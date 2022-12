[株式会社テイチクエンタテインメント]







THE KEBABSが5曲入りCDとライブ映像作品をパッケージしたE.P「幸せにしてくれいーぴー」を2023年3月15日にリリースする。



会場限定販売のCDにも収録された「ともだちのうた」他、8月の24時間配信番組内で制作され、最近のライブでも披露されている「THE KEBABSを抱きしめて」「ゴールデンキウイ」「かわかわ」などの新曲を含めた5曲入りで、タイトルからもわかるようにそれぞれ際立ったキャッチーな曲が揃っている。



また、今まで開催した自身のライブ最多となる23曲を披露した「THE KEBABS 必死」@豊洲PITでのワンマンライブの映像を全曲分収録予定で、バンドの真骨頂でもある貴重なライブ映像である。



CDとライブ映像で最新のTHE KEBABSのモードが感じられる作品となっており、今なら早期予約特典「早く予約して幸せにしてくれステッカー」もつくとのことなので、是非チェックしてほしい。



予約詳細はこちらから

https://the-kebabs.lnk.to/1216





□商品詳細

アーティスト:THE KEBABS

タイトル:幸せにしてくれいーぴー

発売日:2023/3/15(水)

形態:

CD+Blu-ray ¥7,700(tax in) TECI-1804

CD+DVD ¥6,600(tax in) TECI-1805



CD収録内容:

01. THE KEBABSを抱きしめて

02. ゴールデンキウイ

03. かわかわ

04. ともだちのうた

05. 常勝アミーゴ



Blu-ray、DVD収録内容:

2022/12/16(金)「THE KEBABS 必死」豊洲PIT公演のライブ全23曲収録予定





□THE KEBABSオフィシャルサイト

https://kebabsband.com/



□公式Twitter

https://twitter.com/kebabs_band



□THE KEBABSオフィシャルオンラインショップ

https://kebabsband.shop-pro.jp/



□YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/THEKEBABS



