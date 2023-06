[NSGグループ]

NSGグループの国際アート&デザイン大学校(以下、A&D)eスポーツビジネス科1年生1名が、第2回東アジアユース競技大会の日本代表に内定しました。







5月28日(日)、15~18歳を対象とした『THE KING OF FIGHTERS XV』の公式オンライン大会である『KOF XV U-18 NEW GENERATION CUP』が開催され、A&Dの学生である「えでぃこ選手」が見事優勝しました。



この快挙により、2023年8月にモンゴルのウランバートルで開催される第2回東アジアユース競技大会の『KOF XV』部門の日本代表内定選手として、日本eスポーツ連合(JeSU)から日本オリンピック委員会(JOC)に推薦される予定です。





A&Dのeスポーツビジネス科は、世界や日本で拡大を広げるeスポーツ業界で学生たちの才能を育成し、競技とビジネスの両方において活躍できる人材を輩出することを目指しています。学生たちは厳しい競争の中で高い技術と戦略を駆使し、見事な実績を挙げることに成功しました。



出場が内定した「第2回東アジアユース競技大会」は、4年に1度開催される東アジアの9つの国と地域のユース選手が出場する国際総合競技大会です。モンゴルで開催される第2回大会では、正式種目としてeスポーツが初めて採用され、今回『KOF XV』を含む3タイトルでeスポーツ大会が開催されます。





A&Dの学生が日本代表として出場することは、同学校の教育理念である国際交流や学生の成長を支援する取り組みの一環として大変意義深いものとなります。また、震災を受けた土地として世界的にも有名な福島の地から世界に挑戦できる切符を得ることができたことは、福島県の専門学校として大きな意味があると考えております。





