”青い未完のヴォーカルユニット” CYNHN(スウィニー)が2023年1月25日に11枚目となるシングルCDのリリースが決定し、それに先駆けてSundae May Clubの浦小雪が楽曲提供した「ベイビーブルー」を12月28日に配信する。



この「ベイビーブルー」は、夏の終わりを歌った前作「ソルベ」に続いて、疾走感の中に暖かな冬を感じられる楽曲となっており、12月29日夜に都内で開催するライブイベントで初披露される予定で、詳細は後日発表される。





浦小雪(Sundae May Club)



【リリース情報】

■2022年12月28日配信「ベイビーブルー」







■2023年1月25日発売 11thシングルCD「タイトル未定」

<初回限定盤>シングルCD+DVD TECI-923 ¥1,800(税抜価格:¥1,636)

[CD収録内容]

M1:タイトル未定

M2:ベイビーブルー 作詞・作曲:浦小雪 編曲:中西亮輔

[DVD収録内容]

内容未定



<通常盤>シングルCD TECI-924 定価:¥1,200(税抜価格: ¥1,091)

M1:タイトル未定

M2:ベイビーブルー 作詞・作曲:浦小雪 編曲:中西亮輔

M3:タイトル未定 Inst Ver.

M4:ベイビーブルー Inst Ver.





【ライブ情報】

■CYNHN 2022歌い納めインストアイベント

2022年12月29日(木)18:30~

都内某所 ※詳細は後日発表



■CYNHN 「First Blue Session」

2023年1月28日(土)

会場:HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3

1部トークセッション ゲスト:藤咲彩音(でんぱ組.inc)

(11:00開場 / 11:30開演)

2部 ライブセッション ゲスト:蒼山幸子(Acoustic Set)

(17:00開場 / 17:30開演)



■エアトリ presents 毎日がクリスマス2022~聖なる☆#DSPMLIVE

2022年12月18日(日)

会場:横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール

時間:【1部】11:30開場 / 12:00開演 【2部】17:00開場 / 17:30開演

※CYNHNの出演は【2部】



■榎本りょう presents G.A.L FES

2022年12月19日(月)

会場:新宿BLAZE

時間:12:30開場 / 13:15開演



■dot yell fes vol.23

2022年12月27日(木)

会場:WITH HARAJUKU HALL

時間:10:20開場 / 10:30開演





◆ CYNHN プロフィール

「CYNHN(スウィーニー)」とは「青色」の意味。

DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・百瀬怜・青柳透のメンバーに、2022春ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。所属レーベルは"I BLUE"。

”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、

楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、”青い未完のヴォーカルユニット”として歌を届けている。

また、振付・衣装制作・グッズデザインにもメンバーが携わり、一人一人のクリエイティブが光るユニットでもある。





▼CYNHN Official Site

▼Twitter

▼Youtube

▼Instagram

