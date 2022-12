[株式会社テイチクエンタテインメント]







新鋭K-POPボーイズグループOnlyOneOf(オンリーワンオブ)が、日本1stミニアルバム「chrOme arts(クロム・アーツ)」を2023年2月15日に発売することが決定し、合わせて新ビジュアルも解禁した。



タイトルの「chrOme arts(クロム・アーツ)」はアルバムのリード楽曲で、先駆的でフックのある印象的なサウンドと、永遠に続く絆をOnlyOneOfらしくセクシーな歌声で表現し、楽曲の持つ強烈な世界観は唯一無二のグループとして、可能性を感じられる楽曲となっており、収録曲、特典などは後日発表されるので、続報を楽しみに待とう。



OnlyOneOfはキュビン、リエ、ユジョン、ジュンジ、ミル、ナインの6人のメンバーで構成されたボーイズグループ。OnlyOneOfというグループ名には”誰かのただ一つ”、唯一の存在になりたい“という意味が込められ、ダンススキルに定評があり男性的な色気と柔らかく繊細な魅力を持ち合わせている。





◆ OnlyOneOf日本1stミニアルバム

タイトル:「chrOme arts」(読み:クロム・アーツ)

発売日:2023年2月15日(水)

商品形態:

<初回盤(CD+DVD)>

TECI-1800 (DVD:TEBI-40699)

<通常盤(CD)>

TECI-1801





テイチクエンタテインメントサイト

https://www.teichiku.co.jp/artist/onlyoneof/



OnlyOneOf JAPAN OFFICIAL SITE

https://onlyoneofofficial.jp/



OnlyOneOf JAPAN OFFICIAL Twitter

https://twitter.com/onlyoneof_jp



OnlyOneOf official YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCkTMO7QLYmMzDP3dGuerG8A



OnlyOneOf TikTok

https://www.tiktok.com/@onlyoneofofficial



OnlyOneOf Instagram

https://www.instagram.com/onlyoneofofficial/



