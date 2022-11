[DONUTS]

株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ「Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT」は、2022年10月30日(日)に神田明神にて開催された、篠田みなみ(春日部ハル役)、立花理香(桂木カヅミ役)、M・A・O(逝橋エイ役)によるデビュー記念トークイベントと、ナナシス楽曲のヒットならびにアニバーサリーライブ成功を祈願したご祈祷の様子を、公式レポートでお届けいたします。









(写真左から:篠田みなみ、立花理香、M・A・O)







デビューを記念したトークイベントを開催!



10月25日(火)にM・A・O演じる逝橋エイが歌う『悠久の輪廻』を発売し、9周年も目前に控えた「Tokyo 7th シスターズ」にて、ついにナナスタ所属アイドル38名全員がデビューを果たしました。ナナスタ全員のデビューを記念して、抽選で選ばれた幸運な約70名の支配人(ファン)を招いたトークイベントを神田明神にて開催いたしました。



篠田みなみがMCを務め、立花理香とM・A・Oがゲストとして出演したイベントは、桂木カヅミと逝橋エイによる支配人への挨拶からスタート。篠田みなみがゲストの二人に尋ねた好きな食べ物の話題で、少し緊張感のあった会場の空気もすぐに和やかになっていきました。





デビューの心境やレコーディングについての質問では、8年以上の時を経てユニットではなくソロでのデビューが決まったときの驚きや緊張など率直な感想を告白。さらに楽曲を初めて聴いたときの印象や収録当日の様子も和気藹々と語りました。デビューシングルでぜひ聴いてほしいポイントを尋ねられると、桂木カヅミの『恋セヨ乙女』はBメロ、逝橋エイの『悠久の輪廻』は落ちサビと、それぞれの楽曲の魅力をアピールしました。



また、11月~12月の3日間で開催されるアニバーサリーライブ「Tokyo 7th シスターズ 6+7+8th Anniversary Live Along the way(アロング ザ ウェイ)」に話が及ぶと、ソロデビュー組で唯一、昨年12月にライブ初出演を果たしている立花理香が当時の貴重な舞台裏の話を披露!ライブ衣装のクオリティーや再現度の高さにトークは大いに盛り上がり、ライブ初出演となるM・A・Oの衣装についても想像が膨らみました。





トークイベントのラストでは、ゲスト二人のデビュー曲『恋セヨ乙女』と『悠久の輪廻』のLPサイズジャケットカードのお渡し会をサプライズ開催し、会場内に大きな拍手が起こりました。一人ひとりと目を合わせて会話できる貴重な機会に、グッズやTシャツを身につけた支配人たちは緊張した面持ちでカードを受け取り、喜びと充足に満ちた表情を浮かべて会場を後にしました。







神田明神にてナナシス楽曲のヒットやアニバーサリーライブ成功を祈願!



トークイベントの前には、出演者3名が神田明神にてご祈祷を受け、「Tokyo 7th シスターズ」のさらなる発展を祈願しました。



篠田みなみ、立花理香、M・A・Oが簡略化された斎服である小忌衣(おみごろも)を身につけて朱塗りの御神殿に上がると、雅楽や太鼓の音が響く厳かな雰囲気の中でご祈祷が始まりました。宮司による修祓、祝詞奏上に続き、玉串礼拝では3名がそれぞれ手にした榊の葉に真剣な表情で願いを込めて神前に捧げます。ナナシス楽曲のヒット祈願や、11月より開催されるアニバーサリーライブの成功など、ついにナナスタ全員がデビューした「Tokyo 7th シスターズ」の今後の発展をしっかりと祈願した後、最後に御札を賜り、つつがなくご祈祷は終了しました。











ナナシスアニバーサリーライブ、オンラインチケット販売中!



11月19日(土)、11月20日(日)に幕張メッセ国際展示場 ホール7・8、12月18日(日)にぴあアリーナMMにて開催される「Tokyo 7th シスターズ 6+7+8th Anniversary Live Along the way」は、デビュー記念トークイベントに出演した篠田みなみ、立花理香、M・A・Oをはじめ、総勢約50名の豪華声優陣が出演いたします。(※立花理香、M・A・Oの参加は11月19日(土)のみとなります)



現在、オンラインチケットを販売中です。詳しくは下記特設ページより詳細をご覧ください。



■『Tokyo 7th シスターズ 6+7+8th Anniversary Live Along the way』特設ページ

https://t7s.jp/live/alongtheway/

※日程によって会場や出演キャストが異なりますのでご注意ください。



今後も「Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT」は幅広い舞台で未来のアイドルたちの活躍をお届けしてまいります。ぜひナナシス公式SNSをフォローして最新情報をご確認ください。



■YouTube:【Tokyo 7th シスターズ】ナナシス公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg

■Twitter:「Tokyo 7th シスターズ」公式( @t7s_staff )

https://twitter.com/t7s_staff







ゲーム情報



タイトル :Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル :アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

著作権表記 :(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

対応OS :iOS11.0以降 (一部機種を除く)/Android OS 4.4以降

ゲームURL :iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s







株式会社DONUTS 概要



・所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

・代表者 :代表取締役 西村啓成

・設立 :2007年2月5日

・事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

・企業サイト :https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報 :https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-21:16)