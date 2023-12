[CROOZ]





CROOZ SHOPLIST株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:仲佐 義規)が運営する、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』(以下、SHOPLIST)にて、株式会社DHOLIC FBL(本社:東京都渋谷区、代表取締役:權 成勳)が展開するカラーコンタクトブランド『PIRETIM(ピレティム)』が新規オープンすることをお知らせ致します。



新規オープンショップ概要







ブランド名:『PIRETIM(ピレティム)』

今回、2023A/Wのカバーモデルとしてモデル・タレントとして活躍されている元乃木坂46の新内眞衣さんをお招きし、第一弾として女性ファッションメディア『JJ』とコラボ致しました。



注目すべきは同ブランドに隠された0.1mmの秘密。

PIRETIMは「私」のI’mと「輝く」の韓国語빛나다(ピンナダ)、「秘密」を意味するsecret/비밀(ピミル)の文字を組合わせており「あなたを輝かせる秘密のアイテムになるように」と名づけられています。



今回のコラボにあたって幅広い年代、特に大人の女性が自然に盛れるカラコンを楽しんでもらいたいという想いで制作することを決意しました。

幅広い女性の声をリサーチした結果、「不自然にならず、程よく盛れるカラコン」が誕生。

13mmに0.1mmだけ輝きの秘密を入れ、さらにフチをドット状の細めにすることで欲しかったナチュラルさとくっきりさを表現しました。

低含水レンズが涙を吸収しすぎず目が乾きやすい人や長時間着用したい人にオススメです。



プライベートなシーンに加えて、職場など日常の幅広いシーンでナチュラルで魅力的な瞳を楽しめるうえ、今までのカラコンにあった“盛りすぎ”てしまうことを恐れずに使用できることが最大のポイント。

常に光を取り込んでいるように見えるのに裸眼のように使用できるのが特徴です。



瞳の印象もファッションやメイクと同じようにその日の気分で演出する時代。0.1mmの秘密をまとい、新しい自分と出会ってみては?

URL:https://shop-list.com/women/brand/piretim/



販売アイテムについて







新内眞衣さんプロフィール







モデル:新内眞衣

誕生日:1992年1月22日

星座:みずがめ座

血液型:B型

身長:165cm

所属:セント・フォース



モデル・タレント。

現在の出演番組は、テレビ朝日「めざせ!切り出し職人」、ニッポン放送「土田晃之日曜のへそ」「SDGs MAGAZINE」など。2013年3月~2022年2月まで、アイドルグループ・乃木坂46のメンバーとして活動し、テレビ東京「乃木坂工事中」、ニッポン放送「乃木坂46新内眞衣のオールナイトニッポン0」などに出演するほか、俳優として舞台などに出演。

Instagram:mai.shinuchi_official



《新内さんコメント》

「ハッキリとした印象を持ってもらえるカラコンだと思います。でも、盛り過ぎないところがポイント。職場では、このカラコンにジャケットにパンツを合わせて出来る女性、頼れる女性を自己プロデュースできるし、急なデートのお誘いがあっても瞳の立体感があるだけでいつもと少し違うだけなのに魅力が増すあたり嬉しいですね。タイトなお洋服と合わせても似合うと思います」





『SHOPLIST.com by CROOZ』の今後の展望について



『PIRETIM(ピレティム)』が新規オープンすることにより、ユーザーに向けてこれまで以上に多様な商品を提供できるようになりました。SHOPLISTでは今後も幅広いジャンルの商品をまとめて購入・受取ができるという利点を最大限活かし、ユーザーの求めるブランドの取り扱いに注力してまいります。



『SHOPLIST.com by CROOZ』について



『SHOPLIST.com by CROOZ』は、レディース、メンズ、キッズのファッションアイテムを中心として、コスメやインテリア雑貨などの幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトです。2012年7月のサービス開始以来、気軽にリーズナブルな価格でショッピングを楽しんでいただけるように多数のアイテムを取り扱っており、多くのお客様から高い支持を受けております。



サービス概要







本リリースに関するお問い合わせ



CROOZ SHOPLIST株式会社 広報担当

Email: crooz_pr@crooz.co.jp









会社概要



社名 :CROOZ SHOPLIST株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 :2018年3月14日

資本金 :1億2,000万円(2023年3月末)

事業内容:ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』の企画、開発、運営







