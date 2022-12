[株式会社テイチクエンタテインメント]







関西出身4人組の2Vocal,2MCからなるグループ、THE FRANK VOX(ヨミ:フランクボックス)が、2023年2月22日(水) メジャー1st mini Albumをリリースし、メジャーデビューすることが発表された。



これまでストリートライブを中心に活動し、キャッチーなメロディと時代を代弁するような等身大のメッセージソングで話題になっている彼らが、12月4日大阪と東京で行ったストリートライブで集まったファンにメジャーデビューを生報告、温かい拍手に包まれる中で、デビューに先駆けて12月21日(水)配信されるデジタルシングル「ワタリドリ」を披露した。



『“大阪城ホールで単独LIVE”と掲げた夢はもちろん、そこに行くまでに色んな夢をみんなと作り叶えていきたいです!一段、二段飛ばしで登っていけるような優秀な4人ではないですが、泥臭くても確実に一段一段階段を上がっていくのでこれからも一緒に着いて来てください!』と挨拶し、ストリートライブは終了した。



THE FRANK VOXのサウンドコンセプトは、「古き良き懐かしさの中で、アップデートを止めないJ-POP」とグループコンセプトに「ノットエリート・夢をかなえる道を標す」を掲げる。





【デジタルシングル】



2022年12月21日(水)「ワタリドリ」

https://the-frank-vox.lnk.to/wataridori





【商品情報】

2023年2月22日(水)発売

メジャー1st mini Album「タイトル未定」

TECI-1795 POS:4988004168550

¥2,200(税抜価格¥2,000)



【ライブ・イベントスケジュール】

12月24日(土) 神戸・某所

12月25日(日) 岐阜・某所

and more…



【アーティスト情報】

THE FRANK VOX HP:https://www.thefrankvox-official.com/

テイチクエンタテインメント:https://www.teichiku.co.jp/artist/the-frank-vox/



