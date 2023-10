[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、2023年10月17日(火)に、関西エリア初となる「GREY」をテーマにしたライフスタイルストア、「ニューバランス京都高島屋S.C.」を京都高島屋S.C.[T8](ティーエイト)3階にオープンいたします。



ブランドを象徴するカラーである「GREY」をコンセプトにしたライフスタイルストア。コンクリートと温かみのあるウッドでデザインされたクリーンでニュートラルな空間で、Made in U.S.A / U.K.をはじめ、TOKYO DESIGN STUDIO New Balanceのプロダクトを含む、ライフスタイルカテゴリーのアパレルとスニーカーやアクセサリーを展開します。ニューバランスならではの上質なライフスタイルを提案します。



ニューバランス京都高島屋S.C.のグランドオープンを記念し、myNB会員様向けのアパレルキャンペーンの開催や「M991PUK」の先行発売をいたします。

ぜひこの機会に、ニューバランス京都高島屋S.C.へお越しください。

URL:https://company.newbalance.jp/shopmagazine/64121





ニューバランス京都高島屋S.C.で楽しむフィッティング体験









シューフィッターの資格を持つスタッフが在籍し、ニューバランスが大切にしている“フィット”をよりお客様に体験いただくため、3Dスキャンによる無料の足の計測、スタッフによるシューズフィッティングサービスをご体験いただけます。

足の計測は、1分程で完了します。足のサイズ、幅、高さ、左右差、土踏まずの高さなど、360度から足の特徴を見出し、導き出したサイズ、計測データからあなたに最適な1足を提案します。



3Dスキャン: https://company.newbalance.jp/store/shop-service/3d-scan

シューズフィッティング: https://company.newbalance.jp/store/shop-service/fitting



オープン記念 先行発売 M991







ニューバランス京都高島屋S.C.のオープンを記念し、先行発売商品をご用意いたします。

2001年に誕生し、900番台シリーズの中でも熱狂的なファンを持つことで知られる「Made in U.K. 991」から歴史を彷彿とさせる佇まいに上質なピッグスキンスエードとメッシュを纏って新色登場。「990v2」の次世代モデルとして発売された「991」は、900番台シリーズの中で初めて前足部とかかと部分に衝撃吸収性に優れたビジブルABZORBを搭載したモデルとして今も色褪せないモデル。



サイズ:D / 25.0~29.0cm

価格:31,900円(税込)

※お一人様1足限りとなります。



オープニングキャンペーン







myNB会員限定で、店舗でアパレル1点以上ご購入の先着150名様に、アーティスト森田美勇人氏が京都市の花である「つつじ」をデザインしたオリジナル扇子をプレゼントいたします。

【実施期間】10月17日(火)~ ※無くなり次第終了となります。

【対象者】myNB会員様

※当日入会の会員様も対象となります。

ご入会はこちらから 会員サービス「myNB」: https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx

【対象条件】店内アパレルをご購入の先着150名様

※シューズ、アクセサリーのみご購入のお客様は対象外となります。



期間限定展示







京都のカルチャーとニューバランスアパレルが共感する背景をテーマに、ニューバランスの日本発信のアパレル「MET24」に描き下ろした森田美勇人氏の作品を展示いたします。

展示期間:10月17日(火)~ 10月29日(日)



森田美勇人

1995年10月31日生まれ、アーティスト/モデル

ファッションブランドにアート作品を提供しプロダクトのプロデュースなどを行うとともに、数多くのビジュアルモデルを務める。ファッションやアートに対する造詣が深く、サスティナブルな活動にも精力的に取り組みを続けている。2021年11月より自身の思想をカタチにするプロジェクト「FLATLAND」をスタート。



店舗詳細





店名:ニューバランス京都高島屋S.C.

住所:京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35 京都高島屋S.C.[T8]3階

営業時間:10:00~20:00

電話番号:075-252-1906 ※2023/10/17(火)より開通となります。

店舗URL:https://company.newbalance.jp/store/official-store/kyototakashimaya



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、75年以上にわたって米国で製造され、当社の米国売上の一部を締め、国産比率が70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に8000人以上の従業員を抱え、2022年の世界売上高は53億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx





【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-13:16)