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TOKYO JEWELRY FES メディアパートナー募集の…

TOKYO JEWELRY FES メディアパートナー募集のご案内【応募期日：6/21】

［RX Japan株式会社］

会期：2023年7月7日（金）～9日（日）/ 会場：東京ビッグサイト

ジュエリーに興味・関心の高い方 10,000人に効率的にPRできる！


　RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、7月7日（金）～9日（日）の３日間、東京ビッグサイトにて 「TOKYO JEWELRY FES '23 Summer」を開催します。

TOKYO JEWELRY FESとは


　『ジュエリー好きの 「見たい」 「買いたい」 「作りたい」 が叶う場所』として、デイリー使いから一生ものまで、あらゆるジュエリー、アクセサリーをはじめ、世界中の天然石・希少石・ルースが200社出展。会場内ではオリジナルジュエリーの作成や彫金が体験できるワークショップスペースや、原石からジュエリーまでの貴重なコレクションを展示する特別展示スペースがあり、豪華芸能人によるトークショーも開催する、ジュエリーの魅力を1日中感じることのできる空間となっています。「ジュエリーが好きな人」ならどなたでも参加可能で、10,000名の来場見込みです。

　本展は以下の主旨の下、開催をさせていただきます。
１） 消費者のジュエリー購買意欲を喚起し、消費拡大に貢献します
２） 消費者の新規顧客 開拓の場を提供し、小売店の売上げ拡大に貢献します
３） ジュエリークリエイターなど、宝飾市場への新規参入を促進し、業界を活性化します

メディアパートナーを募集します！


　事務局では、国内のメディアを対象に、この開催主旨に賛同し、広報等でご協力いただく、TOKYO JEWELRY FES公式メディアパートナーを募集しています。メディアパートナーには、展示会場内でのPRスペースの提供など、相互協力を提案させていただきます。パートナーシップ提携に興味をお持ちの企業様はメールにてお問合せください。　
※応募期日：6月21日（水）

■ 募集要項
https://lp.rxjapan.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/23/tjfes_jp_23_brc_0609.pdf

■ お問い合わせ先
主催者 RX Japan株式会社　
TOKYO JEWELRY FES事務局
TEL：048-233-9247 　MAIL: jewelryfes-press.jp@rxglobal.com

※掲載の出展社数、および来場者数は、2023年5月12日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減する可能性があります。また、出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含みます。

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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