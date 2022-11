[株式会社ハピネット]

“人間とアンドロイドを区別しない”不思議な喫茶店「イヴの時間」の物語







『イヴの時間』は、『サカサマのパテマ』や『アイの歌声を聴かせて』の吉浦康裕が原作・脚本・監督を務め、2008年にインターネット上で配信された全6話構成のショートアニメーション作品。2010年に完全版として映画「イヴの時間 劇場版」が公開され、東京国際アニメフェア2010・第9回東京アニメアワード優秀賞OVA部門受賞作品、第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査員推薦作品となったアンドロイドを題材にした名作アニメーション。

演出はミュージカル『王家の紋章』、ミュージカル『アルジャーノンに花束を』、音楽劇『ライムライト』など数々の名作舞台を手がけ、美しく繊細な演出手法で知られる荻田浩一。

主演には「仮面ライダーエグゼイド」など映像を中心に活躍する瀬戸利樹と、元宝塚歌劇団花組トップ娘役の花乃まりあの二人を迎える。







<タイトル>

舞台『イヴの時間』









<ストーリー>

未来、たぶん日本――。

“人間型ロボット(アンドロイド)”が実用化されて間もない時代。



人々はアンドロイドを“家電”として扱う事が社会常識となっている。

高校生のリクオも、幼少の頃からアンドロイドを人間視することなく、便利な道具として見ていた。



ある時、高校生のリクオは家庭用アンドロイドのサミィの行動ログに「Are you enjoying the time of EVE?」という不思議な文字列が含まれている事に気付く。

不審に思ったリクオは、親友のマサキとともにそのログを辿り、路地裏の地下1階にひっそりと存在する喫茶店に辿り着く。



そこは「人間とアンドロイドを区別しない」というルールを掲げる、不思議な喫茶店「イヴの時間」だった。



<公演概要>

■公演期間:2022年12月23日(金)~12月29日(木)

■劇場:博品館劇場

(〒104-8132 東京都中央区銀座8-8-11)



2022年

12月23日(金) 開演19:00

12月24日(土) 開演12:00 / 開演17:00

12月25日(日) 開演12:00 / 開演17:00

12月26日(月) 開演19:00

12月27日(火) 開演14:00 / 開演19:00

12月28日(水) 開演14:00 / 開演19:00

12月29日(木) 開演14:00



■スタッフ

原作:吉浦康裕『イヴの時間』

演出:荻田浩一

脚本:細川博司



■キャスト

瀬戸利樹、花乃まりあ

赤澤燈、城妃美伶、伊藤優衣、瀬戸祐介、納谷健、河合龍之介、悠未ひろ

柳瀬大輔









■チケット料金

指定席:9,800円(税込)



■チケットスケジュール

https://l-tike.com/eve2022/









・プレリクエスト1次先行(抽選):

受付期間:2022年11月10日(木)12:00~11月15日(火)23:59



・プレリクエスト2次先行(抽選):

受付期間:2022年11月19日(土)12:00~11月27日(日)23:59



・プレリクエスト3次先行(先着):

受付期間:2022年12月1日(木)12:00~12月4日(日)22:00



・一般発売:2022年12月10日(土)10:00~



■公式HP:

https://worldcode.co.jp/eve2022



■公式Twitter:

https://twitter.com/stage_EVE



■監修:ディレクションズ

■主催:World Code/ハピネット・メディアマーケティング



(C)Yasuhiro YOSHIURA / DIRECTIONS, Inc.

(C)舞台「イヴの時間」製作委員会



