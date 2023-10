[タワーレコード株式会社]

写真パネル展示や旧譜キャンペーン、会場限定特典ステッカーも



タワーレコードでは、10月24日(火)から10月29日(日)にかけて、タワーレコード渋谷店、梅田NU茶屋町店にて「『スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ』発売記念POP UP SHOP」を開催します。







スターダスト☆レビューのデビュー40周年を記念し、2022年6月4日にさいたまスーパーアリーナ、2022年6月11日に大阪城ホールで行われた『スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ』が映像化、10月25日(水)にBlu-rayとDVDで発売されることが決定しました。なお、ティザー映像が10月6日(金)からSTARDUST REVUE official YouTube Channel(https://youtu.be/jN7O6wAQ2Lc)で公開されています。



タワーレコード渋谷店と梅田NU茶屋町店では、これを記念したポップアップショップを開催。『スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ』の会場で販売されたオフィシャルグッズの販売や写真パネル展示のほか、特典ロゴステッカーがもらえる旧譜キャンペーンを実施、渋谷店では両公演でメンバーが着用した衣装を展示します。



またポップアップショップで『スタ☆レビ40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ』をご購入のお客様には、先着でポップアップショップ限定特典ステッカーをプレゼント。



タワーレコードは、今回のポップアップショップでスターダスト☆レビュー40周年記念LIVE『スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ』の発売を盛り上げていきます。



『スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ』発売記念POP UP SHOP





【開催場所】タワーレコード渋谷店3F催事スペース(東京都渋谷区神南1丁目22−14)

タワーレコード梅田NU茶屋町店(大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU chayamachi 6F)

【開催期間】10月24日(火)~10月29日(日)

【営業時間】11:00~22:00

【展示内容】・写真パネル展示

・メンバー着用衣装展示 ※渋谷店のみ



【販売グッズ】

・煩悩ライブTシャツ サックスブルー(S,M,L,XL) 1,500円(税込)

・煩悩ライブTシャツ ゴールドイエロー(S,M,L,XL) 1,500円(税込)























・煩悩ライブご当地ユニフォームタイプTシャツ さいたま(S,M,L,XL) 1,500円(税込)

・煩悩ライブご当地ユニフォームタイプTシャツ 大阪(S,M,L,XL) 1,500円(税込)





















・煩悩ライブマフラータオル 1,000円(税込)



・煩悩ライブクリアファイル 2枚組 200円(税込)





























・スタレビ不織布マスク 30枚入 1,000円(税込)



・スタレビ学習帳 200円(税込)



※グッズは数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※グッズの事前のご予約、お取り置きは不可となります。



【旧譜キャンペーン】

ポップアップショップ開催店舗にて、10月24日(火)~10月29日(日)の期間、下記対象タイトルをご購入のお客様に先着で特典ロゴステッカーを差し上げます。



〈対象タイトル〉

・スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ(COXA-1324-7)

・スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ(COBA-7352-9)

・ブギウギ ワンダー☆レビュー(COCP-41893)

・スターダスト☆レビュー 40TH ANNIVERSARY年中模索 ~しばらくは、コール&ノーレスポンスで~Blu-ray(COXA-1305)

・スターダスト☆レビュー 40TH ANNIVERSARY年中模索 ~しばらくは、コール&ノーレスポンスで~DVD(COBA-7311-2)

・スターダスト☆レビュー 40TH ANNIVERSARY年中模索 ~しばらくは、コール&ノーレスポンスで~CD(COCP-41892)

・Mt.FUJI 楽園音楽祭2021 40th Anniv.スターダスト☆レビューSingles/62 in ステラシアターBlu-ray(COXA-1294)

・Mt.FUJI 楽園音楽祭2021 40th Anniv.スターダスト☆レビューSingles/62 in ステラシアターDVD(COBA-7286)

・Mt.FUJI 楽園音楽祭2021 40th Anniv.スターダスト☆レビューSingles/62 in ステラシアターライブCD(COCP-41753)

・噂のザ・チャイチーズ 日本の名曲演ってます Blu-ray(COXA-1293)

・噂のザ・チャイチーズ 日本の名曲演ってます DVD(COBA-7279)

・噂のザ・チャイチーズ 日本の名曲演ってます ライブCD(COCP-41747)

・スタ☆レビ2020配信始めました Blu-ray(COXA-1282)

・スタ☆レビ2020配信始めました DVD(COBA-7260)

・10th Anniversary 音市音座2020 Blu-ray(COXA-1280)

・10th Anniversary 音市音座2020 DVD(COBA-7232)

・「はっきりしようぜ」初回盤(COZA-1702)

・「はっきりしようぜ」通常盤(COCA-17827)

・「楽園音楽祭 2019」Blu-ray(COXA-1197)

・「楽園音楽祭 2019」DVD(COBA-7204)

・「楽園音楽祭 2019」ライブCD(COCP-41324)

・「年中模索」初回盤(COZP-1665)

・「年中模索」通常盤(COCP-41173)

・ライブツアー「還暦少年」Blu-ray(COXA-1187)

・ライブツアー「還暦少年」DVD(COBA-7417)

・ライブツアー「還暦少年」ライブCD(COCP-41062)

・「うしみつジャンボリー」初回盤(COZA-1562)

・「うしみつジャンボリー」通常盤(COCA-17646)

・「楽園音楽祭 2018」初回盤 Blu-ray(COXA-1175)

・「楽園音楽祭 2018」初回盤 DVD(COBA-7076)

・「楽園音楽祭 2018」初回盤 CD(COCP-40869)

・Style(COCP-40662)

・Heaven(COCP-40663)

・AQUA(COCP-40664)

・NO BALLADS(COCP-40665)

・「楽園音楽祭 2017」 初回盤 Blu-ray(COXA-1160)

・「楽園音楽祭 2017」 初回盤 DVD(COBA-7048)

・還暦少年 初回盤(COZP-1456)

・還暦少年 通常版(COCP-40399)

・世界はいつも夜明け前/You're My Love 初回盤(COZA-1454)

・世界はいつも夜明け前/You're My Love 通常盤(COCA-17469)

・AQUA(OMBX-5004)

・Heaven(OMBX-5003)

・木蘭の涙(OMCA-6009)

・南風吹く丘で(OMCA-6008)

・FIND MY WAY(通常盤)(OMCA-6007)

・本日のスープ(OMCA-6005)

・My pride, Your pride(OMCA-6004)

・Joanna(OMCA-6003)

・My Love(OMCA-6001)



【ポップアップショップ限定特典】

ポップアップショップで『スタ☆レビ40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ』をご購入のお客様に特典として、メーカー特典A4クリアファイルに加えて、先着でポップアップショップ限定特典ステッカーを差し上げます。

※メーカー特典A4クリアファイル、ポップアップショップ限定特典ステッカーともになくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。





【リリース情報】

アーティスト:スターダスト☆レビュー

タイトル :スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ

発売日 :10月25日(水)

仕様 :BOX仕様 豪華ブックレット付き

※初回生産限定分には「アクリルスタンドセット」封入

形態・価格 :2形態

Blu-ray COXA-1324-7 Blu-ray4枚組 25,000円(税込)

DVD COBA-7352-9 DVD8枚組 25,000円(税込)





































各日7時間を越えるライブの模様約12時間を収録。ライブに欠かせない8曲は両公演で演奏し、アンコールにて急遽1曲追加演奏のため各日59曲の全118曲を収録。

*副音声の収録はございません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-16:16)