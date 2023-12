[株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)]

ソニーミュージック × 週刊少年ジャンプ超大型コラボ企画【JUMP MV】続報!







【JUMP MV】シリーズ第13曲目は、YouTubeジャンプチャンネル(https://www.youtube.com/c/jumpchannel )にて、『あやかしトライアングル』×「熱風は流転する」/フィロソフィーのダンス コラボMVのプレミア公開が決定!

フィロのスが「あやトラ」に寄り添って暑苦しく、かつ、可愛らしく歌い上げた楽曲は、新体制になってからの初シングルとなりました。

配信スタートは12月10日(日)20時00分~を予定しております。



・12月10日(日)20時00分:

『あやかしトライアングル』×「熱風は流転する」|フィロソフィーのダンス

URL:https://youtu.be/3eVNUHvDHAI



★『あやかしトライアングル』アニメ1話の期間限定配信が決定!

JUMP MVの公開を記念し、あやかしトライアングル 第01話「祭里とすずと妖」を期間限定で配信決定!



12月10日(日)22時00分

【公式アニメ】あやかしトライアングル 第01話「祭里とすずと妖」

URL:https://youtu.be/0s5ich1VG50



【JUMP MV とは】

週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックのコラボMV企画。

ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、随時配信中!



★『あやかしトライアングル』作品紹介

「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」(集英社)にて連載し、

2023年9月に完結した矢吹健太朗による漫画作品。2023年7月からTVアニメが放送。

人に害をなす妖を祓うことを生業とする祓忍の風巻祭里は、

幼なじみで妖から好かれやすい花奏すずを陰ながら守っていた。

そんなすずに目を付けたのは見た目はネコだが、

妖の頂点に君臨し続けるシロガネという妖で…!?

『To LOVEる-とらぶる-』の矢吹健太朗、新境地!











【『あやかしトライアングル』書影(1巻、最終16巻)】





【「フィロソフィーのダンス」 アーティスト紹介】







FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、歌詞には哲学のエッセンス、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に活動する五人組アイドル!彼女たちが歌い踊れば、ライブハウスはさながらダンスフロアに変化する!



■「熱風は流転する」配信用URL

https://Philosophy.lnk.to/ZGQtYs8v

______________________

【動画公開スケジュール】

12月10日(日)20時00分~プレミア公開

URL:https://youtu.be/3eVNUHvDHAI



