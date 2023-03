[森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社]

予約開始:2023年3月1日(水)~期間:2023年3月18日(土)~10月31日(火)







リゾートホテル ラフォーレ那須(栃木県那須郡那須町湯本、支配人:大澤 克行 )では、愛犬とより快適な旅行をお過ごしいただくため、コテージ一棟をドッグコンフォートコテージとして2023年3 月18日(土)よりリニューアルし、愛犬とご宿泊いただけるお部屋を8室から16室拡充いたします。それに伴い2023年3月1日(水)より愛犬とともに那須高原の自然を五感で味わうことが出来る宿泊プラン「Terrace Dining Stay with Dog」を発売いたします。



当プランは愛犬とのプライベートな時間を最大24時間ゆっくりとお過ごしいただける、プライベートテラスダイニング付きの宿泊プランです。ご夕食は栃の木黒牛のリブロ―スやヤシオポークの骨付きロースなど産地にこだわった食材をふんだんに使ったBBQを、ご朝食はピクニックボックスをご用意。澄んだ空気に包まれ、自然に溶け込むようなテラスで愛犬とともにお召し上がりいただけます。また愛犬には専門店の無添加無着色の愛犬用ご飯もご利用いただけ、愛犬も一緒にディナータイムをお楽しみいただけます。



四季で移りゆく那須高原の自然を五感で感じ、愛犬と一緒に心ゆくまで快適なリゾートステイをご堪能ください。



ドッグコンフォートコテージについて



「Recharge Stay with Dog」をコンセプトに、那須高原の豊かな自然をテラスで楽しむアウトドアダイニングや快適な睡眠を促すハーブミストをご用意。愛犬も快適に過ごせる愛犬用ベッドを備え、愛犬と心身ともに満ちる滞在を提供します。





宿泊プラン「Terrace Dining Stay with Dog」について



愛犬とのプライベートな時間を最大24時間ゆっくりとお楽しみいただける、プライベートテラスダイニング付きの宿泊プラン。ご夕食は栃の木黒牛のリブロ―スやヤシオポークの骨付きロースなど地元食材にこだわったBBQディナー、ご朝食はピクニックボックスに詰めてお部屋までお持ちいたします。那須高原の爽やかな空気に包まれ、自然に溶け込むようなテラスで愛犬と一緒にリフレッシュするひとときをお過ごしください。



<BBQメニュー>



・サラダ

那須御養卵 鳥生ハムのシーザーズ風サラダ

・アヒージョ

原木シイタケ、ヤシオマス、白美人ネギ

・スキレット

焼きカマンベールチーズ

・野菜

彩野菜(じゃがいも、パプリカ、茄子、ズッキーニ、南瓜)、地元野菜(アスパラガス、ミニトマト)

パン:豆乳ロールパン ミニバケット

・メイン

栃の木黒牛 リブロ―ス80g、ムキ牛タン2枚、ヤシオポーク骨付きロース 200g、鶏もも肉のコンフィー、有頭エビ、鴨のつくね串、ローズマリー、タイム、BBQソース、和風おろしソース、塩、胡椒

・食事

那須古代米 那須味噌 焼きおにぎり

・デザート

アイス、マシュマロ、フルーツ



〈ピクニック朝食メニュー〉



・前菜

コールミート、ドライフルーツ、キャロットラペ、山久高原チーズ、野菜とベーコンのキッシュ

・パン3種

発酵バタークロワッサン、マフィン、パン・オ・レ とちおとめ苺フルーツサンドイッチ

・サラダ

瓶詰デリサラダ、ドレッシング(サウザン、青じそ、味噌ドレッシング)、スキレット、那須御養卵温泉卵、厚切りベーコン、ソーセージ、ブロッコリー、プチトマト

・スープ

新玉葱のポタージュスープ

・デザート

グラノーラ&ジョイセンファームヨーグルト、フレーバーティーのジュレとカットフルーツ

・ドリンク

コーヒー、紅茶、デトックスウォーター、牛乳



宿泊プラン「Terrace Dining Stay with Dog」概要



期間:2023年3月18日(土)~10月31日(火)



