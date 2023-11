[タワーレコード株式会社]

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、民謡クルセイダーズが初めて登場。このポスターは、タワーレコードおよびTOWERmini全店で11月24日(金)より順次掲示します。







あまりにも、認められたい、誉められたい、勝ちたい、が強い時代に感じます。

なにもなくても充分幸せと思います。今あることが、ありがたいです。

人生を思い出す時に、一発で映像にしてくれるものが音楽だと思います。

嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと…

音楽で思い起こす映像や景色が、にっこり温~くなるものであるといいですね。

(民謡クルセイダーズ / フレディ塚本)





約6年ぶりのアルバム『日本民謡珍道中』を11月24日にリリースする、民謡クルセイダーズ。今作はタイトル通り“旅”がテーマとなっており、「貝殻節」「ソーラン節」「佐渡おけさ」など全国各地の民謡が、彼らならではのアレンジでバラエティ豊かに仕上げられています。サウンドのバラエティもこれまで以上に拡がりを見せ、ファーストアルバムをリリースして以降、彼らが民謡の可能性を追い求めて歩んできた“珍道中”の成果が存分に堪能できます。



今回のポスターに使用した写真は、プロモーションビデオの撮影に合わせて都内の八幡神社で撮影。同日収録された「貝殻節」の映像は、11月下旬に公開予定です。



タワーレコードでは2ndアルバムのリリースと、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターへの出演を記念して、『日本民謡珍道中』購入者に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを応募抽選で10名に差し上げます。



タワーレコード オンライン「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ

https://tower.jp/nomusicnolife



タワーレコード オリジナル 抽選特典ポスター





11月24日(金)発売のアルバム『日本民謡珍道中』をタワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコード オンラインのいずれかにてご購入の方のなかから抽選で10名に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを差し上げます。店舗で購入の場合は応募QRコード付きレシートより、タワーレコード オンラインで購入の場合は特設ページより抽選にご応募いただけます。応募にはメンバーズ登録が必要となります。

【応募期間】11月24日(金)~12月17日(日)23:59



リリース情報







アーティスト:民謡クルセイダーズ

タイトル:日本民謡珍道中

発売日:11月24日(金)

レーベル:ユニバーサルミュージック

価格:3,300円(税込)



民謡クルセイダーズ プロフィール





福生の今なお点在している築70年の米軍ハウスの一棟、通称バナナハウスで福生在住のギタリスト田中克海と民謡歌手フレディ塚元を中心に産声をあげ、日本の民謡とクンビア、ビギン、ブーガルー、カリプソ、アフロ、ルンバ、レゲエなどのラテン・リズムの融合で新たな境地を切り開き、日本のみならずNPR、ザ・ガーディアンなど海外でも高い評価を受けている。ライ・クーダーをして「これまで見た中で最高のバンド」と言わしめ、イギー・ポップがお気に入りのバンドとして名前を挙げている。昨年と今年は計約40公演にもわたるヨーロッパ・ツアーを成功させ、直後にフジロックにも出演。さらには9月15日にはバンド初となるドキュメンタリー映画『ブリング・ミンヨー・バック!』が公開されている。



