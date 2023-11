[株式会社ニューバランス ジャパン]





ニューバランスを代表するモデルのひとつである「996」は1988年にロード用ランニングシューズとして誕生。今年で35周年を迎えます。その履き心地、デザインから、ランニングシーンだけでなく日常にも履かれるようになり、長く愛され続けてきた定番モデルとなりました。35周年という特別な年を記念して、ニューバランスとグローバルパートナーシップを結ぶM.Lab(ミムラボ)の工房にて、職人による手作業にて精緻に仕上げられた特別仕様のMade in Japan「M996JP」が誕生しました。数量限定で、ニューバランス公式オンラインストアにて、12月1日(金)に発売いたします。



996 特集ページ: https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-996jp

※ニューバランス公式オンラインストアの販売方法は、マガジン、及びウェブサイトにて11月下旬にご案内予定です。



M996JP





2018年にニューバランスとグローバルパートナーシップを締結したM.Lab(ミムラボ 所在地:兵庫県加古川市)で製造。名だたるアスリートのパフォーマンスシューズを作り続けてきたM.Labは、2020年の「M1300JPJ」をはじめ、2021年にはゴルフシューズ「MG1300JP」、2022年には「MS327」を手掛け、Made in Japanのニューバランスプロダクトの製造を担ってきました。

今回の「M996JP」も、パフォーマンスシューズの製造で磨かれたM.Lab(ミムラボ)の卓越した職人のクラフトマンシップにより、革の裁断、縫製、木型に合わせて革を吊り込む作業、ソールとアッパーの接着など全てを手作業で製造した特別な「996」です。職人の技術によりひとつひとつのパーツが丁寧に縫製され、美しさ、繊細さを実現しています。また手作業だからこそできる木型に忠実な立体感は、履いた時のフィット感にもつながります。アッパーには純国産の起毛感のあるピッグスキンスエードを採用し、柔らかく風合いのある仕上がりとなっています。シューズ内側のライニングは、汗や湿気を生地の外に蒸発させる機能素材「COOLMAX(R)」を採用し、快適さを実現しました。良質な素材、伝統技術、テクノロジーを融合させた他にはない特別なMade in Japanの996が完成しました。

※スペシャルシューズボックス、タイベックの特別仕様の折りたたみバッグが付属します。



M996JP

カラー:GRAY

サイズ: D/25.0~29.0cm

価格:74,800(税込)









M996JP スペシャルコンテンツ





「M996JP」は、日本の伝統工芸とニューバランスのものづくり、この二つの重なりを探るため、日本を代表する3人の伝統工芸師とコラボレーションいたしました。ニューバランスの姿勢とクロスオーバーする3人のインタビューとスペシャルムービーを紹介しています。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-996jp



写真左

小嶋商店 小嶋 諒 (こじま りょう)

創業江戸寛政年間の歴史を誇る「小嶋商店」で修業を開始。頑丈で無骨な小嶋式提灯を生み出す技術と伝統を受け継ぐ。日々、素材感や空間との関係性を重視した新しい提灯の可能性を追求している。



写真中央

金網つじ 辻 徹(つじ とおる)

京金網の有名店「金網つじ」の2代目として、手作りの金網製品や曲げ輪製品を製作。伝統技術を継承しつつ、現代のライフスタイルに合わせた商品の制作に挑戦し、海外にも展開している。



写真右

畑萬陶苑 畑石 修嗣 (はたいし しゅうじ)

伊万里鍋島焼の伝統と歴史を継承しつつ、伝統的表現方法を基盤に新しい挑戦を続ける。彫刻の知識を活かして素材の魅力と伝統技術、新感覚の組み合わせで新しい表現を模索。







■販売について

12月1日(金)よりニューバランス公式オンラインストアにて数量限定販売予定です。販売方法は、ニューバランス公式オンラインストアのメールマガジン、及びウェブサイトにて11月下旬にご案内予定です。



