[ゼビオグループ]

大会の賞金総額は$171,000(約2,220万円)!賞金もグレードもハイクラスなリーグが、ゼビオアリーナ仙台より開幕















3人制バスケットボールプロリーグ「3x3.EXE PREMIER」を運営するゼビオグループのクロススポーツマーケティング株式会社(本社:東京都千代田区)が主催する世界最高峰の国際リーグ『3x3.EXE SUPER PREMIER』が2024年1月に誕生いたします。当大会のファイナルの優勝賞金は100,000ドルと3x3史上最高額。2024年1月13日(土)・14日(日)ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市)で開幕し、その後Round.2はタイ(Samyan Mitrtown)、Round.3はオーストラリア(Dream World)、そしてFINALは再び日本(FLAT HACHINOHE・青森県八戸市)にて開催予定です。

『3x3.EXE SUPER PREMIER』は、「3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS」の上位チームと世界トップレベルの特別招待チームを加えた計12チームが出場。日本、タイ、オーストラリア、カナダ、スイス、セルビアの6ヵ国それぞれを代表するチーム、そして16ヵ国から選手が集まるグローバルリーグとなっております。当大会のシーズンの賞金総額171,000ドルと「FIBA 3x3 World Tour 2024」の出場権をかけ、世界トップレベルの戦いを繰り広げます。ぜひご注目ください。



■『3x3.EXE SUPER PREMIER』2024シーズン開催概要

大会名称:3x3.EXE SUPER PREMIER

開催日程:

ROUND.1/2024年1月13日(土)、1月14日(日)/ゼビオアリーナ仙台・日本

ROUND.2/2024年2月10日(土)、2月11日(日)/Samyan Mitrtown・タイ

ROUND.3/2024年2月24日(土)、2月25日(日)/Dream World・オーストラリア

ROUND.4(FINAL)/2024年3月17日(日)/FLAT HACHINOHE・日本

主催:クロススポーツマーケティング株式会社

承認:国際バスケットボール連盟(FIBA)

OFFICIAL MAIN PARTNERS:SUPER SPORTS XEBIO、Victoria

OFFICIAL SUPPLIERS:Wilson

OFFICIAL SUPPORTERS:宮城県、仙台市、タイ国政府観光庁(amazing THAILAND)

出場チーム:「3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS」上位チーム、世界の強豪チームの計12チーム

競技方法:

DAY1|12チームが、3チーム×4グループに分かれて総当りのグループリーグ戦を実施(12試合)

DAY2|各グループリーグの上位2チームずつ(計8チーム)による決勝トーナメントで順位を決定(7試合)

※3位決定戦は行わない。組み合わせは事前にリーグが決定する。

ライブ配信:

YouTube|3x3.EXE公式チャンネル(https://www.youtube.com/@3x3league)

※当リーグ以外のチャンネルからも配信予定。決定次第、別途お知らせ致します。



大会公式HP:https://3x3exe.com/superpremier/



■大会賞金および副賞

Round.1~3の各優勝チームには賞金10,000USD (約130万円)と、国際バスケットボール連盟主催のクラブチーム世界一決定戦FIBA 3x3 World Tourの予選大会である「FIBA 3x3 Challenger」の出場権利が与えられます。

ファイナル優勝チームには3x3史上最高賞金となる100,000USD(約1,300万円)と優勝、準優勝の2チームに国際バスケットボール連盟主催のクラブチーム世界一決定戦FIBA 3x3 World Tourへの出場権利が与えられます。



















▼Round.1-3 ゲームフォーマット

12チームによる開催を基本として、3チーム×4グループによる総当りのグループリーグ戦を1日目に実施し、各グループリーグの上位2チームずつ(計8チーム)による決勝トーナメントを2日目で実施して、順位を決定します。

- Day1:3チーム×4グループによる総当りのグループリーグ戦

- Day2:各グループリーグの上位2チームずつ(計8チーム)による決勝トーナメント

※Round.1の組み合わせは出場する選手4名のうち、FIBA 3x3 個人ポイント上位3名の合計値順に決定します。

※Round.2~3の組み合わせは、前ラウンドの成績順に決定します。





グループリーグ順位決定方法

グループリーグおよび該当のラウンドにおけるチームの順位は、次の基準によって決定する。またトーナメントの場合は同じステージに進んだ複数のチームを対象として同じく次の基準で順位を決定する。

1.勝利数が最も多いチーム

2.上記の項目が同数の場合は、直接対決の結果により勝利したチーム(上位2チームの勝利数が同数の場合)

3.上記の項目が同数の場合は、1ゲームあたりの平均得点が最も多いチーム

4.上記を経ても順位が決まらない場合、大会のシード順位が最も高いチームを上位とする。

※各チームのシード順位は、国際バスケットボール連盟(FIBA)が定める個人ポイントランキング制度により、前ラウンド終了時点で当該チーム内の上位3人のランキングポイント合計に応じて決定される。





総合順位決定方法

Round.1~3の各ラウンド順位によって、チームには下記の通り「EXE POINT」が付与され、Round.3終了時点の総合成績に応じてFINALの組み合わせを決定する。













総合順位は次の基準によって決定する。

1.EXE POINTの多いチームを上位とする。

2.勝利数が多いチームを上位とする。

3.上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。

4.上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。

5.上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の3x3.EXE プレーヤーポイントの合計値を比較し、高いチームを上位とする。(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする)





