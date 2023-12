[株式会社ニューバランス ジャパン]







株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、ユニフォーム サプライヤー契約クラブである「サガン鳥栖」の2024シーズンの新ユニフォームデザインを発表します。

ニューバランス公式オンラインストアでは、2024年1月下旬より予約受付開始、店頭発売日は2024年3月上旬を予定しています。ニューバランス フットボールは2024年もサガン鳥栖を応援してまいります。



サガン鳥栖公式サイト https://www.sagan-tosu.net/news/p/26869/

※サガン鳥栖オフィシャルサイトでは2023年12月3日(日)16:30~12月10日(日)23:59まで先行予約受付をしています。



サガン鳥栖 2024 FP1st





2024年のニューバランスのブランドテーマ”The Unity of Sports"をテーマにスポーツとファッションの融合(Life At the intersection)を掲げ、2024年は「アシンメトリー」をベースパターンとして、Re-imagin (再構築)、Perfect harmony(完璧な調和)をキーワードとして伝統工芸に見られるパターンや自然の風景からインスパイアされデザインしています。1stはサガン鳥栖の代名詞である“ピッチ全体を駆け巡るサッカー”を表現するため、スタジアムの照明やクラブカラーのスタジアム外装からインスパイアをうけ、グラデーションを斜めに配し、攻撃的なスピード感を表現しています。オーセンティックはジャガードメッシュを採用し、試合中の選手の熱気を冷まし、NB DRYを搭載し、いつでも快適にプレイできます。





※画像はイメージです



サガン鳥栖 2024 FP1st オーセンティックショートスリーブ

品番:AMT45227

カラー:HME(BLUE)

価格:¥22,000(税込)

サイズ:S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL



サガン鳥栖 2024 FP1stレプリカショートスリーブ

品番:AMT45228

カラー:HME(BLUE)

価格:¥13,090(税込)

サイズ:S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL



サガン鳥栖 2024 ジュニア.FP1stレプリカショートスリーブ

品番:ABT45229

カラー:HME(BLUE)

価格:(税込)

サイズ:120,130,140,150,160



サガン鳥栖 2024 FP2nd





2ndは胸にサガンブルーとサガンピンクを染色技法からインスパイアされた模様を自然な輪郭とともに表現したモダンなデザインになっています。







※画像はイメージです



サガン鳥栖 2024 FP2nd オーセンティックショートスリーブ

品番:AMT45227

カラー:AWY(WHITE)

価格:¥22,000(税込)

サイズ:S,M,L,XL,2XL



サガン鳥栖 2024 FP2ndレプリカショートスリーブ

品番:AMT45228

カラー:AWY(WHITE)

価格:¥13,090(税込)

サイズ:S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL



サガン鳥栖 2024 GK





GKユニフォームはシンプルでソリッドなデザインを採用。









※画像はイメージです



サガン鳥栖 2024 GKオーセンティックショートスリーブ

品番:AMT45227

カラー:HIL(YELLOW)

価格:¥22,000(税込)

サイズ:S,M,L,XL,2XL



サガン鳥栖 2024 FP1stレプリカショートスリーブ

品番:AMT45228

カラー:HIL(YELLOW)、AO(ORANGE)

価格:¥13,090(税込)

サイズ:S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL



■販売について

発売日 2024年3月上旬

サガン鳥栖公式サイト https://www.sagan-tosu.net/news/p/17590/

※ニューバランス公式オンラインストアでは、予約受付2024年1月下旬を予定しています。



