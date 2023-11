[株式会社ニューバランス ジャパン]





毎年11月28日を「いいニューバランスの日」とし、1日限りのスペシャルイベントをニューバランスオフィシャルストア、ニューバランスファクトリーストアの直営店舗46舗にて今年も開催いたします。

ニューバランスの直営店舗では、ご購入後も長く愛用していただけるよう、お客様に寄り添った接客サービスを努めております。「いいニューバランスの日」として、各店がこの日の為に、店舗ごとに異なるスペシャルコンテンツを企画いたしました。それぞれの店舗のメッセージ性あるテーマにもぜひご注目ください。また、各店先着順にてプレゼントをご用意しています。ぜひこの機会にご来店ください。



開催情報





開催日:2023年11月28日(火)

開催店舗:ニューバランス直営店舗

URL:https://company.newbalance.jp/store

※開催時間は、各店舗の営業時間に準ずる

※イベント内容詳細は、店舗スタッフまでお問い合わせください。

※京都藤井大丸、T-HOUSE New Balanceでは開催いたしません。

※社内資料用として、店内のイベントの様子を当日撮影させていただきます。予めご了承ください。



実施内容





店舗ごとに実施内容を紹介しています。

オフィシャルストア イベント内容

https://company.newbalance.jp/shopmagazine/63914

ファクトリーストア イベント内容

https://company.newbalance.jp/shopmagazine/64492



【イベント実施内容例】

◆原宿店

『第14回渋谷・表参道Women’s Run』に抽選なしでエントリーできる権利を、対象商品(ランニングおよびトレーニングのシューズ、アパレル)1点以上ご購入いただいた先着128名様へプレゼント。

※別途参加費とニューバランスのmyNB会員登録(無料)が必要です。

◆グランフロント大阪店

【ランニングカウンセリング&アパレルクイズ】

・店舗内のヒントからNBアパレルクイズを実施。

・ランニングアドバイザー/スペシャリストによるランニングカウンセリング。

事前予約はこちらから:https://coubic.com/nbstore/1530228/express

◆ファクトリーストア御殿場店

【TRY ON! New Balance RUNning shoes! ~Fresh Foam attack!! at GOtemba!~】

1日限定でランニングマシーンを導入。

※3Dスキャンを使用したサイズ計測から、最適なシューズをご紹介。実際に試走いただけます。

◆ファクトリーストア神戸三田店

【シューレースとソックスで“JUST FIT”体験】

お客様の履かれているシューズのシューレースの締め直しと、高機能ソックスの試着体験で JUST FIT を体感いただけます。



1日限定プレゼント







対象店舗にご来店いただいたお客様先着順にて、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。



アパレルを含む8,000円(税込)以上のご購入で、「990v6シューズピンズ」をプレゼントいたします。



※各プレゼントともに、無くなり次第終了



【アプリ限定】スペシャルフォトフレーム







いいニューバランスの日を記念して、「公式アプリ限定」スペシャルフォトフレームをご用意いたしました。

お気に入りのニューバランス製品とともに「#いいニューバランスの日」のハッシュタグをつけて、ぜひSNSなどで投稿ください。

公式ストアアプリはこちら

https://yappli.plus/newbalance_231128



※NB公式ストアアプリをお持ちの方はアプリが開きます。お持ちでない方は、アプリダウンロード画面へ遷移いたします。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、75年以上にわたって米国で製造され、当社の米国売上の一部を締め、国産比率が70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に8000人以上の従業員を抱え、2022年の世界売上高は53億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。





▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx





【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120











企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-17:16)