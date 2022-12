[株式会社ハピネット]

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル『Happinet Indie Collection』の第5弾タイトルとして、Switch/PS4/PS5用ソフト「シリアルクリーナーズ」を2023年3月30日(木)に発売することを決定しました。(PS5はダウンロード専用)

また本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにてSwitch/PS4パッケージ版の予約を開始します。







■各種ゲーム情報やニュースはこちらから!

「シリアルクリーナーズ」公式サイト:https://serial-cleaners.happinet-games.com/

「シリアルクリーナーズ」トレーラー:https://youtu.be/rMIHxukl9Cc

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter:https://twitter.com/happinet_game



■「シリアルクリーナーズ」について

本作は、世紀末を迎える90年代のニューヨークを舞台に、プロの“掃除屋”として働くBob C. Leaner(ボブ)、Psycho(サイコ)、Lati(ラティ)、Vip3r(ヴァイパー)の4人のキャラクターを操作し、マフィアが残した血まみれの殺人現場の証拠を消し去ることが目的のクライムアクションゲームです。

※表現や演出は海外版から一切変更ございません。



クールに殺人現場を片付けろ!

警官の目を盗み、『死体の処分』、『証拠品の廃棄』、『血痕の清掃』のミッションを遂行して現場からズラかれ!



自由なプレイスタイル!

4人の異なるスキルを駆使した自由なプレイスタイルで証拠隠滅。動きを計算し音をたてずに進むか、自分の反射神経を信じて派手に突っ込め!



4人の物語が交錯するストーリー展開

1999年大晦日のニューヨーク。新世紀が始まる夜明け、4人のプロの“掃除屋”が集まり、酒を酌み交わしながらこれまでの仕事ぶりを振り返っていた…。時系列が異なるそれぞれの物語が交錯するストーリーが展開し、彼らの過去に隠された真実が明らかとなっていく。



90年代の世界観

90年代のカルト映画をモチーフにした本作は、バスキア風グラフィックに加え、アメリカの音楽グループ「Telefon Tel Aviv」のヨシュア・ユーステスが作曲を手掛けた90年代風ジャズサウンドが融合し、当時の古き良き世界観を感じられる。



※ゲーム画面は開発中のものです。



<キャラクター紹介>



Bob C. Leaner(ボブ)

クールで完璧主義な綺麗好き。死体を袋に包み血痕を残さず運搬が可能。血溜まりの上を滑って素早く逃げるスキルも持ち合わせる。





Psycho(サイコ)

4人の中で最も危険な人物。チェーンソーで遺体をバラバラにして持ち運び、その手足を警察に投げて気絶させることも可能。





Lati(ラティ)

運動能力が高く、アート好き。障害物を跳び越えたり登ったりして環境をうまく利用するスタイルが得意。またスプレーアート(落書き)で警察の注意を引き付けるスキルを持つ。





Vip3r(ヴァイパー)

趣味はサイバー攻撃。ハッキングで離れた位置の電化製品を作動させ警察を誘導、狭い通路口を利用することで見つからずに移動出来る。



■Switch/PS4(パッケージ版)初回購入特典「シリアルクリーナーズ特製レコード型コースター」

本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにてSwitch/PS4パッケージ版の予約を開始します。

初回購入特典として、昔懐かしの時代を彷彿させるレコード盤モチーフのコースター(ジャケット付)が付属します。今回の特典用に制作したオリジナルデザイン仕様です!





店舗別の予約購入特典については下記をご確認ください。

https://serial-cleaners.happinet-games.com/store/



【商品概要】

タイトル:シリアルクリーナーズ

発売日:2023年3月30日(木)

価格:パッケージ版4,400円(税込)/ダウンロード版3,300円(税込)

対応機種:Switch/PS4/PS5 (PS5はダウンロード専用)

ジャンル:クライムアクション

プレイ人数:1人(オンラインプレイ非対応)

CERO:D

言語:日本語/英語/繁体字中国語/簡体字中国語

コピーライト:505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA. All Rights Reserved.(C) Draw Distance, Serial Cleaners Copyright (C) Draw Distance S.A. All Rights Reserved.Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

公式サイト:https://serial-cleaners.happinet-games.com/

トレーラー:https://youtu.be/rMIHxukl9Cc

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter:https://twitter.com/happinet_game



Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PlayStation”、“PS5”、および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。



