JAL旅客機を背に、3x3.EXE PREMIER特設コートを設置。小学生向け3x3クリニックや体験会も大盛況







クロススポーツマーケティング株式会社(本社:東京都千代田区)は、10月29日(日)に、成田空港内日本航空Aハンガーで開催されたJALグループ社内イベント「2023 OPEN HOUSE in NRT」にて、3x3イベントを開催いたしました。

本イベントは、JALグループの社内イベントの一環として行われ、JALグループの社員の皆様と、その家族の方々総勢1,000名が参加いたしました。イベントの中では、JAL旅客機を背に、当社が運営する3x3.EXE PREMIER 所属選手による、小学生向けのバスケクリニックや3x3の体験会、JALグループ社員の選抜チームによるエキシビジョンマッチなどを実施。また、先日行われたブダペスト世界陸上競技選手権大会にて、日本の陸上女子フィールド種目を通して史上初となる金メダルを獲得した北口榛花(きたぐち はるか)選手をはじめとする、JALアスリート社員の方々も、本イベントに参加いたしました。



3x3.EXE PREMIERからは、千葉県を拠点とする2チーム(INZAI RHINOS.EXE(千葉県印西市)、ESDGZ OTAKI.EXE(千葉県大多喜町)より2選手ずつ、計4選手がイベントに参加。イベント中のJALグループ社員およびご家族の方々はもちろん、フリーコートの時間帯で遊びにきた子どもたちとも交流を図り、終日、3x3を通じたバスケットボールの魅力を、多くの参加者の方々と共有し、新たな価値を創造いたしました。



■JALグループ社内イベント「2023 OPEN HOUSE in NRT」 3x3イベント

【開催日時】

2023年10月29日(日)10:00~15:00



【開催内容】

10:00~:イベント開始

:コート無料開放

11:45~:小学生向けバスケットクリニック(参加者約20名)

13:00~:3x3イベント・オープニング

:オープニングアクト(JALダンスチーム)

13:10~:3x3エキシビジョンマッチ

・3x3.EXE PREMIER所属選手/JALグループ社員選抜チーム

13:30~:ハーフタイムショー(JALチアダンスチーム)

13:35~:参加者によるシュートチャレンジ

・JALアスリート社員5名/イベント来場者5名/3x3.EXE PREMIER所属選手4名

→優勝チーム:3x3.EXE PREMIER所属選手

14:00~:コート無料開放

~15:00:イベント終了



【3x3イベント 参加選手】

<JALアスリート社員>

・土井 杏南 選手(どい あんな)陸上競技・短距離走

・山本 凌雅 選手(やまもと りょうま)陸上競技・三段跳

・戸邉 直人 選手(とべ なおと)陸上競技・走高跳

・北口 榛花 選手(きたぐち はるか)陸上競技・やり投

・高良 彩花 選手(こうら あやか)陸上競技・走幅跳



<3x3.EXE PREMIER>

廣島 祐一郎 選手(ひろしま ゆういちろう)INZAI RHINOS.EXE

Jacob Tryon 選手(じぇいこぶ とらいおん)INZAI RHINOS.EXE

遠藤 勇一 選手(えんどう ゆういち)ESDGZ OTAKI.EXE

Gijio Bain 選手(じーじお べいん)ESDGZ OTAKI.EXE

など





【当日のイベントの様子】





▲クリニックの進行をつとめた廣島選手。子供たちが実際にドリブル練習をする様子







▲JALグループ社員選抜チーム vs 3x3.EXE PREMIERの試合も行われた







▲JALアスリート社員チーム vs 3x3.EXE PREMIERでは、フリースロー対決を実施







▲会場のMC(こにわ(写真:右))、DJ(NECO(写真:左))が会場を盛り上げ、イベントは大盛況となった





【イベントを終えて】



北口榛花 選手(きたぐち はるか)

陸上競技・やり投/日本記録保持者



私は元からバスケットボールが好きで、アクティブレストで3x3をやったりするのですが、今日のように実際にプロの選手とバスケットができて本当に楽しかったです。

また、私以外に参加した他のJALアスリート社員は、身体一つでやる競技の選手ばかりなので、普段と違うスポーツ、身体の動きができて楽しかったとも話していました。

私自身、元々Wリーグが好きで、そこからBリーグも見るようになりましたが、3x3は各リーグの選手も出場していますので注目しています。来年のパリ五輪では、ぜひ3x3の方々ともお会いできたら嬉しいなと思いますし、今後も一緒に日本のスポーツを盛り上げていけたら嬉しいです。





廣島祐一郎 選手(ひろしま ゆういちろう)

INZAI RHINOS.EXE



まさか成田空港の格納庫でバスケットできると思っていなかったです。今日は私自身も楽しかったですし、参加いただいた子どもたちや一般の方々、そしてJAL社員の方々もとってもバスケットを楽しくやっていたのが見えたので、凄く良い一日だったと思います。

やはり3x3の一番の特徴は、あまり面積を取らずに盛り上がりを創れることだと思います。今後も、色んな発想をもって様々な場所で、バスケットの楽しさを広められたらいいなと思いますし、我々チームとしてもこのようなイベントは沢山やっていきたいので、これからも3x3やバスケットの発展に貢献していきたいと考えています。





渡邉 健太さん

株式会社JALエンジニアリング



この格納庫でバスケットをやるということ自体、当社として初の試みでした。まずは、参加者に怪我もなく無事にイベントを終えることができホッとしています。イベントについても、参加者にとってはプロ選手と試合をさせていただくなどの貴重な機会となり、また、イベントをご覧になった皆さまにとってもプロ選手のスーパープレーを間近で見ることができ大いに楽しんでいただけたと考えています。イベント以外のコート開放時間にもバスケットを楽しむ姿が多く見受けられたため、全体として大きな盛り上がりを創れることができたと感じており、非常に嬉しく思います。

今回のイベントを通じて「格納庫内でバスケを行う」という実例ができたと考えています。今後も、3x3.EXE PREMIERの皆様とご一緒させていただける機会を楽しみにしております。









【『3x3.EXE PREMIER』リーグ公式ホームページ】

https://3x3exe.com/premier/



【お問い合わせ先】

クロススポーツマーケティング株式会社(3x3.EXE PREMIER事務局)

Mail:info@exebasketball.com