FINAL ゲームフォーマット

Round.3終了時点の総合順位に応じて組み合わせを決定し、下記のトーナメント戦を1日で実施します。









































■注目選手/チーム

2023年9月に開催された『3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS』にて優勝、東京2020オリンピックで3x3日本代表として活躍した落合知也選手率いるALPHAS.EXEを筆頭に、準優勝のSHINAGAWA CC WILDCATS.EXE、3位にオーストラリアのALICE SPRINGS CENTRALS.EXEなど強豪チームが出場いたします。加えて今大会は海外からの特別招待チームとして、東京2020オリンピックでラトビア代表を金メダルに導いた、ラトビア個人ランキング1位のカーリス・ラスマニス選手や、同大会セルビア代表で銅メダルを獲得したドゥシャン・ブルト選手擁するスイスのLAUSANNE(ローザンヌ)をはじめ、世界ランキング男子1位のセルビアより、3x3.EXE PREMIER でもUTSUNOMIYA BREX.EXEで活躍したドゥサン・サマルジッチ選手率いるSAJMISTE SERBIA(サイミシュテ セルビア)、カナダ個人ランキング2位のビクラムジート・ギル選手率いるTORONTO PATORIOTS(トロント ペイトリオッツ)の、計3チームが出場します。





























【出場チーム一覧】(チーム名|国|出場枠/実績)

■ALPHAS.EXE|JAPAN|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS優勝

■SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE|JAPAN|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS準優勝

■ALICE SPRINGS CENTRALS.EXE|AUSTRALIA|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS 3位

■SHONAN SEASIDE.EXE|JAPAN|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS 上位チーム

■ZETHREE ISHIKAWA.EXE|JAPAN|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS 上位チーム

■MINAKAMI TOWN.EXE|JAPAN|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS 上位チーム

■HACHINOHE DIME.EXE|JAPAN|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS 上位チーム

■NUNAWADING SENTINELS BLUE.EXE|AUSTRALIA|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS 上位チーム

■ARES BKK.EXE|THAILAND|3x3.EXE PREMIER 2023 PLAYOFFS 上位チーム

■TORONTO PATRIOTS|CANADA|特別招待チーム/世界ランキング25位

■LAUSANNE|SWITZERLAND|特別招待チーム/世界ランキング11位

■SAJMISTE SERBIA|SERBIA|特別招待チーム/世界ランキング16位



▼各チームの所属選手はこちら

https://3x3exe.com/superpremier/teams/













■【開幕戦】2024年1月13~14日:宮城県仙台市

・日程:

2024年1月13日(土) 11時00分開場 11時55分~17時25分 グループ予選(12試合)

2024年1月14日(日) 12時00分開場 12時55分~16時50分 決勝トーナメント(7試合)

※試合日程及び開始時間は予定であり、変更となる場合がございます。

※試合スケジュールおよび最新情報は大会ホームページをご確認ください。

・会場:ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市太白区あすと長町1-4-10)

・観戦方法:1/13(土)、14(日)の両日、『3x3.EXE公式アプリ』をダウンロードいただけますと、無料で入場可能です。また、仙台市民・宮城県民の方はキャンペーンよりお申込みいただけますと、席を含め無料にてご招待させていただいております。間近で観戦をご希望の方は、有料チケットをお求めください。





▼『3x3.EXE』公式アプリの無料ダウンロードはこちら

https://qr.quel.jp/om.php?bs=3uugR0O

▼仙台市民・宮城県民無料招待のお申込みフォームはこちら

https://forms.gle/A1QPzRujGdcVo8vf7

▼有料チケットのご購入はこちら

https://3x3exe.shop/pages/super-premier2023-2024



▼有料席 ▼無料招待席(黄色の箇所)































■【仙台市表敬訪問/仙台市立長町中学校訪問を実施】

2024年1月12日(金)に「3x3.EXE SUPER PREMIER Round.1 SENDAI」に出場する宮城県明成高校出身の伊藤尚人選手(SHINAGAWA CC WILD CATS.EXE所属)をはじめ、海外選手(調整中)が開催に向けたあいさつや試合に向けた意気込みを語るため、仙台市を表敬訪問致します。また、同日には仙台市立長町中学校に選手が訪問し、クリニックやエキシビジョンゲームを行います。

■仙台市表敬訪問

・日時:1月12日(金)13時~13時15分

・会場:市役所本庁舎3階 第3応接室/〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1

■中学校訪問

・日時:1月12日(金)16時30分~17時30分

・会場:仙台市立長町中学校 体育館/〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野1丁目8-1





■大会公式グッズの販売について

Amazonのオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand(アマゾン マーチオンデマンド)」にて、リーグ公式グッズの販売が決定しました。Tシャツ(半袖・長袖)、トレーナー、パーカー、ジップアップパーカー、スマホケース(iPhone・Samusng Galaxy)を予定しており、カラーバリエーションも豊富。『3x3.EXE SUPER PREMIER』2024シーズンの公式グッズよりリリースとなり、販売は1月5日より順次となっております。

また、ROUND.1のゼビオアリーナ仙台会場にて、ご購入いただいた対象商品をご着用の上、ご来場いただいた方と購入画面を見せていただいた方に、両日先着順で会場入り口にございます受付にて「3x3.EXE PREMIER オリジナルステッカー」をプレゼント致します。出場選手の背番号入りTシャツなどもございますので、ぜひご購入・ご着用の上、会場までお越しください!



購入ページ:3x3.EXE PREMIER 公式HP、公式SNSで明日の12時発表予定

https://3x3exe.com/premier/



【3x3.EXE SUPER PREMIER 公式グッズ・参考画像】













































企業プレスリリース詳細へ (2024/01/05-18:16)