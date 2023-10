[株式会社JTB]

株式会社JTBは、大阪・関西万博 運営参加(万博+観光ポータルサイト) ブロンズパートナーとして、2025年大阪・関西万博の公式観光ポータルサイト「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」に協賛します。

公式観光ポータルサイトでは万博のテーマに関連した、魅力溢れる観光地や旅のプランを紹介し、大阪・関西万博(以下、万博)を起点にした、全国各地への人流創出に貢献します。







■「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」とは

「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」は、訪日観光客を含む万博の来場者に対して、万博のテーマに関連した全国各地の体験や過ごし方を紹介し、体験商品を検索・予約・決済できる万博公式の観光ポータルサイトです。

大阪・関西から、魅力溢れる日本のさまざまな地域への訪問を促すことを目指し、各地域の体験商品を2024年4月予定の開設とともに販売します。

先行して、動画コンテンツなどがお楽しみいただけるティザーサイトを10月18日(水)にオープンします。





■JTBの「Tourism Platform Gateway(TM)️(TPG)」で地域の観光DXを支援

「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」には、「Tourism Platform Gateway(TM)️(TPG)」が装備されています。

TPGは、JTBが開発したソフトウェア・サービスで、利用者がどのような体験や過ごし方に興味を持ち検索したか、地域の体験商品や観光施設の入場券などを電子チケットとして販売し、これらによって得られた行動データを蓄積し、新たな商品企画や地域への誘客施策に活用するものです。

TPGの活用を通じて、地域の観光DX推進と、地域活性の施策づくりに貢献します。



■「Expo 2025 Official Experiential Travel Guides」概要



URL:https://www.expo2025travel.jp/

右記QRコードからもアクセスいただけます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。





(1)コンセプト

万博プラス全国観光を推進するため、国内外の万博来場予定者に対して、万博のテーマに関連した日本各地の体験や過ごし方を紹介し地域への訪問を促す。



(2)サイト開設期間

2024年4月(予定)から2025年10月31日(木)まで

※ティザーサイトを2023年10月18日(水)にオープン



(3)主なコンテンツ

・地域の魅力紹介ページ(スペシャルストーリー・動画)(一部ティザーサイトに掲載)

・万博テーマの体験商品販売ページ

・地域イベントカレンダーページ(一部ティザーサイトに掲載)

※ティザーサイトでは、スペシャルストーリー・動画の一部コンテンツがお楽しみいただけます。



(4)対応言語

日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語 ※ティザーサイトは日本語のみ



