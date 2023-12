[株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)]

数々の傑作RPGを手がけてきた超実力派コンセプトデザイナー・gehn氏による、待望の初作品集がついに誕生!



株式会社小学館集英社プロダクション(東京都千代田区神保町/代表取締役:都築伸一郎)は『ORACLE gehn/ハイファンタジー物語画集』を12月21日(木)に発売しました。





世界中を虜にする圧倒的な画力とイマジネーション。

「ダークファンタジーの巨匠」とも呼ばれる著者gehn氏が8年間構築し続けてきた作品群は、オリジナルの物語とイラストによる中世ヨーロッパファンタジーです。



山奥にそびえ立つ古城のような大聖堂、

神と崇められる銀色の体表をもつ竜、

朱の甲冑をまとい巨大な剣を差す闇の騎士……

闇と光で構成されたその独自世界は、緻密にして荘厳。超絶のリアリティ。



神や王といったキャラクター造形、衣装の装飾、巨大建造物のデザインなど、あらゆる描写が細部にまで精緻を極めた作品が集約された、物語画集が誕生しました。



デジタルとは一味違う「紙ならではの質感と存在感」を堪能できる一冊となっています。





「ダークファンタジーの巨匠」とも呼ばれる超実力派、待望の初作品集!





著者は、数々の傑作ビデオゲームや映像作品にたずさわってきた超実力派のコンセプトデザイナー。

イタリアで行われる世界最高峰の国際的デザインアワード「A'Design Award & Competition 2021」においてもブロンズ賞の受賞をはじめ、国内外での受賞歴も多数。



生み出されるオリジナル作品の数々は、「精巧」「美麗」「神秘」「圧倒的な世界観」とSNS上で話題となっています。本書は、描き下ろしの作品もふくめ、これまでの作品群を物語画集として構築し、まったく新しい世界観を見せる書籍となっています。





見応え・読み応えのある、贅沢なコンテンツ!





本書では、これまで描き紡いできた作品群を物語のシリーズごとに構成。

世界に均衡と混沌をもたらした「竜信仰の伝承」、 新世界の到来を告げる白鯨の伝承「神の使者」、 太古に栄華を極めた「いにしえの王族の世界」……。

まるで神話のごとく、いくつもの時代を流れる壮大な物語をベースにした人気イラストシリーズ全3篇を展開するほか、これまで手がけてきたコンセプトアートもたっぷりと収録しています。



「イラストと物語」を贅沢に詰め込み、圧巻のスケールとリアリティを体感できる「物語画集」。

各作品がもともともっていた物語を展開することで、作品の設定や各作品のつながりが明らかとなり、

新たな世界が構築されています。

全6章、各章題は以下のとおりです。



第1章:竜信仰の伝承 The Legend of Dragon Faith





第2章:神の使者 The ORACLE





第3章:いにしえの王族の世界 The World of Ancient Kings





第4章:異世界へのいざない Other Worlds





第5章:世界観解剖図 Anatomy of the World





第6章:神の使者の最期 The End of ORACLE







honto限定での、著者gehn氏の直筆サイン本も販売中です。



▼詳細はこちらから(honto公式サイト)

https://honto.jp/netstore/pd-book_32942789.html











著者プロフィール





gehn / ゲーン:TSUTOMU KITAZAWA

CM制作会社、ゲーム開発会社を経てフリーランスのコンセプトデザイナーに転向。ゲームや映像、遊技機のコンセプトデザインの仕事を中心に活動する。2015年に合同会社ゲーングラフィックスを設立。

これまでにカードゲーム『レジェンドオブモンスターズ』、小説『混沌の惑星』シリーズ、『ELDEN RING』『Bloodborne』など多くの作品制作に関わる。

イタリアで行われる世界最高峰の国際的デザインアワード「A’Design Award & Competition 2021」にてブロンズ賞を受賞。そのほか、国内外での受賞歴多数。



商品情報





著者:gehn / ゲーン:TSUTOMU KITAZAWA

定価:3,300円(10%税込)

仕様:AB判(天地257mm×左右210mm)・並製・184頁・本文4色

発売日:2023年12月21日(木)

ISBN:9784796873727

発売元:小学館集英社プロダクション

商品URL:https://www.amazon.co.jp/dp/4796873724/



