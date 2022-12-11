【岡山大学附属図書館】「池田家文庫」の一部を高精細デジタル画…
［国立大学法人岡山大学］
2022（令和4）年 12月 10日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の岡山大学附属図書館と国文学研究資料館は、岡山大学附属図書館が所蔵する古典籍（江戸時代以前の本）の一部（とりかえばや物語、装束絵図本など）62点の高精細デジタル化に取り組み、2022年11月28日に公開しました。
国文学研究資料館「新日本古典籍総合データベース」から閲覧できますので、ぜひご活用ください。
〇「池田家文庫」とは
初代岡山藩主池田光政（新太郎）が寛永9（1632）年に鳥取から岡山城に入部して以来明治4（1871）年の廃藩置県に至るまでの約240年の備前藩藩政資料及び池田侯爵家襲蔵の図書類で、藩政資料68,083点、和書4,166部（22,117点）、漢籍653部（10,420冊）の総称です。
公開サイト：新日本古典籍総合データベース
https://kotenseki.nijl.ac.jp
岡山大学附属図書館所蔵の公開作品リスト
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-okau.html
◆詳しいプレスリリースについて
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r4/press20221130-7-2.pdf
◆参 考
・岡山大学附属図書館
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/
・国文学研究資料館
https://www.nijl.ac.jp/
【岡山大学】岡山大学附属図書館 第29回知好楽セミナー「物語のある美術館-大原美術館が生まれるまで-」〔12/16金, ハイブリッド開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001058.000072793.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学附属図書館 学術情報サービス課 調査相談グループ
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7322
E-mail：fbg7322◎adm.okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/news/news_id11678.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年12月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001066.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/11-11:46）
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