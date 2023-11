[タワーレコード株式会社]

全国のタワレコバイヤーによるネクストブレイク・アーティストのガチ・レコメン&激推し企画



タワーレコードでは、2023年12月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。







◆2023年12月度タワレコメン・ラインナップ ※50音順

・OCEANS

「恵」

12月6日(水)リリース



・関口シンゴ

「tender」

12月6日(水)リリース



・ロクデナシ

「愛ニ咲花」

12月27日(水)リリース





タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen











「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。

2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。





■12月度 タワレコメン・商品詳細 ※50音順

1.

アーティスト OCEANS

タイトル 恵

発売日 2023年12月6日(水)

価格 1,760円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル THE NINTH APOLLO



作品紹介

THE NINTH APOLLO所属、八王子発スリーピースロックバンド。ど真ん中で強烈なまでの存在感を放つ「歌」のパワーを武器に全国のライブハウスで精力的に活動。2020年に一時活動休止するも、昨年ライブ活動を再開。それから約半年後に待望のフルアルバム「SEE YOU」を発売し、渋谷Spotify O-Crestで行われたリリースツアーファイナルは完全ソールドアウト。前作から約半年というスピードでリリースされる今作は、1000人規模の会場も爆発的なライブ力で飲み込む彼らの熱狂を更に期待させる9曲を収録。CDのみ、配信予定無し。





タワレコメン推薦者コメント

推薦者:高崎オーパ店/金子・渋谷店/櫻間・商品統括部/久保山

バンドの町・八王子で結成されたスリーピースロックバンド!!活動再開後、格段に上がったライブ力。圧倒的爆発力を持ったパフォーマンスに動員は右肩上がり中!!力強く飽きのこないサウンド、キャッチ―で優しい歌詞。バンド好きは必聴なネクスト・ブレイクバンド!!





2.

アーティスト 関口シンゴ

タイトル tender

発売日 2023年12月6日(水)

価格 限定盤:3,300円(税込)

通常盤:2,750円(税込)

仕様 限定盤:CD2枚組

通常盤:CD1枚組

レーベル origami PRODUCTIONS



作品紹介

Ovallのギタリストとしてだけでなく、あいみょん、アイナ・ジ・エンド、米津玄師、Wouter Hamelなど国内外のアーティストをサポートなどで活躍する関口シンゴの約8年ぶりとなる2ndアルバム。ストリーミングを中心に1,300万回再生とロングヒットを記録している「North Wing」を筆頭に、再生回数ミリオン超えの人気曲「Tender Rose」「Recollection」「Raincoat」、ダンスミュージックへのリスペクトを込めたファンクディスコチューン「Dance」、これぞ関口シンゴ印のチルビートミュージック「Southern Street」、そしてアルバムのリード曲を飾る「Origami Song」といった、もはやインストミュージックのジャンルを飛び超えてしまうほど全曲が主役級の12曲を収録。限定版はソロギターによる、配信ライブでもお馴染みとなっている名曲揃いのカヴァーインストカヴァーアルバム『Chill Guitar Covers』を付属した2枚組。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:梅田NU茶屋町店/伊藤・札幌パルコ店/添田・商品統括部/久保山

Tom Mischやedblに通ずるサウスロンドン発のネオソウル風のチルなビートミュージック!!瑞々しいトーンのギターが最高です。限定盤に付いてくるDisc2はGrover Washington Jr.「Just the Two of Us」、Alicia Keys「If I Ain't Got You 」など名曲カバーを収録。こっちも気になりすぎます!





3.

アーティスト ロクデナシ

タイトル 愛ニ咲花

発売日 2023年12月27日(水)

価格 初回限定盤:4,510円(税込)

通常盤:3,080円(税込)

仕様 初回限定盤:CD+Illust Book+ギターピックセット

通常盤:CD1枚組

レーベル Victor Entertainment



作品紹介

2021年6月より始動。ボーカリスト「にんじん」と気鋭のボカロP らコンポーザーによる次世代音楽プロジェクト。初のパッケージリリース作品となる今作は、「愛が灯る」(Composer:MIMI)、「スピカ」(Composer:ナユタン星人)、「眼差し」(Composer:カンザキイオリ)など、2023年にデジタルリリースした楽曲に加え、初のにんじん作詞・作曲の新曲や気鋭のボカロPとの未発表新曲の全12曲を収録。通常盤にはにんじんオリジナル曲「靴擦れ」、初回限定盤にはにんじんオリジナル曲「水仙」を収録。また、初回限定盤には既存楽曲のイラストに加え、Y_Y、周憂、faPka、優の4人のイラストレーターによる今作の世界観を彩るイラスト、初のにんじんインタビューを含めたIllust Book(32P)とにんじんプロデュースのギターピックセットが付属する豪華EPサイズ仕様となる。





タワレコメン推薦者コメント

推薦者:仙台パルコ店/平林

TikTok フォロワー 100万人越えのボーカリスト「にんじん」と気鋭のボカロ Pらコンポーザーによる次世代音楽プロジェクトがこれまで 40mP や一二三、MIMI 、煮ル果実、ナユタン星人等を迎えた楽曲の配信リリースを続けてきたなかで初のパッケージ作。日本のみならず、アジア圏を中心に海外でも話題沸騰中の注目作。