内容:

・ドッグコンフォートコテージ(75.5平方メートル )でのご滞在

・コテージテラスでのBBQディナー

・コテージテラスでのピクニック朝食

・愛犬用ディナー(とりバーグ、まぐろステーキからお選びいただけます)

・アーリーイン12:00(通常15:00)

・レイトアウト12:00(通常10:00)



料金:大人1名様32,150円~(2名1室ご利用時)

※3日前までの事前予約制となります。

※記載のメニュー内容は、変更になる場合がございます。

※上記料金はサービス料・消費税込みの金です。別途、入湯税を申し受けます。

※お部屋タイプ・ご利用日により料金は異なります。詳しくはホテルへお問合せください。



ドッグコンフォートコテージについて







広々としたリビングルームと和室2間の客室(8室)を備えたドッグコンフォートコテージ。愛犬とともに快適な滞在をお過ごしいただく為「Recharge Stay with Dog」をコンセプトに、フローリングや畳をリニューアルし、ツインベッド、快適な睡眠を促す地元ハーブ園のハーブミストをご用意いたしました。愛犬も心地よく眠れる愛犬用のベッドを備えております。那須高原を見渡せるテラスはプライベートアウトドアダイニングとしてお食事をお楽しみいただけます。



販売開始期間:2023年3月1日(水)~



タイプ・広さ:リビングルーム、和室2間(うち1間ツインベッドルーム)・75.5平方メートル



頭数制限:小・中型犬(一般的に25kg以下)2頭または大型犬(一般的に25kg以上)1頭



料金:大人1名様17,000円~(2名1室ご利用時)



愛犬宿泊料:3,300円



愛犬用備品:

愛犬用ベッド・ケージ・粘着ローラー(コロコロ)・愛犬用足拭きタオル・肉球マッサージクリーム・ウェットティッシュ・消臭剤・糞始末用袋・ペットシーツ・ペット用ゴミ箱・食器・ペット用ミネラルウォーター・・脱臭機・トイレ・ペットシーツ用ゴミ箱・空気清浄機・お散歩用バッグ・おやつ

※愛犬のリラクゼーションを促進するためにも、日常お使いの愛犬用備品をご持参ください。

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※ご予約にあたって宿泊利用予定日1週間前までに以下必要書類を記入の上、ご提出いただきますようお願いいたします。確認がある場合、ホテルよりご連絡を差し上げることもございます。

1.宿泊滞在同意書 2.ワクチン接種証明書コピー 3.狂犬病予防注射済票のコピー

※ホテル館内では愛犬を必ずクレートに入れて移動をお願いいたします。詳細は宿泊規約をご覧ください。



<ご予約・お問合せ先>

リゾートホテル ラフォーレ那須

TEL:0287-76-1811(代表)/ E-Mail:nasu@laforet.co.jp



新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組みについて



リゾートホテル ラフォーレ那須では新型コロナウイルスによる感染症への対策として、お客様ならびに従業員の健康と安全を第一に考え、またお客様に安心してホテルをご利用いただけるよう、徹底した感染対策を行っております。



【パブリックスペースの取り組み】

・トイレや水道など、共有スペースへのアルコール消毒液の設置

・テントやアウトドアリビングなどお客様の触れる機会が多い箇所への定期消毒の強化

・レストランなど席と席の間隔を広げるなどソーシャルディスタンスの確保 など



【スタッフへの取り組み】

・検温など毎日の体調チェック、また、37.0度以上の発熱や体調が優れない場合は自宅待機

・体調不良時の行動基準と従業員の健康状態を管理する仕組みを導入 など



【お客様へのお願い】

・ご来館時のマスク着用、手指のアルコール消毒のご協力

・ご宿泊、レストランご利用時の検温実施 など



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/01-19:16)