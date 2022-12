[株式会社テイチクエンタテインメント]







ukkaのメジャー1st mini Album「青春小節」に収録されている楽曲「ラブパレード」のミュージックビデオが、12月7日(水) 21時にYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。



「ラブパレード」のMVは、Have a Nice Day!の浅見北斗が作詞&作曲した壮大な愛のストーリーを歌った楽曲に、幻想的でスペイシーな空間を日本に1台しかないオープンカーに乗ったメンバーが、疾走しているかのようなシーンと男性ダンスアーティストグループ・GANMIのYuuki氏により振付された、激アツなダンスシーンがおりまぜられた映像作品となっている。



また、「青春小節」には未収録となる、Yuuki氏監修のPerformance Videoが12月14日(水)にYouTubeにてプレミア公開されることも決まっている。



GANMI Yuuki コメント

ダンスアーティスト“GANMI”の Yuuki です!

今回ukkaメジャーデビュー1作品目の曲ということもあり、メンバーのみんなには今までより一つ上に挑戦するような、そしてukkaを応援してくださる皆さんと一つになれるようなイメージをもって振りを作らせていただきました!

サビはLIVEで手をあげられるような振り付けにしたので、是非メンバーと一緒に踊ってみてください!!

今までとはまた違うukkaをお届け出来れば嬉しいです!

__________________



11月16日に発売されたメジャー1st mini Album「青春小節」のType-A(CD+DVD)には、「ラブパレード」のミュージックビデオとともにメイキング映像も収録されているので、ぜひ、チェックしてほしい。





ukka「ラブパレード」

各種配信 URL:https://ukka.lnk.to/loveparade



【動画】

「ラブパレード」Music Video







「ラブパレード」Performance Video







【商品情報】

2022年11月16日(水)発売

メジャーデビューミニアルバム「青春小節」





【ライブイベント】

12/12(月) MARQUEE祭 vol.124@Spotify O-EAST

12/21(水) ukka X’mas LIVE PARTY 2022@1000 CLUB

12/28(水) LEADING PREMIUM 年末感謝祭’22@渋谷

12/31(土) 第6回 ももいろ歌合戦@日本武道館





【アーティスト情報】

ukka HP:https://ukka.tokyo/

ukka Official Twitter : https://twitter.com/ukka_music

ukka Official Instagram : https://www.instagram.com/_ukka_official/

ukka Official TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSda4RHHv/

ukka Official LINE:https://page.line.me/?accountId=sakuraebis

テイチクエンタテインメント:https://www.teichiku.co.jp/artist/ukka/



<レギュラー番組>

◎SHOOWROOM「ukkaの愉快でhumhumhum♪なSHOWROOM」

https://www.showroom-live.com/ukka



◎ラジオ冠レギュラー番組『ukkaり娘の浮かれでぃお』

番組公式Twitter:https://twitter.com/ukka_radio



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-09:16)