株式会社リアルコーヒーエンタテインメントがプロデュースを手掛けた「Spicy Candy」(スパイシーキャンディ)が発表されました。株式会社テイチクエンタテインメント、及び、株式会社エクシングと共同で、本日12月3日(土)午前0時から、第1弾企画である10曲のショートアニメーションを、JOYSOUNDを導入の対象カラオケ店舗にて先行配信いたします。



■Spicy Candy(スパイシーキャンディ) とは―

クリエイティブディレクター青池良輔(株式会社フィーバークリエイションズ)原作によるオリジナルキャラクター。リアルコーヒープロデュースの元、青池良輔がアートワークとシナリオ(作詞)、Cikahが作曲、歌唱を担当し、Spicy(スパイシー)が日常の「ちょっとしたこと」をニヒルな視点で歌い上げるアニメーションを制作。

各曲「60秒のコンテンツ」にはじまる本作品は、誰もが気楽に楽しめる共感できるコンテンツを目指し、今後日本国内にとどまらず、多種多様、縦横無尽に展開していく予定です



(C) Spicy Candy Production Committee



■楽曲リスト

1.「HAPPY HAPPY BIRTHDAY」

2.「ザーサイ」

3.「10大ニュース」

4.「デリバリー」

5.「Mitsuge」

6.「ほっといて」

7.「ぐうたら」

8.「シンデレラ」

9.「パーティー」

10.「あたりまえ」





■STAFF

●Lyrics & Visual artworks by Ryosuke Aoike(Fever Creations)

青池良輔

クリエイティブディレクター。大阪芸術大学映像学科卒。

カナダ・モントリオールの映画制作会社で劇場用長編映画制作にアシスタントプロデューサーとして関わりながら、グラフィックデザイナー、美術監督を兼業しつつ、ショートアニメーションの制作を始める。

15年の海外生活の後、2018年株式会社フィーバークリエイションズ設立。

ハードボイルドからゆるいギャグモノまで幅広い作風を持ち、アニメーションから実写まで柔軟なスタイルで制作を行う。

オリジナル作品「CATMAN」はイタリアをはじめ世界各国で放映。

またショートアニメーションシリーズ「PERESTOROIKA」は、オタワ国際アニメーションフェスティバル、アヌシー国際アニメーションフェスティバル、ザグレブ国際アニメーションフェスティバルなど、多くのアニメーション映画祭で入選。



http://fevercreations.com





●Music & Performed by Cikah

Cikah(チカ)

秋田県出身のR&Bシンガーソングライター。

幼少期の頃からR&Bやファンク、アシッドジャズなどの影響を受け、ハスキー&ソウルフルな歌声で確固たる個性を表現している。2015年1月秋田クラブスウィンドルでスガシカオ「Hitori Sugar Tour」秋田公演に多数の応募の中から選出され、その後自身でもNYツアーを行う。 2019年にR&BピアニストSho Asanoをアレンジャーに迎え、自身のルーツであったブラックミュージックを取り入れたテイストを中心に幅広い楽曲を制作。2020年、ワールドワイドな活動を視野に広げアーティスト名をCikahに改名。



改名後第一弾配信シングルとしてGOTOJIGOKU」、第二弾として「DROWN」、第三弾として「AM」を連続リリースした。社会問題を題材にした共感性の強い歌詞からダンサーや、お笑いタレントなど他ジャンルの表現者からも強い反響を受け、2022年注目のアーティストとして期待が広がっている。



https://cikah-official.wixsite.com/jigoku





■公式サイト・SNS

HP:http://www.spicycandy.net/

YouTube:https://www.youtube.com/@spicycandy_official

Twitter :@spicycandy1203

Instagram:spicycandy1203



