【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「美術館…
［国立大学法人岡山大学］
2022（令和4）年 12月 11日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の津島キャンパスにある岡山大学附属図書館（中央図書館）では、2022年12月2日から「美術館特集」と題したミニ展示を行っています。
また、12月16日には、大原美術館の吉川あゆみ氏をお招きし、知好楽セミナー「物語のある美術館―大原美術館が生まれるまで―」を開催します。美術館に興味のある方はぜひご参加ください。
【展示場所】
中央図書館 本館１Fロビー
（岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/access/access.html
【期 間】
2022年12月2日 ～ 2023年1月9日
◆【岡山大学】岡山大学附属図書館 第29回知好楽セミナー「物語のある美術館-大原美術館が生まれるまで-」〔12/16金, ハイブリッド開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001058.000072793.html
〇【中央図書館】【植物研分館】 学外の方の入館再開について
岡山大学附属図書館中央図書館および植物研分館では、2022年6月13日（月）より学外の方の入館を以下のとおり再開いたします。
※鹿田分館（岡山大学鹿田キャンパス）についてはまだ学外の方は入館できません。
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/news/news_id11244.html
◆参 考
・岡山大学附属図書館
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html
・公益財団法人大原美術館
https://www.ohara.or.jp/
◆参考情報
・【岡山大学附属図書館】「池田家文庫」の一部を高精細デジタル画像でオンライン公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001091.000072793.html
・【岡山大学附属図書館】岡山大学を含む国内10大学がシュプリンガーネイチャーとオープンアクセス論文出版の促進に関する合意書に署名 ～世界に向けた日本発研究成果のオープン化を促進～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001065.000072793.html
◆参考情報：ミニ展示
・【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「感染症との戦い」（8/5～8/31）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000821.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「宇宙特集」（9/5～10/2）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000874.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「ノーベル賞特集」（10/7～10/31）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000957.000072793.html
◆本件問い合わせ先
岡山大学附属図書館 閲覧貸出グループ
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7318
E-mail：fbe7318◎adm.okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい。
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年12月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001066.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/11-16:46）
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