2023年7月13日(木)よりオンライン予約開始



あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証プライム3134)は、初のMagSafe対応スマホケースとなる「iFace Reflection Magnetic 強化ガラスクリアケース」と「iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース」の販売を開始します。

2023年7月13日(木)よりオンラインにて予約開始、7月下旬以降順次発売します。

また全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。







■iFaceからMagSafe対応のスマホケースが新登場!スタイリッシュなモバイルライフを提供

MagSafeは、Apple社が開発した磁気技術です。

iPhone12シリーズ以降に搭載され、iPhoneをより快適に使えるようモバイルバッテリー・ウォレット・リングなど、様々なアクセサリーが展開されています。

この度、iFaceの人気シリーズ「Reflection」と「Look in Clear」からMagSafeに対応したスマホケースが登場します。

iFaceのブランドコンセプトである“By Your Side”に基き、ユーザーのみなさまに寄り添い、スタイリッシュなモバイルライフを提供することを目指してMagSafe対応スマホケースの開発に至りました。

製品は、MagSafe対応のワイヤレス充電器に対応しており、iPhoneとワイヤレス充電器を磁石でピタッと貼りつかせることで、充電の位置ズレを心配することなく安定して充電することができます。

また、ファッションアイテムとしても使用できるデザインとなっています。

本製品により、便利で快適なモバイルライフを楽しむことができます。



■製品情報

・製品名 :iFace Reflection Magnetic 強化ガラスクリアケース

・価格 :3,800円(税込4,180円)

・色展開 :ブラック/グレー/ベージュ/ペールブルー

・対応機種 :iPhone14/14Pro/14ProMax、iPhone13/13mini/13Pro、iPhone12/12Pro

・予約開始日:2023年7月13日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年7月下旬以降順次発売

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式Twitterより発信します。

・販売場所 :iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech/products/case_reflection_magnetic

他Hamee公式オンラインストアおよび小売店など、iFace取扱店舗



■製品特長

〇MagSafeでより便利で快適なモバイルライフを

少し無骨なイメージのあるMagSafe製品ですが、ケースのフチの色と磁気でくっつくモジュールの色を合わせることで男女共に使いやすいデザインになっています。

磁力装着タイプのワイヤレス充電器MagSafeに対応したスマホケースにより、便利で快適なモバイルライフを楽しむことができます。



〇持ちやすく強化ガラスがスマホを守る

外側のガラスは黄ばみにくく、傷がつきにくい強化ガラス素材を使用。

内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心です。

また背面がクリアなので、スマホ本体の美しさを引き立たせます。



■製品情報

・製品名 :iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース

・価格 :3,400円(税込3,740円)

・色展開 :クリア

・対応機種 :iPhone14/14Pro、iPhone13/13Pro

・予約開始日:2023年7月13日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年7月下旬以降順次発売

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式Twitterより発信します。

・販売場所 :iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech/products/case_lookinclear_magnetic

他Hamee公式オンラインストアおよび小売店など、iFace取扱店舗



■製品特長

〇シンプルかつ機能性を追い求めたい方におススメ

「Look in Clear」のオールクリアに合わせて、磁気でくっつくモジュールの部分は白色にデザイン。

また側面のドット加工によって密着痕を防ぎます。

ファッション感覚に楽しめるショルダーストラップやリングストラップが装着可能なストラップホール付きです。

お気に入りのアクセサリーと合わせてカスタマイズをお楽しみください。



〇使いやすく高い耐衝撃性

くびれと適度な厚みが手にフィットして持ちやすさは抜群。

アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した素材を使用することで安心の耐衝撃性です。



■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/tech/)について





2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えた ケースを始め、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモバイルアクセサリーを 幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

また、2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。



■iFace 日本公式SNSアカウント

Twitter(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech

Hamee公式オンラインストア:https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店:https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売



■関連メディア

Hameefun:https://hameefun.jp/



■会社概要

会社名:Hamee株式会社 (東証プライム 証券コード: 3134 )

設立 :1998年5月

代表者 :代表取締役社長 水島 育大

所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 :EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開

URL:https://hamee.co.jp



