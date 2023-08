[Hamee]

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証プライム3134)は、8月10日に迎えるスヌーピーの誕生日を記念して、オリジナルデザインの『iFace First Classケース』・『iFace Reflection専用インナーシート』を2023年7月21日より販売を開始しています。

全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。







■8月10日はスヌーピーの誕生日!誕生日をお祝いしたiFaceオリジナルデザインが登場!

8月10日に迎えるスヌーピー誕生日を記念して、風船をテーマにしたオリジナルデザインの『iFace First Classケース』・『iFace Reflection専用インナーシート』が登場します。

『iFace First Classケース』は、風船を持ったスヌーピーを中心にオラフやアンディなどスヌーピーのきょうだいがお祝いするために集まったデザインと風船につかまって飛んでいるスヌーピーをチャーリー・ブラウンやライナスなどのお友達が見守っているデザインの2種類を展開します。

『iFace Reflection専用インナーシート』は、得意げな顔でたくさんの風船を持ったスヌーピーがかわいいデザイン。カラフルな風船の中にチャーリー・ブラウンにそっくりな風船があるのもポイントです。

8月10日は年に一度のスヌーピーの誕生日です。

PEANUTSグッズと一緒にスヌーピーの誕生日をお祝いして盛り上げましょう!



■製品情報

・製品名 :PEANUTS/ピーナッツ iFace First Classケース

・価格 :3,800円(税込4,180円)

・発売日 :発売中

・対応機種 :iPhone14、iPhone13、iPhone12/12Pro、iPhoneSE第2世代/第3世代、iPhone8、iPhone7

・販売場所 :iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech/products/case_firstclass_peanuts?id=41-958254

小売店など、iFace取扱店舗



■製品特長



〇スヌーピーの誕生日をお祝い!仲間たちが大集合!

以下2種類のデザインを展開します。

どちらも賑やかでカラフルなデザインで、見てるこっちもハッピーな気分になれちゃいます。

・「スヌーピー&フレンズ」

チャーリー・ブラウンやライナス達が大集合。

風船につかまって飛んでいるスヌーピーをチャーリー・ブラウンやライナスなどのお友達が集まって見守っています。







・「スヌーピー&きょうだい」

風船を持ったスヌーピーを中心にオラフやアンディなどスヌーピーのきょうだいがお祝いするために集まりました。



〇耐衝撃性とデザイン性を兼ね備えたFirst Classシリーズ。

くびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすく操作時の安定感が増します。

また、ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護します。









■製品情報

・製品名 :PEANUTS/ピーナッツ iFace Reflection専用インナーシート

・価格 :600円(税込660円)

・発売日 :発売中

・対応機種 :iPhone14、iPhone13、iPhone12/12Pro、iPhoneSE第2世代/第3世代、iPhone8、iPhone7

・販売場所 :iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech/products/innersheet_peanuts?id=41-958339

小売店など、iFace取扱店舗





■製品特長

〇たくさんの風船を持つスヌーピーがキュート!

得意げな顔でたくさんの風船を持ったスヌーピーがかわいいデザイン。

カラフルな風船のなかにはチャーリー・ブラウンにそっくりな風船も。

ぜひ見つけてみてください!









〇ケースにぴったりのサイズで挟みやすさにこだわった薄さ

「Reflection」シリーズ、「Look in Clear」シリーズのスマホケースにぴったりあったサイズ。

専用シートなので少し小さめに作られていて、ケースの中でズレにくいです。

また薄すぎず厚すぎない薄さになっており、ケースに挟んだ時に巻き込まれにくいように設計されています。













※専用インナーシートは、透明なシートに印刷されているので、どんなカラーのiPhoneとも組み合わせることができます。

ケースに挟むインナーシートは、iFace Reflectionケースは2枚まで、iFace Look in Clearケースは1枚まで、iFace Hang and クリアケースは1枚までを推奨しています。



■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト:http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」:https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」:https://twitter.com/snoopyjapan



■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2023 Peanuts )



■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/tech/)について





2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えた ケースを始め、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモバイルアクセサリーを 幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

また、2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。



■iFace 日本公式SNSアカウント

Twitter(X)(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech

Hamee公式オンラインストア:https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 :https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 :https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売



■関連メディア

Hameefun:https://hameefun.jp/



■会社概要

会社名:Hamee株式会社 (東証プライム 証券コード: 3134 )

設立 :1998年5月

代表者 :代表取締役社長 水島 育大

所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容:スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開

URL:https://hamee.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-17:46)