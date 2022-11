[株式会社ハピネット]

パソコン・タブレット含むハイテク玩具の売上が3年推移約2倍と人気、コンビニエンスストアでの玩具売上は5年推移約2.5倍と顕著



株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本 誠一、証券コード:7552)は、昨年に引き続き、自社の流通データをもとに分析した2022年度上半期までの玩具販売動向と、クリスマス、年末年始の売れ筋商品に関するレポートを作成しましたので発表します。

【玩具における当社販売動向】

1)パソコン・タブレット系玩具を含むハイテク玩具の売上は3年推移で約2倍に増加

株式会社バンダイの「たまごっちSmart」シリーズや株式会社タカラトミーの「ぷにるんず」など、ウェアラブルやタッチ液晶を搭載した電子玩具のヒットにより、ハイテク玩具の売上は2019年度からの3年推移で190%と、約2倍に拡大しています。また、漢字や計算、英語、プログラミングなど、多数の学習メニューを搭載するパソコン・タブレット系玩具の売上は、3年推移で154%と、約1.5倍の伸びとなりました。2020年より小学校でプログラミング学習が必修化されたことを受けて、パソコンに慣れる目的でのパソコン・タブレット系玩具の需要が高まっていると推察されます。

2)11月、12月の売上高が平月と比較して約7倍とクリスマス需要が顕著

2021年の1月から10月の売上上位30商品のうち、パソコン・タブレット系玩具の売上平均金額と11月から12月の売上平均金額を比較すると、約7倍の差となりました。パソコン・タブレット系玩具は2万円前後の高額商品が主流のため、クリスマスなど特別な時期のプレゼント需要が高いと推察されます。

3)コンビニエンスストアでの玩具関連商材の売上は5年推移で約2.5倍に増加

【今年のクリスマス・年末年始需要の予測】

1)クリスマス商戦のピークは、12月第4週と予想

クリスマスイブとクリスマス当日が土曜日、日曜日と重なるのは2011年以来、11年ぶりです。店舗での購入は直前にプレゼントとして商品を購入する層が多いことから、12月第4週(12月23日、24日)に集中すると予想しています。また近年は、ECサイト経由の購入者も増えており、その層は商品到着までのタイムラグがあることから、期間に余裕をもって早めに購入する傾向にあります。

2)学習もできる「パソコン・タブレット系玩具」が引き続き好調の見込み

販売動向の1)で前述した通り、タッチ液晶を搭載したハイテク玩具、電子玩具が引き続き好調に推移すると予想されます。また、入園・入学前の準備にとしても活用できるパソコン・タブレット系玩具の人気も継続すると考えられます。



1)パソコン・タブレット系玩具を含むハイテク玩具の売上は3年推移で約2倍に増加





毎月の当社売上上位30商品のうち、ハイテク玩具を抽出した売上は、2019年度からの3年推移で190%と、約2倍に拡大しています。株式会社バンダイの「たまごっちSmart」シリーズ(2021年11月23日発売)や、株式会社タカラトミーの「ぷにるんず」(2021年7月10日発売)など、ウェアラブルやタッチ液晶を搭載した玩具のヒットが大きな要因です。

また、カメラ機能やゲーム機能に加え、漢字や計算、英語、プログラミングなど、多数の学習メニューを搭載するパソコン・タブレット系玩具の売上は、3年推移で154%と、約1.5倍の伸びとなりました。2020年より小学校でプログラミング学習が必修化されたことを受けて、パソコンに慣れる目的でのパソコン・タブレット系玩具の需要が高まっていると推察されます。

日本玩具協会から発表されている国内玩具市場規模においても、「ハイテク玩具分野」は2020年から2021年の売上高推移は140.3%と売上を伸ばしており、市場全体でも拡大していることが明らかになっています。

2)11月、12月の売上高が平月と比較して約7倍とクリスマス需要が顕著



2021年の毎月の当社売上上位30商品から「パソコン・タブレット系玩具」を抽出し、1月から10月の売上金額と11月から12月の売上金額を比較すると、平均して約7倍の差となりました。パソコン・タブレット系玩具は1万円後半から2万円中盤の高額商品が多く、クリスマスなど特別なときにプレゼントとしての需要が高いと推察されます。2022年においても、クリスマス・年末年始に向けてメーカー各社よりパソコン・タブレット系玩具が発売されており、引き続き好調に推移すると見込んでいます。



3)コンビニエンスストアの玩具売上が2018年3月期から2022年3月期の5年推移で約2.5倍に増加



2017年度から2021年度までの5年推移で、売上は約2.5倍となっており、コンビニエンスストアでの玩具関連商材売上の好調が継続しています。コンビニエンスストアで玩具や雑貨などのエンタテインメント商材を購入できるという消費者の認知度が高まってきていることに加え、くじ商品など、コンビニエンスストア独自のエンタテインメント商材の盛り上がりが影響していると考えられます。2022年度は、4月から9月の上半期だけで、2020年度までの過去4年間の通期売上を上回って推移しています。前年から継続人気の「一番くじ」の他、「ポケモンカードゲーム」、「ONE PIECEカードゲーム」などのトレーディングカードが好調で、今後も売上拡大が期待されます。



