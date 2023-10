[タワーレコード株式会社]

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.290として、11月10日(金)に『新・乃木坂スター誕生! 第4巻 Blu-ray BOX』を発売する乃木坂46が2度目の登場。対象商品をご購入の方に、ポスターもしくはポストカードを差し上げます。







毎週火曜深夜に日本テレビで放送されている「新・乃木坂スター誕生!」は、2022年2月に加入した乃木坂46の5期生が繰り広げる音楽バラエティ。この番組のBlu-ray BOX第4巻の発売を記念して、タワーレコード新宿店がコラボヴィジュアルを作成しました。



コラボヴィジュアルの上部には、新センターの井上和が自ら書き下ろした「NO MUSIC, NO IDOL?」の文字を大きく配置。もちろん、写真も今回が初公開のカットとなっています。



タワーレコードはBlu-ray BOXの購入者特典として、リアル店舗ではこのヴィジュアルを使用したコラボポスターを、タワーレコード オンラインでは同絵柄のポストカードをプレゼントします。



タワーレコード オンライン 商品紹介ページ

https://tower.jp/article/feature_item/2023/09/04/0706



全店舗 対象特典「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスター&ポストカード





タワーレコードで『新・乃木坂スター誕生! 第4巻 Blu-ray BOX』をご購入の方に、特典としてコラボポスターもしくはポストカードをプレゼント。なお特典の配布は、予約者優先ならびに購入者先着です。



【対象店舗】

■コラボポスター:タワーレコードおよびTOWERmini全店

■コラボポストカード:タワーレコード オンライン



新宿店・名古屋パルコ店 限定特典A2ポスター





タワーレコードで『新・乃木坂スター誕生! 第4巻 Blu-ray BOX』をご購入の方に、特典としてA2ポスターをプレゼント。なお特典の配布は、予約者優先ならびに購入者先着です。



【対象店舗】

■A2ポスター:タワーレコード新宿店、名古屋パルコ店



リリース商品情報





アーティスト:乃木坂46

タイトル:新・乃木坂スター誕生! 第4巻 Blu-ray BOX

発売日:11月10日(金)

品番:VPXF-72029

価格:17,600円(税込)

特典:オリジナルポストカード11枚セット







