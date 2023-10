[株式会社STARBASE]





宮前優花(Vocal, Visual desingner)とHRSM(Keybord, Synthsizer, Programmer, Producer)のエレクトロ・オルタナティブポップデュオ、Melissa Barryが10/19に13th single『Side by side』を配信リリースする。

Melissa Barryは、日本だけでなく海外の作品にも携わる作編曲家のHRSMと歌手の宮前優花のユニット。彼らは東京を拠点に、本質的で、エキサイティングな感動する音楽を作る事を目指し活動している。



2022年の7月より始動した彼らは活動開始以降、ほぼ毎月配信にてリリースを重ね、YouTubeを始めオンライン上での活動を行ってきた。

今作からはオンラインの活動だけではなく、10/14(土)渋谷CLUB ROSSOにて初めてのライブを行った。今作『Side by side』は、ライブに彩りを添えてくれるような、彼らを象徴するエレクトロダンスチューンとなっている。

『大人なエレクトロチューン』に仕上げた今作は、上品なエレクトロミュージックでありながら本能的に湧き上がる衝動を喚起させ、彼らが常に内包する『覚悟』や『ファイトスピリッツ』を感じる1曲。

『Side by side』のリリース同日の10/19(木)に、大阪の北堀江Club Vijonでのライブに参加する。その後も、11/5(土)京王堀之内 time Tokyoでのライブも予定していて、今後全国に活動が波及していくであろう彼らの新曲『Side by side』を聴き、現地にも足を運んで体感してみてほしい。

また年末にシングルリリース、来年にはEPリリースを予定していて今後も精力的に活動していく。今作をきっかけに、2024年要注目のアーティストである「Melissa barry」の楽曲をぜひ聴いてみてほしい。



【本人コメント】

こんにちは!Melissa Barryのボーカル、宮前優花です!10/19に、新曲「Side by side」をリリースします!最初にこの曲がHRSMから上がってきたとき、「これはライブに欠かせない一曲になるはず!」と思いました。巧妙なシンセの音と、熱を帯びた私のボーカルで、Melissa Barryらしいサウンドになっています。気持ちが昂ってる時、盛り上がってる時、逆に気持ちを上げたい時に聴いてもらいたい1曲です。ライブでは、この曲で体を揺らして楽しんでもらえたら嬉しいです!ぜひ遊びに来てください!お待ちしてます!



皆さんはじめまして、HRSMです。

今回の楽曲『Side by side』はライブ活動を始めるのにあたってそのために書き下ろした一曲です。

スカッとしたい時、叫びたい時、覚悟を決めたい時、踊りたい時、その時々で違った表情が見える曲だと思います。

これから私達は皆さんの前に沢山出ていく予定です。是非聴いて、そして会いにきてください。

そして年末にシングル、来年にかけてEPを何枚かリリースする予定です。

作りたいものがいっぱいあって、それを多くの人に届けたいと思っているし、最高にカッコいいものになると思っています。みんな是非聴いてね!



●作品概要

【アーティスト】Melissa Barry

【タイトル】Side by side

【リリース日】2023年10月19日(木)

【ジャンル】Electronica/ Dance/ Alternative

【作詞】HRSM

【作曲】HRSM

【編曲】HRSM

【各種配信サービス】https://lnk.to/MB_SBS



●ライブ情報

2023/10/19(木) 北堀江club vijon

open 17:30 / start 18:00

Melissa Barry 18:35~

[料金]※MINAMI WHEEL`23のパス提示で¥500OFF!

1.入場チケット¥2,500 別途Drink代¥600 入場予約 (TIGET予約)

https://tiget.net/events/264719

2.ツイキャスプレミアム配信チケット ¥2,100 (ツイキャス)

https://twitcasting.tv/clubvijon/shopcart/254299



2023/11/5(木) 京王堀之内time Tokyo 「early access night」

Act : end of youth / Melissa Barry / MONK's / →(Yajirushi)

open 18:00 / start18:30

Melissa Barry 18:30~

Ticket 2,800yen(+1drink)



●Melissa Barry (メリッサバリー) プロフィール



宮前優花(Vocal, Visual designer)とHRSM(Keybord, Synthsizer, Programmer, Producer)のエレクトロオルタナティブポップデュオ。

2022年より、日本だけでなく海外の作品にも携わる作編曲家のHRSMと歌手の宮前優花がユニットを結成。本質的で、エキサイティングな感動する音楽を作る事を目指し活動中。



宮前優花(Yuka Miyamae)

1998年5月21日生まれ。ボーカリスト、音楽家。

幼少期からピアノとダンスを始め、高校生の頃音楽活動を開始。大学ではミュージカルを勉強する。

アイドル活動や舞台芸術で培った表現力で、聴き手に寄り添うように歌い上げる。



HRSM

1990年3月12日生まれ、プロデューサー、作編曲家。

日本国内外での劇伴や映像音楽などを手がけてきたHRSMならではの、聴く人の想像力を掻き立てられるような物語性のある上質でインテリジェンスなサウンドアレンジメントに定評がある。

2022年 ADC New Yorkで参加作品BFI(英国映画協会)のJapan 2021: 100 Years of Japanese Cinemaがブロンズを受賞。



●公式SNS

Official HP: http://melissa-barry.com

Instagram: https://www.instagram.com/melissabarry_/

Twitter: https://twitter.com/MelissaBarry_

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoLXH6oq3F4Cv7425k0K8Bw



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-19:46)