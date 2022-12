[国立大学法人岡山大学]



◆概 要

「統合報告書」とは、財務情報と非財務情報を組み合わせた年次報告書であり、長年にわたって組織がどのように価値創造するかを説明するものです。この度、昨年に引き続き、「Pay it Forward(恩送り)」をタイトルにした「統合報告書2022」を2022年11月30日に発行しました。あるべき姿を描くビジョンからそこに向けた戦略と、これまでの実績をわかりやすく説明しています。



今回、統合報告書2022の発行に伴い、学内外のステークホルダーの皆様と対話を進めるため、「岡山大学統合報告フォーラム2022」を、2022年12月17日(土)に現地とオンラインのハイブリッドで開催いたします。



本フォーラムでは、「次世代と共に拓く『ありたい未来』」と題して、本学の学生、大学院生、若手の教職員等をパネリストとしてお招きし、ディスカッションを行うことを予定しております。ご参加いただく皆様からの忌憚のないご意見もお待ちしております。どうぞ奮ってご参加ください。





【日 時】

2022年 12月 17日(土) 13:30~15:00

(会場受付 及び オンライン受付12:30~)



【会 場】

現地開催

岡山大学創立五十周年記念館 金光ホール

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/kinenkan-index.html



オンライン

ZOOMウェビナー



【プログラム】

13:30 ~ 開会

13:35 ~ 学長講演「トランスフォームの第4期へ」

槇野 博史 学長

13:45 ~ パネルディスカッション:次世代と共に拓く「ありたい未来」

<パネリスト>

伊藤 一葉 工学部3年

ナタリー・モンテシノ 研究生・CLSプログラム2期生

ライアン・ジョセフ 文明動態学研究所 助教

中澤 拓也 大学院ヘルスシステム統合科学研究科 博士前期課程1年

<ファシリテータ>

槇野 博史 学長

14:45 ~ 意見交換

14:55 ~ 閉会挨拶

高橋 香代 理事(企画・評価・総務担当)



【定 員】

現地:100名(先着順)

オンライン:500名(先着順)

※事前申込みが必要です。

※コロナの感染状況によってはご入場を制限する場合があります。



【対象者】

一般の方(企業・行政・他大学 等)、同窓生、在学生、高校生、教職員など

※どなたでもご参加いただけます。



【参加費】

無 料



【お申込み方法】

下記のフォームからお申込みください。

https://forms.gle/vAqbiHoF4f66MNdA6



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20221217_program.pdf









【岡山大学】「岡山大学統合報告書2022 Pay it Forward」を発行しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001097.000072793.html







◆参 考

・【岡山大学】「岡山大学統合報告フォーラム2021 HAVE A DREAM -ありたい未来の共育共創-」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000420.000072793.html

・岡山大学SDGsホームページ

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/











