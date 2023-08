[株式会社マネーフォワード]

Bカートのユーザー向けに『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』を提供



マネーフォワードケッサイ株式会社は、BtoB EC・Web受発注システム『Bカート』を提供する株式会社Daiと協業を開始しました。2023年9月7日(木)より、Daiは当社で培った決済・請求代行のサービス基盤を活用して『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』を提供します。







当社は、企業の与信審査から請求書発行、代金回収までの決済業務を一括して代行する企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』を提供しています。Daiは、BtoBの受発注業務をEC化するクラウドサービス『Bカート』を提供しています。今回の協業では『マネーフォワード ケッサイ』のサービス基盤を活用して『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』を『Bカート』利用企業に展開し、利用企業が運営するECサイト上で発生するインボイス制度に対応した請求業務や掛売り決済の効率化を実現します。 なお、インボイス制度にも対応しています。



背景





国内におけるBtoB ECの市場規模は2021年に372兆円※1を超え、コロナ禍を経て年々拡大しています。受発注業務を電子化することでより多くの企業との取引が可能になる一方、請求業務の増加や掛売りの際の未回収リスクが課題となっています。2018年に当社は『マネーフォワード ケッサイ』と『Bカート』でAPI連携を開始し、『Bカート』を利用して自社ECサイトを展開する企業向けに掛売り機能と請求代行サービスを提供してきました。



このたび、『Bカート』ブランドの新たな決済手段として『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』の提供を開始することで、『Bカート』を利用中の企業はもちろん、『Bカート』を用いた自社ECサイトの立ち上げを検討中の企業にとっても、馴染みのある名称で掛け売り決済の導入がしやすく、より安心してご利用いただけるようになります。



今回の協業を通じて、両社でより多くの決済・請求にまつわる課題を解決し、企業が事業に集中できる環境づくりをサポートしていきます。



※1 経済産業省「令和3年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」P.9

https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220812005/20220812005-h.pdf



『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』について





『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』はBtoB EC・Web受発注システム『Bカート』の利用企業が運営するECサイト上で掛売りをする際に生じる、与信審査、請求書発行・送付、入金管理までの一連の請求・決済業務を代行するサービスです。万が一未入金の場合でも審査通過取引は100%入金を保証します※2。

URL:https://bcart.jp/lp/bcart-kakebarai/



<『Bカート』利用企業が導入するメリット>

・‍‍入金保証により、未回収リスクを負うことなく販売に専念できる

・請求業務をアウトソーシングすることができる

・インボイス制度、電子帳簿保存法に対応したインボイス(適格請求書)を発行できる

・自社の与信審査では対応できなかった新規顧客との取引の可能性が広がる

・発注時点で入金を待たずにすぐに商品発送を行うことができる

・支払い方法や入金期限による失注を防ぐことができる



※2 表明保証違反が審査通過後に発覚した場合等、例外的な場合は対象外です。



今後の展望





今後は、『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』から「取引先企業の与信審査」「未回収発生時の取引先企業への連絡」「入金保証」を除いた、請求代行機能に特化したプランのリリースを予定しております。これにより、より安価に請求代行サービスを導入することが可能になり、掛け払いにおけるリスクコントロールは自社で行いつつ、インボイス制度に対応した請求書の発行・発送・入金管理のみをアウトソースできるようになります。



BtoB EC・Web受発注システム『Bカート』について





『Bカート』は、BtoBの受発注業務をEC化するクラウドサービスです。BtoB特有のさまざまな商習慣に標準対応し、カスタマイズが不要ですぐに利用できます。中堅・中小企業から上場企業まで、1500社以上の導入実績があり、60万を超える事業者がBカートで発注を行っています。

URL:https://bcart.jp/



企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』について





『マネーフォワード ケッサイ』は、取引先の与信審査から請求書発行、代金回収までの請求・決済業務を一括して代行する企業間後払い決済・請求代行サービスです。

URL:https://mfkessai.co.jp/kessai/top

特 長:

(1)業務効率化

・取引データを入力するだけで取引先の与信審査、請求業務、入金管理が自動で行われる

・インボイス制度、電子帳簿保存法に対応した適格請求書(インボイス)の発行が可能

・請求に関する一連の業務を『マネーフォワード ケッサイ』が代行、バックオフィス業務の負担とコストの削減が可能に

(2)売上増加

・与信審査結果が最短で数秒で分かるため、サービス提供までのスピードが向上し、売上増加につながる

(3)資金繰り改善

・審査通過後は確実に入金※2されるため、貸し倒れリスクから解放される

・入金日の見通しがつくため、資金の有効活用が可能に



株式会社Daiについて





名称 :株式会社Dai

所在地:京都市中京区西方寺町160-2 船越メディカルビル

代表者:代表取締役社長 木脇 和政

提供サービス:

BtoB EC・Web受発注システム『Bカート』

FC加盟募集情報サイト『フランチャイズWEBリポート』

URL:https://dai.co.jp/



マネーフォワードケッサイ株式会社について





名称 :マネーフォワードケッサイ株式会社

所在地:東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者:代表取締役社長 冨山 直道

事業内容:ファイナンスサービスの開発・提供

提供サービス:

企業間後払い決済サービス『マネーフォワード ケッサイ』

スタートアップ向け資金調達サービス『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startups』

企業向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い for Startups』

売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード アーリーぺイメント』

URL:https://mfkessai.co.jp/corp/top

サービスに関するお問い合わせ:business@mfkessai.co.jp



※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



