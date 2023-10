[株式会社ゴールドウイン]





当社のサステナブル・レーベル「GREEN BATON」において、2023年1月から中古品の買取りをスタートしたオリジナルブランド「ゴールドウイン(Goldwin)」ジュニアスキーウエアのリセール製品の販売をスタート



販売店舗は全国で3店舗【北海道(札幌)1店舗、東京(恵比寿・神田)2店舗】



「ゴールドウイン」ジュニアスキーウエア製品の買取りについても引き続き行う









株式会社ゴールドウイン(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:渡辺貴生)は、2022年7月から始動した、アパレルの廃棄を減らし、ファッションロス・ゼロを目指すためのリセール事業であるサステナブル・レーベル「GREEN BATON(グリーン・バトン)」(※1)で、当社のオリジナルブランド「ゴールドウイン(Goldwin)」ジュニアスキーウエアのリセール製品の新規販売を北海道(札幌)と東京(恵比寿・神田)の直営店3店舗にて開始しました。併せて、製品の買取りは対象19店舗にて引き続き行います。



一般的に、キッズ製品は子供の成長によって約2年でサイズアウトすると言われています。着用するシーズンが限られるスキーウエアにおいては数回の着用でサイズアウトしてしまうケースも少なくありません。そんな行き場をなくしてしまったウエアを買取り、クリーニングやリペアカスタムを行い「GREEN BATON」の新たな製品として再販することで製品を長く着用してもらい、お客さまとの深く長い繋がりを築くとともに、循環型社会を実現するための一環であるファッションロス・ゼロを目指すことを目的としています。



2022年から始動した「GREEN BATON」は、“手から、手へ。つないでいこう、未来のために。”をキャッチコピーに掲げ、お客さまから不用になった製品を買取り、全てクリーニングを行います。その上で、ワッペンやあて布などでリペアする「リペアカスタム」や、製品から使用できるパーツを集め、再利用して新たな製品をつくる「アップサイクル」を行い、「GREEN BATON」の新たな製品として販売するという取り組みです。これらのリセール製品には、バトンをイメージした"グリーンの引き手やラベル"が施され、他にはない『一点モノ』の製品となり、新たな価値が付加されます。





【販売店舗】

■PLAY EARTH KIDS恵比寿ガーデンプレイス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-7恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザ1階

03-6432-5381

https://www.goldwin.co.jp/goldwin/shoplist/?id=0286



■Goldwin THE NORTH FACE 神田店

〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目6番地 大栄堂ビル1F/2F

03-3291-0770

https://www.goldwin.co.jp/goldwin/shoplist/?id=0140



■THE NORTH FACE+ サッポロファクトリー

〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー2条館 B1F

011-207-4131

https://www.goldwin.co.jp/goldwin/shoplist/?id=0041



(※1)サステナブル・レーベル「GREEN BATON」始動 2022/07/19既報

(※2)株式会社ゴールドウインは、長期ビジョン「PLAY EARTH 2030」を発表し、気候変動問題の解決と持続可能なビジネスの再構築を図る、という2つのサステナビリティと向き合います。環境におけるサステナビリティでは、環境負荷低減素材への積極的移行として、2030年に環境負荷低減素材を使用した製品比率を90%以上に引き上げ、グリーンデザインを推進します。また、全ての事業所でのカーボンニュートラルの実現を目指し、再生エネルギーへの転換を進めます。そして、廃棄物をゼロにして循環型社会の実現を目指します。「スポーツを通じて豊かで健やかな暮らしを実現する」という企業理念のもと、気候変動問題を解決し地球環境の改善に向けた取り組みを実施しています。

当社の環境配慮に関する取り組みの詳細はこちら: https://corp.goldwin.co.jp/csr/environment





【「GREEN BATON」概要】

■買取代金の支払方法:ゴールドウイン直営店で使用可能なクーポン券

■買取対象製品:「ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)」「ヘリーハンセン(HELLY HANSEN)」「ゴールドウイン(Goldwin)」のキッズ・ジュニア製品

■買取店舗:全国のTHE NORTH FACE、HELLY HANSEN、Goldwinの直営店 19店舗

・北海道エリア-THE NORTH FACE+ サッポロファクトリー、THE NORTH FACE kids 札幌ステラプレイス

・東北エリア‐THE NORTH FACE+ エスパル仙台東館

・関東エリア‐Goldwin THE NORTH FACE 神田、Goldwin 丸の内、Goldwin 原宿

THE NORTH FACE kids 原宿、THE NORTH FACE+ ラゾーナ川崎、

THE NORTH FACE / HELLY HANSEN kids ららぽーと横浜、MARK IS みなとみらい、ららぽーとTOKYO-BAY、HELLY HANSENコクーンシティ コクーン、原宿

PLAY EARTH KIDS 恵比寿ガーデンプレイス

・東海エリア‐THE NORTH FACE/HELLY HANSEN kids ららぽーと愛知東郷

・関西エリア‐THE NORTH FACE堀江、THE NORTH FACE kids 藤井大丸

・九州エリア‐THE NORTH FACE+ キャナルシティ博多

・沖縄エリア‐THE NORTH FACE+ 沖縄・浦添PARCO CITY

■リセール製品販売店舗:PLAY EARTH KIDS 恵比寿ガーデンプレイス、THE NORTH FACE+ サッポロファクトリー、Goldwin THE NORTH FACE 神田

■リセール製品販売:2023年10月28日(土)から開始(Goldwinブランドのみ新規開始)

■特設サイト:https://www.goldwin.co.jp/greenbaton/

■GREEN BATONができるまで:(movie)https://www.youtube.com/watch?v=iPqjTz4OTWM





【参加ノベルティ】



「GREEN BATON」にご参加頂いたお客さまに、感謝の気持ちと、この取り組みを世の中に広げて欲しいという想いを込めて、「オリジナルリペアワッペン」をプレゼントします。このワッペンは、家庭用アイロンで簡単に接着が可能な刺繍ワッペンで、お手持ちのお洋服の補修や、カスタマイズにもご使用いただけます。

※1回の買取りにつきひとつ差し上げます。

※なくなり次第終了となります。







【リペア製品(イメージ)】

■ジャケット



<before>





<after>





■パンツ



<before>





<after>





【STATEMENT】





