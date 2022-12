[株式会社ハピネット]





アニメ「ミニ豆ちゃん」を制作した中国のアニメーションスタジオ、広州九五年動画有限公司が贈る、頑張る主人公の日常を描いたファンタジーコメディショートアニメ「Call Star -ボクは本当にダメな星?-」の日本語吹替版が2023年1月10日より放送&配信開始することが決定!あわせて、キャスト&キービジュアル&PVが解禁となります!



主人公・スターを杉田智和、スターの親友・ダーチーを神尾晋一郎が担当。杉田智和&神尾晋一郎のキャストコメントも公開!また、スターが物語の中で出会うキャラクター、ナナビョーを石谷春貴、メールちゃんを守屋亨香、タイムを梅田修一朗が担当!



アニメ「Call Star -ボクは本当にダメな星?-」の続報にご期待ください!





スター CV.杉田智和

気絶した人の頭の上を、ぐるぐる走り回るという無意味な仕事をしている。

いつか誰かの役に立つ、スーパースターになりたいという夢がある。



杉田智和さんコメント

気絶した時に頭の上を走る星。役柄を聞いた時に自分の頭の上には疑問符と星が並走していました。

輝く星の如く、皆がふと見たくなるような作品になれば幸いです。



ダーチー CV.神尾晋一郎

スターの親友で、スターの家に居候している。

なんだかんだスターを助けてくれるいいヤツ。



神尾晋一郎さんコメント

面白い世界観、愛されるキャラクター達、その中の1人、ダーチーの声を担当いたします。何も考えずに観てください、そして、可愛い奴らに存分に癒されてください。ただ……突然シリアスになることもあるので、油断はなさらぬよう。



ナナビョー CV.石谷春貴

7秒を超えると記憶をなくしてしまう。

未来が見えるが、予言の途中でも記憶を失ってしまう。



メールちゃん CV.守屋亨香

ラブレター配達人の仕事をしているタンポポの綿毛。

風に吹かれながら手紙を届けるので遅れてしまうことも。



タイム CV.梅田修一朗

おしゃべりでちょっと生意気な砂時計。

自分に自信がないため、しばしば嘘をついてしまう。





2023年1月10日より放送開始!PVも公開!



AT-Xにて、2023年1月10日(火)より 毎週火曜日23:15~23:30にて放送開始(※リピート放送あり)

dアニメストア、Amazonプライム・ビデオほかにて2023年1月11日(水)より 順次配信開始!



さらに、PVも公開となります!









エンディング主題歌はLUCY IN THE ROOM「Met」に決定!







LUCY IN THE ROOM 「Met」

2021.11.12 RELEASE

品番: KRKZ-1007 ¥1,500(税込)

販売元:Happinet Media Marketing Co.

発売元:KURAMAE RECORDS





作品概要



【タイトル】

Call Star -ボクは本当にダメな星?-



【イントロダクション】

ボクはスター。ボクの仕事は「気絶した人の頭の上を走る」こと!

でも最近、この仕事が無意味に思えてきた…

そんな時、ボクは仕事中にとある事件を目撃してしまう。

もしかしてこれは、人の役に立つチャンス!?

よーし!ボクがダメな星じゃないって、証明するぞ!



様々な事件に挑み、自分の存在の意味を探し求めながら、

頑張るスターの日常を描いたファンタジーコメディ!



【放送情報】

AT-Xにて2023年1月10日(火)より 毎週火曜日23:15~23:30にて放送開始

(リピート放送:毎週(木)11:15~11:30、毎週(月)17:15~17:30)

dアニメストア、Amazonプライム・ビデオほかにて2023年1月11日(水)より 順次配信開始!



【スタッフ】

企画:朱芷儀 李旎 キャラクターデザイン:黄俊豪 鄧琛

中国語版チーフプロデューサー:朱芷儀 林春柳 張聖晏 駱艷艷 魔恩·楊璐

監督:叶思華 アニメーション制作:広州九五年動画有限公司



日本語版制作:ハピネットファントム・スタジオ 日本語版プロデューサー:川浪彩奈 林 如萱

音響演出:立石弥生 日本版音響制作:ビットグルーヴプロモーション

吹き替え翻訳:本庄由香里 / 合同会社Green Light

エンディング主題歌:LUCY IN THE ROOM「Met」



【キャスト】

スター:杉田智和 ダーチー:神尾晋一郎

ナナビョー:石谷春貴 メールちゃん:守屋亨香 タイム:梅田修一朗



【公式サイト】https://happinet-phantom.com/callstar

【公式Twitter】@CallStar_anime #コールスター



(C)Making×bilibili



(C)Making×bilibili