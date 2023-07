[株式会社イマジカインフォス]

プラチナムプロダクションのグラビアタレント4名が登場するデジタル写真集『EMO girl ZERO DIGITAL PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』(8月4日配信開始)の出演者4人の直筆サイン入りPOD(プリントオンデマンド)版がインフォスクエアで発売決定。(電子版と内容は同じです)。



Krushラウンドガールのリーダーを務める犬嶋英沙が表紙と巻頭グラビアを飾り、

『グラビアネクスト2020』で審査員特別賞に選出され、グラビアタレントとしても活躍する花巻杏奈、

レースクイーンやラウンドガールなどで活躍し得意のスケボーでも注目を集める蘭、

次世代のグラビアタレントオーディション『グラビアネクスト2021』で準グランプリを獲得した清水サニが中面を飾ります。

注目の4ガールズが登場する水着グラビアのデジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powerd by PLATINUM PRODUCTION』の出演者4人の直筆サイン入りPOD本がゲットできるのはインフォスクエアだけ! さらになんとイベント会場受け取りをご希望頂いたお客さまには2023年8月5日(土)に行われるデジタル写真集『EMO girl ZERO』発売記念イベントの会場でご希望の女の子1名から出演者4人の直筆サイン入りPOD本を直接渡してもらえます!





デジタル写真集の中から先行カットをお披露目!











これからのグラビア界を担う、注目4ガールズの直筆サイン入りPOD写真集。ここでしか手にすることができない貴重な数量限定アイテムです!





【出演】

犬嶋英沙 24ページ

花巻杏奈 20ページ

蘭 16ページ

清水サニ 8ページ

※撮影:楠本隆貴(Will Creative)



【書誌】

書名『EMO girl ZERO DIGITAL PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』出演者4人の直筆サイン入りPOD写真集

価格:5,000円(税込)

判型:A4判

頁数:76ページ





【購入】

https://st-infos.shop-pro.jp/?pid=175756700





