[株式会社ファミリーマート]

株式会社ファミリーマート(本社:東京都港区、代表取締役社長:細見 研介、以下「ファミリーマート」)と株式会社400F(本社:東京都中央区、代表取締役社長:中村 仁、以下「400F」)は、金融オンライン・アドバイザー事業にかかわる業務提携契約を締結し、2023年12月1日(金)から、ファミマのアプリ「ファミペイ」から、400Fが提供する家計診断・相談サービス「オカネコ」の利用が可能となる「オカネコ for ファミペイ」の試行を開始しましたので、お知らせいたします。









■「オカネコ for ファミペイ」の概要

・提供開始日:2023年12月1日(金)

・サービス内容:「ファミペイ」内にある「オカネコ for ファミペイ」への登録をしたユーザーに対してお金に関する悩み相談を無料でオンラインチャットにてお受けします

・アクセス方法:「ファミペイ」内の「New!」欄にバナーが表示されます

・特典:「オカネコ for ファミペイ」に登録された方全員にファミペイギフト(※1)コード50ポイントをプレゼントします。

※1:ファミペイギフトとは:ファミマのアプリに特定のギフトコードを入力することで、FamiPay(電子マネー)にチャージできるサービスです。(https://famipay.famidigi.jp/guide/fp-gift/)



■業務提携の背景

2023年8月に400Fが実施した「資産形成(保険、積立NISA、不動産投資、投資信託等)への興味関心に関するアンケート」(※2)によると、約半数が資産形成への興味関心があるという回答結果となりました(図1)。2024年は新NISA制度もスタート予定となっており、今後より一層「貯蓄から投資へ」の流れは加速し、資産形成への関心は高まっていくことが予想されます。一方で、多くの方は「何から始めればいいかがわからない」や「相談相手がいない」などが原因で、資産形成に関心があっても、行動に移せていないようです。

そのような中、ファミリーマートは『わかりにくい金融をわかりやすく』という思いのもと、ファミリーマートのお客さまに保険・証券商品をもっと身近に感じてもらうために、豊富なノウハウを持つ400Fのサポートのもと、「オカネコ for ファミペイ」の試行を開始しました。





※2:「資産形成(保険、積立NISA、不動産投資、投資信託等)に関するアンケート調査」『株式会社400F「オカネコ」調べ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000038217.html)



今後、ファミリーマートはファミマのアプリ「ファミペイ」を通じて、お客さま一人ひとりに合わせた金融サービスを展開し、お客さまとの+Oneの接点作りを目指しお客さまにとってより良いお金の相談ができるオンラインでのファイナンシャルプランニング事業への参入を、本取り組みを通じて検討してまいります。



ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。



<参考情報>

■「オカネコ」について(http://okane-kenko.jp/)

スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。その後、診断結果をもとにFP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(金融商品仲介業者)等のお金のプロからアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に相談することができるオンラインサービスです。



オカネコは、お客さまにとって社会通念的にも公平・中立的な金融アドバイスを提供するサービスです。「オカネコ for ファミペイ」に関しても、勧誘方針の遵守を徹底してまいります。

https://okane-kenko.jp/policies/solicitation



本取り組みには、証券に関する相談役として、「オカネコ」の提携先にあらたにマネックス証券を加え、ユーザーにとってより良いお金の相談環境を構築していき「お金の問題解決」に貢献してまいります。





■400Fについて

“お金の問題を出会いで解決する”ことを理念に2017年11月に設立。証券・保険・銀行などさまざまなアドバイスをワンストップで無料相談できる国内最大級のプラットフォーム「オカネコ」を運営。どんな立場の人にも有効な「お金の問題解決」の機会を提供し続けます。



・会社名:株式会社400F(フォーハンドレッド・エフ)

・本社:〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F

・設立: 2017年11月1日

・代表者:代表取締役社長 中村 仁

・事業内容 :「オカネコ」の運営、「オカネコBiz」の運営、金融オンライン・アドバイザー事業(金融サービス仲介+保険代理店事業)、オウンドメディア「オカネコマガジン」( https://okane-kenko.jp/media/ )運営、金融機関のコンサルティング事業

・URL:https://400f.jp



