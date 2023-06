[AUKEY INTERNATIONAL LIMITED]

ビジネスでもプライベートでも活用できる小型充電器!



充電関連商品のグローバルトップブランドAukey Technology Co., Ltd.(以下「AUKEY」)は、2023年6月30日より、USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートとHDMI出力ポートを搭載し、ノートPCやゲーム機に給電しながらHDMI出力もできる多機能な小型USB充電器「Swift HDMI 65W」を国内の大手家電量販店および主要ECサイトを通じて順次販売を開始いたします。





商品紹介ページ:

https://jp.aukey.com/preview/products/3-in-1-hdml-type-c-charger-pa-h60



ノートPCやゲーム機に給電しながらHDMI出力もできる小型USB充電器。PCやSwitchの画面をテレビ/モニターに出力できる!折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納が可能。映像出力対応C to Cケーブルが付属しています。





■ 「Swift HDMI 65W」の製品特長

(1)映像出力に対応

PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。





多機能な充電器。ハブとしても使用が可能!



(2)デュアルUSB充電ポートを搭載

USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。





(3)コンパクト設計かつ高性能

次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。







■ 製品仕様







※ 付属ケーブル: USB-C to USB-C/ テクノロジー: USB3.0 Gen2/長さ: 1m/ 最大出力: 100W (20V 5A)/ 最大転送速度: 10Gbps



■ AUKEYについて

AUKEYは、2005年にドイツで会社を設立、2010年に本社を中国深圳市に移転。現在60カ国の約2億人のユーザー様から支持されているグローバルブランド。18年以上のハードウェア開発の経験を活かし、先端技術を用いた充電器、モバイルバッテリー、カーチャージャーなどの充電関連機器の開発・生産に力を入れております。Google x BrandZの発表では、2018年から4年連続で中国のグローバルブランドTOP 50にも選ばれています。



