[株式会社ファンケル]

ファンケル研究員によるライブ配信で、ものづくりに対するこだわりを伝える



株式会社ファンケルは、2023年 11 月 5 日(日)から 10 日(金)までの6日間、中国の上海で行われる 「第6回中国国際輸入博覧会」にブースを出展します。博覧会に出展するのは6年連続となります。







当社は2017年10月に中国国際医薬衛生有限公司(以下、「国薬国際」という)と、健康食品に関する販売代理店契約を締結して、中国国内でサプリメントを販売しています。

今回、当社ブランドとサプリメントの中国国内でのさらなる認知向上と、当社のサプリメントへのこだわりを紹介するために、国薬国際と共同でブースを出展します。共同で中国国際輸入博覧会にブースを出展するのは、6年連続6回目となります。

今回のテーマは「高效云空间( E f f i c i e n t C l o u d S p a c e )」です。現地からKOLや当社研究員によるライブ配信を行い、当社独自の体内効率技術をはじめとする、ものづくりに対するこだわりをお伝えします。「コエンザイムQ10」で用いられている「微細乳化製法」や、「内脂サポート」で用いられている「バリア&リリース製法」など、計5つの当社独自の技術について実験を通してご紹介する予定です。

ほかにも中国で展開する製品の展示や、ファンケルブランドを説明する動画を放映するなど、ご来場の皆様に当社を知っていただく機会を創出します。

今後も拡大する中国健康食品市場において、当社サプリメント製品の拡大に向けて、さまざまな施策に取り組んでまいります。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/04-16:40)