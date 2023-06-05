TBSラジオ記者 澤田大樹と選挙ライター 宮原ジェフリーが政…
［株式会社ＴＢＳラジオ］
TBSラジオで毎週月曜17時頃から配信している政治を楽しく語らうPodcast番組『セイジドウラク』の初めてのトークイベントが決定しました！
配信よりもさらにゆるっと、好きなことをひたすら話します。ぜひお越しください。
【タイトル】
セイジドウラク Presents「ドウラク者たちの集い～衆院選10増10減注目選挙区総ざらい」
【開催日時】
2023年6月25日（日）12時開場、13時開演
【開催場所】
A Talk Club WOOFER（東京都渋谷区代々木 1丁目32−1 おしろビルB1）
【出演】
澤田大樹（TBSラジオ国会担当記者）
宮原ジェフリー（選挙ライター）
【料金】
［会場チケット］前売2,500円 / 当日2,700円（ともに飲食代別・450円以上の1オーダーが必要となります）
［配信チケット］2,000円（見逃し配信は7/9(日)まで視聴できます）
■会場チケット購入はこちら⇒https://t.livepocket.jp/e/2ewo9
■配信チケット購入はこちら⇒https://twitcasting.tv/c:atcwoofer/shopcart/239765
【澤田大樹】
TBSラジオ記者
1983年福島県生まれ。琉球大学法文学部卒業、東北大学大学院教育学研究科修了。2009年、TBSラジオ入社後、2010年にラジオ記者となる。東日本大震災取材後、2013年にTBSテレビに出向し報道局政治部記者、ニュース番組ディレクターを務め、2016年に再びTBSラジオへ戻る。ニュース番組のディレクターを担当したのち、2018年からは国会担当記者となり、「荻上チキ・Session」「アシタノカレッジ」などに出演。
取材範囲は政府、国会、省庁のほか、新型コロナ、東日本大震災、高校演劇など。
著書に『ラジオ報道の現場から 声を上げる、声を届ける』（亜紀書房）
【宮原ジェフリー】
選挙ライター・キュレーター。
1983年東京都生まれ。都立大学附属高校、琉球大学法文学部卒業。大学職員、美術館学芸員、専門学校講師等を経て現在フリーランスで選挙と現代美術を中心にライター。コメンテーターとして活動。
著書に『沖縄《泡沫候補》バトルロイヤル』（ボーダーインク）
『セイジドウラク』
配信日時：毎週月曜17時配信
出演者：澤田大樹・宮原ジェフリー
番組HP：https://www.tbsradio.jp/sd/
番組メールアドレス：sd-tbsradio@tbs.co.jp
番組Twitter：@sd_tbsradio
番組ハッシュタグ：＃セイジドウラク
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-13:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
半年先まで予約が埋まっているYouTube大人気カウンセラーの「読むカウンセリング本」『「小さな私」の癒し方 幼少期の記憶で人生は９割決まる』発売開始！(06/05 13:16)
Amazon Music、新ポッドキャスト番組「木村昴のフェスジャーニー」を6月5日（月）より配信開始(06/05 13:16)
農業の現場から海ごみゼロ宣言！【脱プラスチック米を育てて海ごみゼロ宣言！！田植え篇】を開催しました！(06/05 13:16)
TBSラジオ記者 澤田大樹と選挙ライター 宮原ジェフリーが政治を楽しく語らうPodcast番組『セイジドウラク』初のトークイベント開催決定！(06/05 13:16)
【国際スノーボード&スケートボード専門学校】在学中！プロスノーボーダー２名誕生！！(06/05 13:16)
全国各地の「ウソみたいな本当の料理」を食べられる「マサかの～レストラン」6月17日（土）午後2時 放送決定！支配人の狩野英孝と東大生の「ウソ料理」アナタは見抜けますか？(06/05 13:16)
日本のフットボールの未来を考えるプロジェクト「JAPANIZE FOOTBALL」公式サイトオープン！(06/05 13:16)
戦国時代痛快コミック『花の慶次』ウイスキー第２弾 数量限定で発売！(06/05 13:16)
スコアを10打縮めるQ&A大特集！ゴルフを愛する全てのゴルファーを導くレッスン誌『GOLF TODAY（ゴルフトゥデイ）2023年7月号』は6月5日発売。(06/05 13:16)
『メロン アフタヌーンティー』が登場(06/05 13:16)
6月5日はロゴマークの日！“バンダイロゴ祭り”を開催！まさかの「暴れん坊将軍」ロゴTシャツ商品化や、非売品の『プレミアムバンダイ』ロゴアクリルスタンドが当たるキャンペーンを実施！(06/05 13:16)
新宿駅徒歩2分 『るるぶキッチン 酒処 何方此方（どちこち）』 にて「るるぶキッチン×東海・北陸エリア」特集フェア実施！～ソーメン研究家ソーメン次郎とのコラボ企画も同時開催～(06/05 13:16)
ライフスタイル誌「CREA」が「母って何？」を特集。イモトアヤコさんが「母」として表紙に登場。息子さんも参加！(06/05 13:16)
【Ｆリーグ2023-2024 ディビジョン１】試合会場変更のお知らせ（第22節 しながわvs立川）(06/05 13:16)
favy、クラフトビール業界を盛り上げるビールイベント「ジャパニーズラガーフェス 2023」を8月に開催！参加ブルワリーを募集開始(06/05 13:16)
TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」がTカードで登場!!ショーダンサー風の衣装を身にまとった描き下ろしデザイン。6月19日（月）より発行開始！(06/05 13:16)
「OH！ HAPPY MORNING」公開収録 「第3回全国そうめんサミット2023 in小豆島」会場に300人を超えるリスナーが大集結！(06/05 13:16)
新宿店 7階 シーズンスペースにて「新宿文鳥博」を初開催します(06/05 13:16)
前田大然 選手 6/24(土)水戸ホーリーホックホームゲーム来場決定!(06/05 13:16)
【葬儀DX】葬儀社特化型顧客管理クラウドシステム「スマート葬儀」がIT導入補助金2023対象ツールに認定。(06/05 13:16)
あなたの身近な場所で出張買取査定！全国約700店舗展開の「買取大吉」、「大買取フェア」を全国各地で開催！(06/05 13:16)
建設テックのクラッソーネ、空き家対策での自治体連携実績が60自治体を突破(06/05 13:16)
えっ、まだ水吸うの！？吸水力抜群のコットン100％ダイヤ織キッチンクロスが、ボンモマンより新発売(06/05 13:16)
UNIVAS、競技横断型大学対抗戦「UNIVAS CUP 2023-24」の開催決定！6月5日開幕の野球からスタート！！(06/05 13:16)
令和5年度「マナビDX Quest」の受講生の募集を開始します！(06/05 13:16)
テクノスジャパンの取引情報共有プラットフォーム「CBP 注文決済サービス」がインボイス制度に対応しバージョンアップ(06/05 13:16)
株式会社 大広／株式会社 大広ＷＥＤＯ インターンシップ 「DAIKO SUMMER CAMP ～INTERNSHIP 2023～」開催(06/05 13:16)
ジニョン5年ぶりのファンミーティング「2023 JINYOUNG Fanmeeting in TOKYO」ぴあプリセール先行チケット販売開始！(06/05 13:16)
エデンレッド、Reward Gateway社を11億5,000万ポンド（約2,000億円）で買収(06/05 13:16)
ど冷えもんをはじめとする各種自販機の機能がさらに充実 新たに社員証や会員証などIDカードでの決済が可能に(06/05 13:16)