各キャラクター(絵柄)各1個までです。

※販売状況などによってさらなる購入制限を設ける場合、もしくは購入制限を解除する場合があります。

ポップアップショップ限定特典





ポップアップショップを開催するタワーレコード渋谷店、あべのHoop店、名古屋近鉄パッセ店、福岡パルコ店にて、対象商品を2,000円(税込)お買い上げごとに店頭限定「イラストカード(全6種)」をランダムで1枚差し上げます。なお、タワーレコード オンラインでの購入は対象外です。



※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はできません。

※特典は先着でのお渡しにて、なくなり次第終了です。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※特典の転売行為は禁止です。

タワーレコード オンライン限定特典





タワーレコード オンラインで次のBOX商品をご購入の方に、先着でそれぞれの特典グッズをプレゼントします。なお、ポップアップショップを開催するタワーレコード4店舗での購入は対象外となります。

対象商品:描き下ろし 戦う背中ver. トレーディング缶バッジ BOX

特典:描き下ろし 蔵馬&妖狐蔵馬 戦う背中ver. スクエア缶バッジ



※ECサイト「AMNIBUS」受注販売時は、BOX購入特典として「描き下ろし 浦飯幽助&コエンマ 戦う背中ver. スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しています。



対象商品:描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングブロマイド BOX

特典:描き下ろし 蔵馬&妖狐蔵馬 戦う背中ver. ブロマイド



※ECサイト「AMNIBUS」受注販売時は、BOX購入特典として「描き下ろし 浦飯幽助&桑原和真 戦う背中ver. ブロマイド AMNIBUS限定特典」を予定しています。



対象商品:描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングアクリルスタンド BOX

特典:描き下ろし 蔵馬&飛影 戦う背中ver. アクリルスタンド



※ECサイト「AMNIBUS」受注販売時は、BOX購入特典として「描き下ろし 浦飯幽助&コエンマ 戦う背中ver. アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を予定しています。



対象商品:描き下ろし 戦う背中ver. トレーディングアクリルカード BOX

特典:描き下ろし 蔵馬&飛影 戦う背中ver. アクリルカード



※ECサイト「AMNIBUS」受注販売時は、BOX購入特典として「描き下ろし 浦飯幽助&コエンマ 戦う背中ver. アクリルカード AMNIBUS限定特典」を予定しています。





(C)Yoshihiro Togashi 1990年−1994年 (C)ぴえろ/集英社





AMNIBUS(アムニバス)

株式会社アルマビアンカが運営する漫画・アニメのオリジナルグッズの専門ショップ。通販サイトAMNIBUSのほか、MAGNET by SHIBUYA109店を展開。

https://amnibus.com

https://twitter.com/AMNIBUS

株式会社アルマビアンカ

住所:〒164-0013東京都中野区弥生町3−35−13 335中野新橋ビル 3F



