タワーレコードは、『Paradox Live THE ANIMATION』Opening Track『RISE UP』発売を記念して、11月21日(火)から『Paradox Live THE ANIMATION × NO ANIME, NO LIFE.』キャンペーンをタワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコード オンラインにて開催します。























キャンペーン 施策一覧

1. コラボポスター店頭掲示&オンライン限定抽選プレゼント

2. 開店コール(朱雀野アレン Ver.)店内放送

3. タワーレコードオリジナル特典

4. 複製サイン入り特別レシート発行

5. 等身大パネル展示

※一部施策は、TOWERminiもりのみやキューズモール店と休業店舗、およびタワーレコード オンラインでは実施対象外です。







タワーレコード オンライン『NO ANIME, NO LIFE.』キャンペーンページ

https://tower.jp/article/feature_item/2023/10/31/0701



TVアニメ『Paradox Live THE ANIMATION』は、HIPHOPメディアミックスプロジェクト『Paradox Live』を原作とするアニメ作品。11月22日(水)にリリースされるOpening Track『RISE UP』は、HIPHOPの頂点を目指す4チームそれぞれの想いを熱いリリックで紡いだ楽曲「RISE UP」を収録した注目作です。さらに12月6日(水)にはEnding Track『Every Day Every Night』のリリースも決定しました。



タワーレコードでは、Opening Track『RISE UP』のリリースを記念して5大施策の実施が決定。店頭でコラボポスターを掲示するほか、このポスターをオンラインでの購入者10名様に抽選で差し上げます。また、2週間限定で全店(一部対象外店舗があります)の開店時刻に流れる“開店コール”をBAEの朱雀野アレン(CV:梶原岳人)が担当。さらに店頭で『RISE UP』『Every Day Every Night』をご購入の方に楽曲を歌う各チームの複製サイン入り特別レシートを発行するなど、全国で発売を盛り上げていきます。



1. コラボポスター店頭掲示&オンライン限定抽選プレゼント







【掲示期間】11月21日(火)~12月4日(月)

【掲示店舗】タワーレコードおよびTOWERmini

※もりのみやキューズモール店、休業店舗を除く。



タワーレコード オンライン限定施策として、『Paradox Live THE ANIMATION × NO ANIME, NO LIFE.』コラボポスターを対象商品購入者のなかから抽選で10名様にプレゼント。当抽選は自動エントリーのため、応募操作は必要ありません。なお、すでにご予約およびご購入の方も対象となり、当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

【対象店舗】タワーレコード オンライン

【対象者】 対象商品をご購入の方のなかから抽選で10名様

【対象商品】Various Artists『RISE UP』(EYCA14196)

【購入期限】12月4日(月)23:59まで



2. 開店コール(朱雀野アレン Ver.)店内放送





【放送期間】11月21日(火)~12月4日(月)※開店時間は店舗によって異なります。

【放送店舗】タワーレコードおよびTOWERmini ※もりのみやキューズモール店、休業店舗を除く。

【放送内容】BAE[朱雀野アレン(CV:梶原岳人)]による開店アナウンス



3. タワーレコードオリジナル特典





【対象店舗】タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコード オンライン

【対象者】 対象商品をご購入の方 ※特典は先着でのお渡しにて、なくなり次第終了です。

【対象商品】1.Various Artists『RISE UP』(EYCA14196)

2.Various Artists『Every Day Every Night』(EYCA14197)

【特典内容】1.購入特典 :場面写真L判ブロマイド

2.購入特典 :場面写真L判ブロマイド

1.2.連動購入特典:朱雀野アレン描き下ろし複製サイン入りフォトカード(54mm×86mm)







4. 複製サイン入り特別レシート発行





【対象店舗】 タワーレコードおよびTOWERmini ※もりのみやキューズモール店を除く。

【対象者】 レシート発行期間中に対象商品をご購入の方

【発行期間1.】11月21日(火)~12月4日(月)

【対象商品1.】Various Artists『RISE UP』(EYCA14196)

【発行内容1.】複製サイン入り特別レシート[BAE/The Cat's Whiskers/cozmez/悪漢奴等]

※対象商品1枚ご購入につきチームごとのレシートが1枚ずつ、計4枚発行されます。

【発行期間2.】12月5日(火)~12月18日(月)

【対象商品2.】Various Artists『Every Day Every Night』(EYCA14197)

【発行内容2.】複製サイン入り特別レシート[武雷管]





5. 等身大パネル展示





【展示期間】11月21日(火)~12月4日(月)

【対象店舗】渋谷店/仙台パルコ店/池袋店/新宿店/横浜ビブレ店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店

【展示内容】BAE[朱雀野アレン]等身大パネル





リリース商品情報

アーティスト:Various Artists タイトル:RISE UP

発売日 :11月22日(水) 価格 :1,540円(税込)

品番 :EYCA14196



















アーティスト:Various Artists タイトル:Every Day Every Night

発売日 :12月6日(水) 価格 :1,540円(税込)

品番 :EYCA14197



