［株式会社ＴＢＳラジオ］





TBSラジオで毎週月曜17時頃から配信している政治を楽しく語らうPodcast番組『セイジドウラク』の初めてのトークイベントが決定しました！

配信よりもさらにゆるっと、好きなことをひたすら話します。ぜひお越しください。



【タイトル】

セイジドウラク Presents「ドウラク者たちの集い～衆院選10増10減注目選挙区総ざらい」



【開催日時】

2023年6月25日（日）12時開場、13時開演



【開催場所】

A Talk Club WOOFER（東京都渋谷区代々木 1丁目32−1 おしろビルB1）



【出演】

澤田大樹（TBSラジオ国会担当記者）

宮原ジェフリー（選挙ライター）



【料金】

［会場チケット］前売2,500円 / 当日2,700円（ともに飲食代別・450円以上の1オーダーが必要となります）

［配信チケット］2,000円（見逃し配信は7/9(日)まで視聴できます）



■会場チケット購入はこちら⇒https://t.livepocket.jp/e/2ewo9

■配信チケット購入はこちら⇒https://twitcasting.tv/c:atcwoofer/shopcart/239765







【澤田大樹】

TBSラジオ記者

1983年福島県生まれ。琉球大学法文学部卒業、東北大学大学院教育学研究科修了。2009年、TBSラジオ入社後、2010年にラジオ記者となる。東日本大震災取材後、2013年にTBSテレビに出向し報道局政治部記者、ニュース番組ディレクターを務め、2016年に再びTBSラジオへ戻る。ニュース番組のディレクターを担当したのち、2018年からは国会担当記者となり、「荻上チキ・Session」「アシタノカレッジ」などに出演。

取材範囲は政府、国会、省庁のほか、新型コロナ、東日本大震災、高校演劇など。

著書に『ラジオ報道の現場から 声を上げる、声を届ける』（亜紀書房）









【宮原ジェフリー】

選挙ライター・キュレーター。

1983年東京都生まれ。都立大学附属高校、琉球大学法文学部卒業。大学職員、美術館学芸員、専門学校講師等を経て現在フリーランスで選挙と現代美術を中心にライター。コメンテーターとして活動。

著書に『沖縄《泡沫候補》バトルロイヤル』（ボーダーインク）



















『セイジドウラク』

配信日時：毎週月曜17時配信

出演者：澤田大樹・宮原ジェフリー

番組HP：https://www.tbsradio.jp/sd/

番組メールアドレス：sd-tbsradio@tbs.co.jp

番組Twitter：@sd_tbsradio

番組ハッシュタグ：＃セイジドウラク



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