【今年のクリスマス・年末年始の人気商品予測】

1)クリスマス商戦のピークは、12月第4週と予想

クリスマスイブとクリスマス当日が土曜日、日曜日と重なるのは2011年以来、11年ぶりです。店舗での購入は直前にプレゼントとして商品を購入する層が多いことから、12月第4週(12月23日、24日)に集中すると予想しています。また近年は、ECサイト経由の購入者も増えており、その層は商品到着までのタイムラグがあることから、期間に余裕をもって早めに購入する傾向にあります。

2)クリスマス・年末年始の注目商品は、学習もできるキャラクター「パソコン・タブレット系玩具」

パソコンやタブレット、スマホなどの高単価な電子玩具は、クリスマス需要が高い傾向があります。前述の通り市場全体も拡大を見せており、今年のクリスマスシーズンも人気となる見込みです。



▲ 「ディズニー&ピクサーキャラクターズ ラーニングマイスイートパソコン」

・価格21,450円(税込)

・株式会社バンダイから2022年9月3日より発売(対象年齢3歳以上)

ディズニーの世界観で楽しく学べるパソコン型ラーニングトイ。国語や算数などの基礎科目に加えて、英語はリスニングやCLILを採用したメニューが充実。プログラミングメニューも新規収録され、入学準備にぴったりな内容です。ダイヤカットのキラキラマウスと画面枠もキラキラの豪華なデザインです。

▲ 「Tamagotchi Smart アニバーサリーパーティーセット」

・価格9,020円(税込)

・株式会社バンダイから2022年11月23日より発売(対象年齢6歳以上)

Tamagotchi Smart25周年限定の豪華スペシャルセット、「Tamagotchi Smart アニバーサリーパーティーセット」が登場!限定デザインのTamagotchi Smart本体、「たまスマカード アニバーサリーパーティーフレンズ」、歴代のたまごっち800種以上が掲載された「Tamagotchi 25th Character Special book」のセットです。

▲ 「VITAL BRACELET BE デジヴァイス-VV-」・価格8,800円(税込)

▲ 「VITAL BRACELET BE シリーズ」・価格6,600円(税込)

・株式会社バンダイから2022年11月26日より発売(対象年齢8歳以上)

歩くことで様々なキャラクターと出会うことができ、運動を通してキャラクターの育成を楽しめるガジェットトイです。別売りの連動アイテム「BEMEMORY」を本体に使用することで、お気に入りのキャラクターたちとともに毎日の生活を楽しむことができます。本体はIPX4相当の防水仕様で、雨や水しぶきも気にせず運動を楽しめます。

▲ 「ぷにるんず ぷにぷらす パステルピンク」

・価格7,150円(税込)

・株式会社タカラトミーから2022年10月1日より発売(対象年齢6歳以上)

ぷにぷにキャラを直接指でさわれちゃう!?まぜて・こねて・ぷにっとお世話♪新”触感”液晶トイ「ぷにるんず」。放送中のテレビアニメに合わせて、新しいキャラクターやミニゲームなども「ぷらす」されて新登場!

▲ 「ポケモン ピカッとアカデミー マウスでゲットパソコン プラス」

・価格19,800円(税込)

・株式会社タカラトミーから2022年11月18日より発売(対象年齢4歳以上)

付け替え用マウスカバーでポケモンゲット!ポケモンと一緒に遊んで学べる本格学習パソコンがパワーアップして新登場!問題収録数は3000問から4000問に!

▲ 「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド 8インチ」

・価格25,300円(税込)

・株式会社アガツマから2022年8月5日より発売(対象年齢5歳以上)

▲ 「カードできせかえ!すみっコぐらしPhone」

・価格12,100円(税込)

・株式会社セガトイズから2022年10月27日より発売(対象年齢6歳以上)

憧れのスマホを大好きなすみっコぐらしと♪カードを着せ替えると、画面のすみっコぐらしもチェンジ!すみっコたちとメール遊びをしたりゲームやお勉強、ムービーを撮ったり。50以上のコンテンツを搭載。また、すみっコぐらしPhone同士での通信も。お互いのスマホにすみっコぐらしのお友達が遊びにいったり、アイテムのプレゼントもできます。

【株式会社ハピネット 会社概要】

https://www.happinet.co.jp/ 東証一部・証券コード 7552

代表者:榎本 誠一

設立:1969年6月

所在地:東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル

資本金:27億5,125万

事業内容:玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント関連商品の販売



