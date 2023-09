[メ~テレ]

“日本初のダンス専門テレビ局” 「ダンスチャンネル」を運営する名古屋テレビネクスト株式会社(本社:東京都中央区)と、メ~テレ(名古屋テレビ放送株式会社/本社:愛知県名古屋市)、株式会社朝日新聞社(本社:東京都中央区)、株式会社スカイA(本社:大阪府大阪市)は、「第8回高校生ダンスバトル選手権」の開催とエントリー受付開始を下記の通り発表いたします。









■今年も関東・関西・中部・九州の4エリアで予選を開催!1on1、3on3バトルの高校生ダンサー頂上決戦「第8回高校生ダンスバトル選手権」が開幕!

「高校生ダンスバトル選手権」は、2016年度にスタートし、今回で8回目を迎えます。前回大会には、延べ400人を超える高校生ダンサーが、高校日本一の座を目指し参戦。“音楽にのって自由に踊る”そんなダンスの楽しさを体感するとともに、かけがえのない高校時代のダンスの発表の場、日本中のダンス仲間と絆を深めあう場として開催して参りました。

予選は、関東・関西・中部・九州の4エリア、2024年1月に神奈川県横浜市(横浜ランドマークホール)にて決勝大会を開催いたします。

日本一の座をかけHIPHOP、LOCKING、POPPING、BREAKINGなど、ジャンルを超えたフリースタイルダンスバトル、1on1バトルの8代目チャンピオンは誰になるのか!?そして、3on3バトルの3代目チャンピオンに輝くのはどのチームか!?熱き高校生ダンサーたちのエントリーをお待ちしています!



【高校生ダンスバトル選手権】とは…

フリースタイルダンスバトルトーナメントにて高校生ダンサーの頂点を決定するダンス大会。部門は、ソロダンスバトルの『1on1バトル』と、ダンス部及びダンス同好会に所属する同チーム3名ずつで戦う『3on3バトル』の2部門。

過去大会の優勝者や参加者らが、ダンスのプロリーグ「D.LEAGUE」で活躍するプロダンサーになったり、アーティストとして国内外で活躍するなど、たくさんの若手ダンサーを輩出し続けています。



■過去大会の出場者が成長して戻ってきた!世界で活躍するダンサーたちがJUDGEに決定!

今大会では、過去の「高校生ダンスバトル選手権」出場者が国内外で活躍するダンサーへと大きく成長し、予選JUDGEとして、IKKI、風花、SORAが参加することになりました。出場する高校生ダンサーはもちろんですが、若きJUDGEにも注目です!

4エリアの予選から勝ち上がった、1on1バトル16名、3on3バトル16チームのファイナリスト、第7回大会の優勝者(シード)の中から、「第8回高校生ダンスバトル選手権」のチャンピオンが決定します。



■予選【JUDGE】

【九州予選】 CHIKARA(BE BOP CREW / FUNKMAN)

YUKI a.k.a.EARTH(nine states bboyz)

IKKI(DANCE GAMBA)

【中部予選】 KENTA(PINOCCHIO / CENTRAL)

UC(daft / INDIAN CREW)

海咲子(OUT LEAP)

【関西予選】 DAI(FunkSatisfaction / O.G.S / BIO)

YUKIHIRO(BLACK SHIP / BADS CAMP)

風花(FUNKY LOCKERS / W☆UNITY / The Doable)

【関東予選】 ちっひー(9stepper’z)

Jenes(MONOLITH)

SORA(Be Bop Crew Gang)

■決勝【JUDGE】

SETO(BE BOP CREW / SNAZZY DOGS)

MIHO(Marjoram / L.O.F.D)

MADOKA(フォーマーアクション)

MEDUSA(ebony)

KTR(FULLCAST RAISERZ / Twiggz Fam)

■全予選、決勝

【DJ】DJ HIROKING

【MC】MC ROKUDENASHI



■「高校生ダンスバトル選手権」公式テーマソングであなたの振付けダンス動画を投稿しよう!TikTokキャンペーン開催中♪

第1回大会からDJを務めるDJ HIROKING制作の「高校生ダンスバトル選手権」公式テーマソング『I Got What You Want』を活用した、TikTokキャンペーンを開催します。

「高校生ダンスバトル選手権」公式テーマソングに合わせて、TikTokにあなたのダンス動画を投稿してください!ダンスを愛する方なら誰でも参加可能です!みんなで投稿して、全国の高校生ダンサーを一緒に応援しましょう!

【投稿方法】

『TikTok』にあなたのダンス動画を投稿

<1>「高校生ダンスバトル選手権」公式テーマソングに合わせてダンス動画を撮影!

<2>ハッシュタグ「#高校生ダンスバトル選手権」「#即興ダンス」「#高校生DBテーマソングで踊ってみた」を付けて投稿!



【キャンペーン詳細】https://www.dance-ch.jp/dance_battle8.html



「高校生ダンスバトル選手権」公式テーマソング

♪I Got What You Want / DJ Hiroking feat. Gizmo De Trini









<大会概要>

●大会名:「第8回高校生ダンスバトル選手権」



●大会スケジュール

【九州予選】2023年11月23日(木・祝)

福岡市立西市民センター(福岡県福岡市)

OPEN 12:00、START 12:30、CLOSE 18:30(予定)



【中部予選】2023年12月9日(土)

名古屋インターナショナルレジェンドホール(愛知県名古屋市)

OPEN 12:00、START 12:30、CLOSE 18:30(予定)



【関西予選】2023年12月25日(月)

藤井寺市立市民総合会館パープルホール大ホール(大阪府藤井寺市)

OPEN 12:00、START 12:15、CLOSE 19:30(予定)



【関東予選】2023年12月28日(木)

川崎CLUB CITTA'(神奈川県川崎市)

OPEN 12:00、START 12:15、CLOSE 19:30(予定)



【決勝】2024年1月20日(土)

横浜ランドマークホール(神奈川県横浜市)

OPEN 12:00、START 12:30、CLOSE 17:00(予定)



※エントリー数により終了時間に変更があることを予めご了承ください。



●料金 :入場料 2,000円(税込、全席自由)

※3on3 については、引率顧問は各学校ひとりまで無料

※チケットの発売については、決まり次第HP上に記載します



●「第8回高校生ダンスバトル選手権」公式サイト

:https://www.dance-ch.jp/dance_battle8.html

●「高校生ダンスバトル選手権」公式X(エックス) アカウント<@kokosei_Dbattle>

:https://twitter.com/kokosei_Dbattle

●「高校生ダンスバトル選手権」公式Instagram アカウント<kokoseidbattle>

:https://www.instagram.com/kokoseidbattle/



<出場者募集要項>

●エントリー方法 :https://www.dancedelight.net/



●エントリー費 :1on1のみ、3on3のみ…ひとり 2,000円(税込)

1on1、3on3の両方…ひとり 2,500円(税込)

※保険代含む ※決勝はエントリー費無料

※会場までの交通費・宿泊費は各自負担



●応募条件 :詳細については公式サイトをご確認ください





主催:ダンスチャンネル、メ~テレ、朝日新聞社、スカイA

運営:アドヒップ



【問い合わせ】

大会運営、エントリーについて…アドヒップ

TEL : 06-6543-8282 / WEB : www.dancedelight.net



放送・配信、その他について…ダンスチャンネル

MAIL : dance_info@nagoyatvnext.co.jp





