株式会社バンダイナムコアミューズメントは、公式アプリ「ナムコポイントアプリ」が200万ダウンロード、公式X(旧Twitter)アカウントが50万フォローという節目を同時達成(7月10日時点)したことを記念して、2023年8月23日(水)~9月6日(水)の期間中、公式アプリユーザー・公式X(旧Twitter)フォロワーの参加型感謝企画を実施します。



■バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)

集まれ!みんなの「#ゲーセンあるある」

ゲームセンターでのユーザー体験に基づく「#ゲ―センあるある」をSNS上で募集し、フォロワーと「あるある、それそれ」という共感の機会をつくります。また、投稿された中から、厳選された4つのエピソードは、コロコロコミックで『釣りスピリッツ』を連載中のむぎわらしんたろう先生や、『太鼓の達人』の太鼓チーム、SNSで活躍するクリエイターによって1コマ漫画化されます。





■公式アプリ「ナムコポイントアプリ」

200万ダウンロード記念プレゼント

楽しめる「コト」・「モノ」をテーマにした豪華賞品の抽選プレゼントキャンペーン



キャンペーンの詳細は特設サイトや公式X(旧Twitter)からご確認ください。

【キャンペーン特設サイト】 https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/20050cp/

【バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)】 https://twitter.com/bnam_jp





<キャンペーン内容>

[名称]

[内容]

ソーシャルメディア「X(旧Twitter)」にて、ゲームセンターにまつわる“あるある”のエピソード募集キャンペーンを実施します。「#ゲーセンあるある」をつけて投稿されたエピソードのうち、4つを厳選して1コマ漫画にします。さらに副賞としてAmazonギフトカード(1万円分)を贈呈します。1コマ漫画は後日、バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)とキャンペーン特設サイトにて発表します。











[応募方法]

1.バンダイナムコアミューズメント公式X(旧Twitter)アカウント(@bnam_jp)をフォローする。

2.お持ちのX(旧Twitter)アカウントから「#ゲーセンあるある」をつけて、ご自身が考えるゲームセンターの ‟あるある”を投稿。

[実施期間]

2023年8月23日(水)~9月6日(水) 23:59

[当選発表日]

2023年10月中旬ごろ

※エピソードが採用された方への事前の当選連絡は、9月下旬ごろを予定しています。



[名称]

[内容]

ナムコポイントアプリにて、アプリユーザーに楽しんでもらえる「コト」と「モノ」をテーマにした豪華賞品の抽選プレゼントキャンペーンを実施します。さらに、アプリ200万ダウンロードと、公式X(旧Twitter)50万フォローを記念した特別賞として、オリジナルデザインのQUOカードが250名さまに当たります。

















[実施期間]

2023年8月23日(水)~9月6日(水)

[応募条件]

ナムコポイントアプリから1口200ポイントより応募可能

[当選発表日]

2023年9月中旬



ナムコポイントアプリとは…



アプリを起動したり、ナムコへ遊びに行ったりするだけでポイントが貯まる、完全無料のポイントアプリです。貯めたポイントを使ってゲームを無料で楽しむことや、毎月実施している、賞品やギフト券などが当たるプレゼントキャンペーンに応募することができます!



【ナムコポイントアプリダウンロードはこちら】

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/







