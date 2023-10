[一般社団法人Tリーグ]



ノジマTリーグ 2023-2024シーズン公式戦、10月20~22日の開催に関しまして、会場情報等をお知らせいたします。



【北九州市立総合体育館】

10月20日(金)18:30 日本生命レッドエルフ vs 木下アビエル神奈川

10月21日(土)12:00 日本生命レッドエルフ vs 九州アスティーダ



◆再入場:可能です

◆土足での入場:可能です

◆駐車場:ご用意ございます(388台分)

◆場内飲食:可能です

◆喫煙:会場内は禁煙となります。また喫煙所の設置もございませんのでご了承ください。

■その他、来場プレゼント情報等:https://tleague.jp/team/red-elf/news/detail.php?id=2944





【浦和駒場体育館】

10月21日(土)14:00 T.T彩たま vs 静岡ジェード

10月22日(日)14:00 T.T彩たま vs 木下マイスター東京



※会場内は土足厳禁です。内履きをお持ちください。

※駐車場のご利用はできません。公共交通機関でお越しになるか、近隣のコインパーキングをご利用下さい。



■イベント情報、飲食情報等:https://tleague.jp/team/tt-saitama/news/detail.php?id=2857



■WEAR RALLY PROJECT 2023も実施します。

https://tleague.jp/wrp_2023/





【那覇市民体育館】

10月21日(土)15:00 琉球アスティーダ vs 金沢ポート

10月22日(日)12:00 琉球アスティーダ vs 岡山リベッツ



■会場住所・アクセス等:http://nahataikyo.com/guide/gym



