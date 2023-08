[バンダイナムコアミューズメント]

「一番くじ公式ショップ」に加え、札幌初出店の「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」も





株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:川崎寛)は、バンダイナムコグループ各社が展開するキャラクター商品のオフィシャルショップ3店舗を、2023年9月15日(金)、「東急百貨店札幌店」(北海道札幌市)内にオープンします。







札幌初出店となる「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」に加え、札幌エスタ店で好評の「一番くじ公式ショップ」もさっぽろ東急百貨店として、3店舗を同時にオープンします。



また、上記3店舗に加え、バンダイナムコアミューズメントの店舗として同フロアに「東急百貨店さっぽろアミューズパーク」をオープンします。北海道最大規模※の充実したコンテンツで、お客さまに楽しさと感動を届け、未来に向かって笑顔と幸せを追求していくエンターテインメント施設を目指します。

※2023年7月時点。当社調べ。









■一番くじ公式ショップ さっぽろ東急百貨店

全国に16店舗展開している『一番くじ公式ショップ』は、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ、「一番くじ」の公式ショップです。同店では、くじ本来の「何が出るかわからないワクワク感」に加え、圧倒的な「品ぞろえ」とハイクオリティな商品のくじ体験を、安心して楽しめます。

※取り扱い商品例です。



















※掲載している画像は実物と異なる場合があります。





■BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP 札幌店

美味しくて楽しいをコンセプトにしたエンタメ菓子(釣りグミシリーズなど)、キャラクター菓子、そして低単価で高クオリティな食玩(フィギュア、ウエハースシリーズなど)を豊富に取りそろえています。全国に5店舗展開している『BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP』は、北海道初出店の札幌店をオープンし6店舗に拡大します。









■ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ 札幌店

全国に9店舗展開している『ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ』では、「ONE PIECEカードゲーム」の販売や各種大会、ティーチング会(※)なども開催予定です。トレーディングカードゲームが初めての方も気軽にご来店ください。

※不定期開催:公式サイトでご確認ください。











■東急百貨店さっぽろアミューズパーク

アミューズパークには、ナムコ限定景品やアミューズメント専用景品、お菓子など、多種多様なアイテムが入ったクレーンゲームを中心に、みんなで盛り上がれるゲーム機やお子さまが大好きな乗り物などをそろえます。









※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※「一番くじ」は株式会社BANDAI SPIRITSの登録商標です。※画像はイメージです。※商品は在庫がなくなり次第終了です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-14:46)